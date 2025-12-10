4 sản phẩm mới của Apple có thể sẽ được ra mắt ngay trong tháng 1/2026

HHTO - Dù năm 2025 đã đi đến những tuần cuối cùng, Apple được cho là vẫn âm thầm chuẩn bị một loạt thiết bị mới để tung ra ngay đầu năm 2026. Theo 9to5Mac, ít nhất 4 sản phẩm phần cứng có thể xuất hiện sớm nhất vào tháng 1 tới, trải dài từ MacBook, iPad cho tới iPhone.

MacBook Pro M5 Pro và M5 Max: Bản nâng cấp hiệu năng cho người dùng chuyên nghiệp

Trong mùa Thu vừa qua, Apple đã trình làng chip M5 trên MacBook Pro 14 inch, iPad Pro và Vision Pro. Tuy nhiên, hai phiên bản hiệu năng cao hơn là M5 Pro và M5 Max vẫn chưa lộ diện.

Nguồn tin cho biết Apple sẽ hoàn tất bộ sản phẩm bằng việc ra mắt MacBook Pro 14 inch và 16 inch dùng M5 Pro/M5 Max vào đầu năm 2026. Đây dự kiến sẽ là bản nâng cấp dành cho nhóm sáng tạo nội dung, lập trình và người dùng chuyên nghiệp cần sức mạnh xử lý cao.

MacBook 12,9 inch dùng chip A18 Pro: Dòng máy giá mềm quay trở lại

Một trong những sản phẩm gây chú ý nhất là tin đồn về MacBook giá rẻ mới, sở hữu màn hình 12,9 inch và chạy chip A18 Pro - loại chip thường xuất hiện trên iPhone hoặc iPad.

Thiết bị được cho là sẽ có nhiều màu sắc trẻ trung, mức giá nằm trong khoảng 599-699 USD (tương đương 15,7 - 18,4 triệu đồng), hướng đến nhóm học sinh - sinh viên và người dùng cần laptop cơ bản. Nguồn tin dự đoán máy có thể lên kệ từ giữa quý I/2026, đồng nghĩa với việc Apple hoàn toàn có thể giới thiệu ngay từ tháng 1.

iPad tiêu chuẩn nâng cấp lên chip A18

Sau phiên bản năm nay sử dụng chip A16, dòng iPad “cơ bản” được dự đoán sẽ chuyển sang chip A18 trong lần cập nhật kế tiếp. Chip A18 được cho là hỗ trợ “Apple Intelligence” - bộ tính năng trí tuệ nhân tạo mà Apple đang đẩy mạnh.

Không có thông tin về việc đổi mới thiết kế; nhiều khả năng máy vẫn giữ kiểu dáng hiện tại nhưng nâng cấp mạnh phần cứng bên trong để cải thiện hiệu năng và khả năng xử lý AI.

iPhone 17e: Bản e thế hệ mới với thiết kế hiện đại hơn

Apple được cho là đang phát triển iPhone 17e, tiếp nối dòng iPhone “e” giá mềm ra mắt năm nay.

Thiết bị dự kiến sở hữu chip A19, tương tự iPhone 17, cùng camera trước hỗ trợ Center Stage. iPhone 17e cũng được đồn đoán sẽ chuyển sang Dynamic Island, viền máy mỏng hơn và chỉ có một camera sau để tối ưu chi phí.

Mức giá khởi điểm được dự đoán vào khoảng 599 USD (tương đương 15,7 triệu đồng), tiếp tục cạnh tranh trong phân khúc tầm trung.

Nhiều sản phẩm khác có thể xuất hiện cùng thời điểm

Bên cạnh 4 thiết bị chính, các nguồn tin còn hé lộ một số sản phẩm “tiềm năng” có thể ra mắt cùng đợt, gồm: MacBook Air dùng chip M5; iPad Air dùng chip M4; Các màn hình dành cho Mac phiên bản mới.

Nếu những tin đồn này chính xác, đầu năm 2026 có thể trở thành một trong những đợt ra mắt sản phẩm sớm và dày đặc nhất của Apple trong nhiều năm trở lại đây.