Học sinh lớp 2 ở Đắk Nông tử vong nghi do chơi “ghe bobo” theo trào lưu TikTok

HHTO - Một bé trai lớp 2 tại huyện Cư Jút (Đắk Nông) được phát hiện tử vong tại hồ nước gần nhà. Gia đình và nhà trường nghi vấn em gặp nạn khi chơi trò “ghe bobo” theo trào lưu đang lan truyền trên TikTok.

Trước đó vào chiều 2/12, em Đ.N.B.K (8 tuổi, học sinh lớp 2 Trường Tiểu học Lương Thế Vinh, xã Ea Wer, tỉnh Đắk Lắk) xin bà nội ra ngoài chơi sau khi tan học. Đến tối không thấy em về, gia đình huy động người dân trong thôn đi tìm kiếm.

Khoảng vài giờ sau, thi thể em K. được phát hiện dưới hồ nước gần nhà. Gia đình lập tức báo cơ quan chức năng và chính quyền địa phương.

Ngày 4/12, thông tin từ lãnh đạo Trường Tiểu học Lương Thế Vinh cho biết, trước thời điểm xảy ra vụ việc, một số học sinh trong trường có chơi trò “ghe bobo” - một trào lưu đang xuất hiện trên TikTok. Trẻ dùng vật liệu thô như xốp, dây thun, chai nhựa để làm “ghe” rồi mang ra ao hồ thả trôi.

Nhà trường cho hay trào lưu này đã được ghi nhận trong học sinh; một số em còn mang “ghe” tự chế đến lớp. Vì vậy, khi xảy ra vụ việc, nhiều người nghi ngờ em K. có thể đã ra hồ để chơi trò này và không may trượt chân xuống nước.

Hiệu trưởng nhà trường cho biết đã nhắc nhở học sinh không chơi các trò liên quan đến nước khi không có người lớn giám sát. Sau vụ việc, nhà trường tiếp tục gửi thông báo đến phụ huynh, yêu cầu quản lý con em chặt chẽ hơn, nhất là trong thời điểm các trào lưu mạng xã hội lan rộng.

Theo nhà trường, việc trẻ tự ý ra ao hồ, sông suối để thực hiện lại tiềm ẩn rủi ro cao. Vụ việc của em K. là lời cảnh báo nghiêm trọng đối với các bậc cha mẹ và cộng đồng.

Ghe bo bo trở thành trào lưu trên TikTok.

Người dân xã Ea Wer cho biết hồ nước nơi phát hiện thi thể em K. nằm gần khu dân cư và không có rào chắn. Đây không phải lần đầu trẻ nhỏ chơi quanh khu vực này, nhưng trước đó chưa từng ghi nhận tai nạn tương tự.

Sau khi vụ việc xảy ra, chính quyền địa phương đã đến thăm hỏi, hỗ trợ gia đình, đồng thời khuyến cáo người dân chú ý giám sát trẻ khi chơi gần khu vực nước.

“Ghe bobo” là trào lưu thu hút nhiều trẻ nhỏ trên TikTok trong thời gian qua. Việc trẻ tự học cách làm đồ chơi online, sau đó ra ao hồ để thử nghiệm, đang khiến phụ huynh lo ngại.

Các chuyên gia giáo dục và nhà trường địa phương khuyến cáo phụ huynh cần theo sát nội dung trẻ xem trên mạng, nhắc nhở con về nguy cơ đuối nước và tuyệt đối không để trẻ tự ý chơi gần sông suối.