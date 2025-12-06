Màu của năm 2026 gọi tên Cloud Dancer - tìm kiếm bình yên giữa nhịp sống hối hả

HHTO - Viện Màu Pantone vừa công bố màu của năm 2026 thuộc về Cloud Dancer - một sắc trắng tinh tế, mềm mại.

Theo Pantone, Cloud Dancer là “một sắc trắng bồng bềnh, cân bằng, mang lại cảm giác tĩnh tại”, lựa chọn phản ánh nhu cầu tìm kiếm sự bình yên giữa nhịp sống đầy biến động.

Trong chia sẻ với trang tin CNN, bà Leatrice Eiseman, Giám đốc điều hành Viện Màu Pantone, cho biết sắc trắng này tượng trưng cho “ảnh hưởng xoa dịu trong một xã hội hối hả, khi con người đang tìm lại giá trị của sự cẩn trọng và những khoảnh khắc lặng yên”. Bà nhấn mạnh đây là gam màu của khởi đầu mới, thể hiện mong muốn “làm mới” bản thân của mỗi người.

Pantone cho biết sắc trắng Cloud Dancer sở hữu sự cân bằng hoàn hảo giữa tông ấm và tông lạnh, giữ trọn cảm giác tự nhiên, chân thật, khác với các gam trắng sáng dễ tạo cảm giác lạnh lẽo, vô trùng. Ảnh: Pantone

Để đưa ra lựa chọn, đội ngũ chuyên gia Pantone phân tích hàng loạt yếu tố văn hóa, chính trị, nghệ thuật và thời trang. Theo bà Laurie Pressman, Phó chủ tịch Viện, việc chọn màu của năm luôn bắt đầu từ việc “đọc” các dấu hiệu của xã hội và chuyển chúng thành ngôn ngữ màu sắc.

Trong thời trang, sắc màu này được Pantone liên hệ với các phom dáng mềm mại, chất liệu tự nhiên như lông vũ và các thiết kế bồng bềnh. Xu hướng này đã manh nha xuất hiện tại Met Gala 2025, nổi bật nhất là tà váy dài 18 foot của "huyền thoại" Diana Ross hay những bộ cánh trắng tinh tế của nữ diễn viên Emma Stone và ca sĩ Rosalía.

Trong nội thất, Cloud Dancer được mô tả là “rõ ràng nhưng không lạnh lẽo, có cấu trúc nhưng không khắc nghiệt”, phù hợp với các chất liệu mộc mạc như gỗ, đá - những xu hướng đang lên trong thiết kế bền vững.

Ảnh: Pantone

Trước Cloud Dancer, Pantone từng chọn Mocha Mousse - sắc nâu ấm làm màu của năm 2025 và Peach Fuzz - tông đào nhẹ cho năm 2024. Với sự xuất hiện của Cloud Dancer, Pantone kỳ vọng năm 2026 sẽ ghi dấu bằng tinh thần giản lược, tĩnh tại và tái khởi động, mở ra một chu kỳ thẩm mỹ mới, nhẹ nhàng và thanh lọc hơn.