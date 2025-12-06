Gieo Âm Việt: Teen thử tài làm nhà sản xuất âm nhạc với nhạc cụ dân tộc đương đại

HHTO - Gieo Âm Việt là cuộc thi sáng tạo âm nhạc dân gian đương đại dành cho producer trẻ từ 18 tuổi. Teen được tham gia trải nghiệm nhạc cụ dân tộc, làm việc cùng Giám đốc âm nhạc Hoaprox để học cách phối khí bài bản. Sau cuộc thi, những “ngọn đuốc” producer trẻ tuổi đã sẵn sàng "var" với thị trường âm nhạc trong nước và quốc tế.

Giữa dòng chảy mạnh mẽ của âm nhạc hiện đại, hành trình đưa chất liệu dân gian đến gần hơn với thế hệ trẻ luôn là bài toán đầy thử thách.

Gieo Âm Việt là cuộc thi do sinh viên ngành Truyền thông đa phương tiện (ĐH FPT) tổ chức. Đây cũng là một trong số hiếm hoi cuộc thi thực tế tại Việt Nam được thiết kế riêng cho các bạn theo đuổi ngành producer (nhà sản xuất âm nhạc).

Khi phần lớn các sân chơi âm nhạc hiện nay tập trung vào ca sĩ, người biểu diễn, mô hình thi hát truyền thống. Gieo Âm Việt chọn đặt spotlight vào các nhà sản xuất âm nhạc - những người ít xuất hiện trên sân khấu nhưng nắm vai trò quyết định trong việc xây dựng bản sắc âm thanh.

Tiết mục Việt khí hào hùng do của thí sinh Nguyễn Trọng Duy. Tiết mục được kết hợp bởi Rock và Ballad

Xuyên suốt 2 tháng tham gia cuộc thi, các bạn thí sinh được trải nghiệm nhạc cụ dân tộc, nghe nghệ sĩ chuyên môn phân tích âm sắc, hòa âm - phối khí dân gian đương đại, làm việc trực tiếp cùng Giám đốc âm nhạc Hoaprox và các producer giàu kinh nghiệm,...

Tại buổi Chung kết, không ít phụ huynh thí sinh cũng đến tham gia ủng hộ.

Ở vòng chung kết được diễn ra cuối tháng 11 vừa qua, các producer trẻ tuổi sẽ thử thách tự dàn dựng sản phẩm âm nhạc thành tiết mục biểu diễn. Tác phẩm dự thi sẽ được chấm điểm trực tiếp, công bố và trao giải cho thí sinh.

Tiết mục Dư Âm của thí sinh Xuân Bắc (feat Andy Phúc Anh).

Ngay tại sân khấu, Quán quân Bùi Xuân Bắc (Nghệ danh: XNBC) đã được xướng tên với tiết mục mang tên Dư Âm. Tiết mục được giao thoa giữa âm nhạc hiện đại (Pop/R&B/EDM), Rap và âm hưởng nhạc cụ dân tộc Việt Nam đến từ 4 loại: đàn bầu, đàn tranh, sáo và đàn nguyệt.

Quán quân Bùi Xuân Bắc tại vòng Chung kết.

Nhắc về nguồn cảm hứng dân tộc trong tác phẩm của mình, Xuân Bắc tâm sự: “Bản thân mình lớn lên với những câu hát ru, những làn điệu dân ca ở quê mình là Phú Thọ, nên những âm thanh đó đã ăn sâu vào tiềm thức và trở thành ngôn ngữ âm nhạc tự nhiên nhất của mình”.

Tiết mục Thanh âm sắc Việt từ thí sinh producer Hồ Trần Hà Thy. Thy chọn phối nhạc từ Pop Rock kết hợp sáo và đàn tranh.

Cậu bạn cũng cho biết, mục tiêu của Bắc là dùng ngôn ngữ âm nhạc hiện đại để “may áo mới” cho những giá trị truyền thống, giúp khơi gợi lòng tự hào và tình yêu văn hóa cội nguồn của teen.

Anh Hoaprox (Giám đốc âm nhạc, Producer) chia sẻ giá trị quan trọng trong cuộc thi: “Điều đầu tiên là phải sáng tạo với tinh thần trân trọng và tôn vinh giá trị văn hoá truyền thống, tránh lạm dụng quá đà làm thành các tác phẩm không hợp chuẩn mực. Mình hy vọng qua cuộc thi, các bạn sẽ dùng chất liệu dân tộc như mảnh đất màu mỡ để khai thác, coi đây là nhiệm vụ của nghệ sĩ Việt trong phát triển sự nghiệp”.

Producer Hoaprox cùng Quán quân Xuân Bắc tại chương trình. Anh Hoaprox chia sẻ, Bắc có những phẩm chất tiềm năng và sự đầu tư chỉn chu cho cuộc thi.

Sau cuộc thi, toàn bộ tác phẩm của các thí sinh producer sẽ được phát hành chính thức cùng đơn vị của Giám đốc âm nhạc Hoaprox. Sản phẩm của các bạn đều sẽ được phân phối trên Spotify, Apple Music, YouTube Music… trở thành portfolio giá trị khi các bạn bước vào ngành sắp tới.

Thí sinh Trần Hữu Vinh với tiết mục mang tên À Ơi, âm nhạc được kết hợp cùng trống cơm, đàn tranh, sáo trúc.