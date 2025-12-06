Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Đời sống

Google News

Màu của năm 2026 gọi tên Cloud Dancer - tìm kiếm bình yên giữa nhịp sống hối hả

Trang Huyền (tổng hợp)

HHTO - Viện Màu Pantone vừa công bố màu của năm 2026 thuộc về Cloud Dancer - một sắc trắng tinh tế, mềm mại.

Theo Pantone, Cloud Dancer là “một sắc trắng bồng bềnh, cân bằng, mang lại cảm giác tĩnh tại”, lựa chọn phản ánh nhu cầu tìm kiếm sự bình yên giữa nhịp sống đầy biến động.

Trong chia sẻ với trang tin CNN, bà Leatrice Eiseman, Giám đốc điều hành Viện Màu Pantone, cho biết sắc trắng này tượng trưng cho “ảnh hưởng xoa dịu trong một xã hội hối hả, khi con người đang tìm lại giá trị của sự cẩn trọng và những khoảnh khắc lặng yên”. Bà nhấn mạnh đây là gam màu của khởi đầu mới, thể hiện mong muốn “làm mới” bản thân của mỗi người.

592560357-846494178136511-1790245868433241977-n.jpg
Pantone cho biết sắc trắng Cloud Dancer sở hữu sự cân bằng hoàn hảo giữa tông ấm và tông lạnh, giữ trọn cảm giác tự nhiên, chân thật, khác với các gam trắng sáng dễ tạo cảm giác lạnh lẽo, vô trùng. Ảnh: Pantone

Để đưa ra lựa chọn, đội ngũ chuyên gia Pantone phân tích hàng loạt yếu tố văn hóa, chính trị, nghệ thuật và thời trang. Theo bà Laurie Pressman, Phó chủ tịch Viện, việc chọn màu của năm luôn bắt đầu từ việc “đọc” các dấu hiệu của xã hội và chuyển chúng thành ngôn ngữ màu sắc.

Trong thời trang, sắc màu này được Pantone liên hệ với các phom dáng mềm mại, chất liệu tự nhiên như lông vũ và các thiết kế bồng bềnh. Xu hướng này đã manh nha xuất hiện tại Met Gala 2025, nổi bật nhất là tà váy dài 18 foot của "huyền thoại" Diana Ross hay những bộ cánh trắng tinh tế của nữ diễn viên Emma Stone và ca sĩ Rosalía.

Trong nội thất, Cloud Dancer được mô tả là “rõ ràng nhưng không lạnh lẽo, có cấu trúc nhưng không khắc nghiệt”, phù hợp với các chất liệu mộc mạc như gỗ, đá - những xu hướng đang lên trong thiết kế bền vững.

592962608-846493951469867-7823475976652536471-n.jpg
Ảnh: Pantone

Trước Cloud Dancer, Pantone từng chọn Mocha Mousse - sắc nâu ấm làm màu của năm 2025 và Peach Fuzz - tông đào nhẹ cho năm 2024. Với sự xuất hiện của Cloud Dancer, Pantone kỳ vọng năm 2026 sẽ ghi dấu bằng tinh thần giản lược, tĩnh tại và tái khởi động, mở ra một chu kỳ thẩm mỹ mới, nhẹ nhàng và thanh lọc hơn.

thumb.jpg
Trang Huyền (tổng hợp)
#Pantone #màu của năm 2026 #Cloud Dancer #màu trắng

Xem thêm

Cùng chuyên mục