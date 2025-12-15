Những niềm tự hào trẻ tuổi của đoàn thể thao Việt Nam tại SEA Games 33

HHTO - Những thành tích đoàn thể thao Việt Nam đạt được tại kỳ SEA Games 33 có sự đóng góp không nhỏ của các vận động viên trẻ tuổi thế hệ Z. Họ đang nỗ lực không ngừng vì một tương lai đầy tự hào của thể thao nước nhà.

Trần Hưng Nguyên

Tối 10/12, "kình ngư" Trần Hưng Nguyên và các đồng đội thi đấu ấn tượng, mang về 1 Huy chương Vàng, 1 Huy chương Bạc và 3 Huy chương Đồng cho đoàn thể thao Việt Nam. Ở đợt thi Chung kết nội dung 200m bơi hỗn hợp nam tại hồ bơi thuộc Khu liên hợp thể thao Huamark (Bangkok, Thái Lan), Hưng Nguyên đã về nhất với thành tích 2 phút 02 giây 11. Đây là lần thứ 4 liên tiếp, “kình ngư” sinh năm 2003 giành Huy chương Vàng tại SEA Games ở nội dung 200m bơi hỗn hợp nam. Đồng thời, đây cũng là tấm Huy chương Vàng thứ 10 của anh ở các kỳ SEA Games.

"Kình ngư" sinh năm 2003 được ví như "thần đồng bơi lội" khi từng giành 2 Huy chương Vàng vào năm 16 tuổi. Ảnh: Ủy ban Olympic Việt Nam.

Trần Hưng Nguyên không phải gương mặt xa lạ của thể thao Việt Nam, “thần đồng bơi lội” từng khiến cả Đông Nam Á dậy sóng khi giành 2 Huy chương Vàng SEA Games 30 khi chỉ mới 16 tuổi. Với niềm đam mê cháy bỏng dành cho bơi lội, Hưng Nguyên đã phải trải qua những tháng ngày luyện tập gian khổ và những thành tích anh đạt được đã chứng minh công sức anh bỏ ra không hề uổng phí.

Bùi Thị Ngân

Tối 11/12, Bùi Thị Ngân - sinh năm 2001 (Ninh Bình) - đã xuất sắc giành Huy chương Vàng hạng mục Điền kinh tại SEA Games 33 ở cự ly chạy 1500m với thời gian 4 phút 27 giây 35, bỏ xa các đối thủ khác.

Không chỉ gây bất ngờ bởi sự tiến bộ vượt trội ở kỳ SEA Games năm nay, Bùi Thị Ngân còn khiến người hâm mộ phải nể phục bởi thành tích học tập. Thời cấp 3 cô là học sinh giỏi suốt 3 năm tại trường THPT Ngô Quyền (Nam Định cũ). Sau khi tốt nghiệp, cô lại bất ngờ theo học IT ở trường Đại học Mở Hà Nội - một ngôi trường không chuyên về thể thao, chính vì vậy cô nàng phải nỗ lực cân bằng giữa việc học trên trường và tập luyện.

Bùi Thị Ngân cùng cô bạn đồng hương Khánh Linh trong phần thi chạy điền kinh. Ảnh: Sài Gòn Thể Thao.

Hành trình của cô trong mùa giải lần này Bùi Thị Ngân cũng khá vất vả, gặp chấn thương rất nặng và dai dẳng nhưng cô đã vượt qua được chính mình, giành chiến thắng thuyết phục.

Đặng Ngọc Xuân Thiện

Chiều 11/12, Thể dục dụng cụ diễn ra các nội dung Chung kết. Tại nội dung ngựa vòng, Đặng Ngọc Xuân Thiện xuất sắc giành Huy chương Vàng với 14,367 điểm. Qua đó anh chàng cũng mang về cho đội Thể dục dụng cụ Việt Nam chiếc Huy chương Vàng đầu tiên tại SEA Games 33.

Xuân Thiện xuất sắc đem về Huy chương Vàng đầu tiên cho đội Thể dục dụng cụ. Ảnh: Cục Thể dục thể thao.

Xuân Thiện sinh năm 2002, gia đình của anh có truyền thống thể thao. Ngay từ năm 6 tuổi, anh đã sớm bộc lộ được năng khiếu và sau quá trình rèn luyện, anh đã đạt được nhiều thành tích ấn tượng như Huy chương Vàng SEA Games 31 và 32 hay Huy chương Vàng Cúp Thể dục dụng cụ Thế giới năm 2025.