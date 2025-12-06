Chương trình "Trường học không ma túy" mùa 3: Sân chơi học đường dành cho Gen Z

Mùa 3 của chương trình “Trường học không ma túy” năm 2025 đã khép lại với nhiều dấu ấn nổi bật về quy mô, chất lượng và hiệu quả tuyên truyền, góp phần nâng cao nhận thức phòng chống ma túy trong học đường trên cả nước.

Chương trình do Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Bộ Công an) phối hợp cùng Vụ Học sinh, sinh viên (Bộ Giáo dục và Đào tạo) và Ban Chuyên đề - Khoa giáo (Đài Truyền hình Việt Nam) tổ chức.

Năm 2025, cuộc thi được tổ chức dưới hình thức một gameshow truyền hình gồm 4 phần thi: “Tôi là ai”, “Hiểu biết”, “Hùng biện” dành cho học sinh THPT; phần thi “Trình bày dự án phòng, chống ma túy vì cộng đồng” dành cho sinh viên và phần thi Tài năng.

Mùa giải năm nay ghi nhận 30 cuộc thi tại nhiều tỉnh, thành trên cả nước, trong đó 20 cuộc thi dành cho khối THPT và 10 cuộc thi thuộc khối Đại học, Cao đẳng. Con số này cho thấy chương trình đang trở thành một trong những hoạt động tuyên truyền về phòng chống ma túy học đường có sức ảnh hưởng rộng lớn nhất hiện nay.

BTC đánh giá sự thành công của chương trình đến từ sự vào cuộc đồng bộ của các đơn vị địa phương. Từ Công an tỉnh, Sở GD&ĐT đến từng nhà trường đều phối hợp chặt chẽ, biến mỗi cuộc thi thành ngày hội tuyên truyền pháp luật với cơ sở vật chất được chuẩn bị kỹ lưỡng, khán giả theo dõi đông đảo, tạo nên không khí hào hứng cho học sinh, sinh viên.

Ở khối THPT, phần thi Hùng biện được xem là điểm nhấn nổi bật. Thí sinh thể hiện khả năng trình bày rõ ràng, tư duy phản biện sắc bén và sáng tạo trong cách “Gen Z hóa” các quy định pháp luật vốn khô khan, giúp thông điệp trở nên gần gũi hơn với bạn trẻ.

Các tình huống giả định về ma túy được xử lý thông minh, cho thấy học sinh không chỉ có kiến thức mà còn có bản lĩnh và sự nhạy cảm xã hội cần thiết trước vấn đề nhức nhối này.

Đối với sinh viên, phần thi thuyết trình dự án cho thấy sự đầu tư nghiêm túc. Nhiều dự án mang tính ứng dụng cao, đã được triển khai thử nghiệm tại cộng đồng và bước đầu đem lại hiệu quả tích cực. Điều này thể hiện sự tiếp cận khoa học, trách nhiệm và tinh thần hướng tới cộng đồng của người trẻ.

Phần thi Tài năng cũng để lại ấn tượng mạnh với các tiết mục sân khấu, âm nhạc, kịch hình thể… được dàn dựng kỹ lưỡng. Dù thiên về nghệ thuật, các tiết mục vẫn truyền tải xuyên suốt thông điệp “Trường học không ma túy”.

Đại tá Nguyễn Đức Tuấn, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, nhấn mạnh ma túy là hiểm họa toàn cầu, gây tổn hại cả thể chất, tinh thần và kéo theo nhiều hệ lụy xã hội. Trong đó, thanh thiếu niên là đối tượng dễ bị lôi kéo vì tính tò mò, thích khám phá.

Ông cho rằng việc trang bị kiến thức phòng chống ma túy không chỉ là nhiệm vụ của lực lượng Công an hay ngành Giáo dục, mà cần sự chung tay của gia đình, nhà trường, cộng đồng và chính học sinh, sinh viên.

Đại tá bày tỏ kỳ vọng sau chương trình, mỗi bạn trẻ sẽ trở thành “tuyên truyền viên”, chủ động lan tỏa thông điệp “Vì một cộng đồng không ma túy”, góp phần xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh và an toàn.