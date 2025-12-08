U22 Việt Nam gây chú ý khi nhiều cầu thủ vừa dự SEA Games 33 vừa học đại học

HHTO - Giữa nhịp thi đấu căng thẳng tại SEA Games 33, một số tuyển thủ U22 Việt Nam vẫn đều đặn tham gia các lớp học đại học theo hình thức trực tuyến. Họ trở thành những hình ảnh đặc biệt của kỳ đại hội khi vừa chiến đấu trên sân cỏ, vừa nỗ lực hoàn thiện con đường học vấn.

Giữa lúc toàn đội U22 Việt Nam dồn sức cho SEA Games 33, thông tin về việc một số cầu thủ vẫn duy trì lịch học đại học đã thu hút sự chú ý của người hâm mộ. Tiêu biểu là hai tuyển thủ Nguyễn Lê Phát và Nguyễn Xuân Bắc, hiện đang theo học chuyên ngành huấn luyện bóng đá tại Đại học Thể dục Thể thao Bắc Ninh theo hệ “vừa học vừa làm/ luyện” dành cho vận động viên.

Lê Phát và Xuân Bắc vẫn duy trì học online trong thời gian đi thi đấu cho SEA Games 33.

Chương trình học của nhóm cầu thủ này được thiết kế linh hoạt để phù hợp với cường độ tập luyện và thi đấu. Trong tuần, các buổi học chủ yếu diễn ra vào buổi tối; riêng cuối tuần học 2 buổi sáng và tối. Khi U22 Việt Nam sang Thái Lan thi đấu SEA Games 33, họ vẫn duy trì lịch học trực tuyến, có buổi học muộn sau giờ tập, có hôm phải xin nghỉ và học bù, nhưng tinh thần học tập được đánh giá nghiêm túc và ổn định.

Nguyễn Lê Phát trong màu áo U22 Việt Nam. (Ảnh: VFF)

Không chỉ có Lê Phát và Xuân Bắc, trong đội còn có Nguyễn Thanh Nhàn - cũng là sinh viên đang theo đuổi chuyên ngành bóng đá. Được biết, với các vận động viên chuyên nghiệp, hình thức học online, có điểm danh và tương tác trực tiếp giúp đảm bảo chất lượng đào tạo, đồng thời cho phép sinh viên linh hoạt trong những giai đoạn lịch thi đấu dày đặc như SEA Games.

Dù phải cân bằng giữa hai mục tiêu, các cầu thủ khẳng định việc thi đấu vì màu cờ sắc áo vẫn được đặt lên hàng đầu, còn việc học được sắp xếp để không ảnh hưởng tới nhiệm vụ chuyên môn. Việc theo đuổi đại học song song với thi đấu được xem là lựa chọn quan trọng nhằm chuẩn bị nền tảng cho tương lai sau sự nghiệp sân cỏ.

Hình ảnh những tuyển thủ trẻ vừa nỗ lực tranh chấp từng đường bóng, vừa tranh thủ ôn bài qua lớp học trực tuyến trở thành điểm nhấn tại SEA Games 33. Đó không chỉ là câu chuyện về ý chí, mà còn phản ánh tư duy mới của thế hệ cầu thủ trẻ: Theo đuổi sự nghiệp thể thao nhưng không từ bỏ con đường học vấn.