Đại học Bách khoa Hà Nội mở đăng ký kỳ thi đánh giá tư duy TSA đợt 1 từ ngày 5/12

HHTO - Đại học Bách khoa Hà Nội thông báo sẽ chính thức mở đăng ký kỳ thi Đánh giá tư duy (TSA) đợt 1 cho mùa tuyển sinh năm 2026, bắt đầu từ sáng ngày 5/12/2025.

Kỳ thi TSA tiếp tục là một trong những phương thức xét tuyển quan trọng vào các ngành đào tạo của Đại học Bách khoa Hà Nội. Việc mở cổng đăng ký từ đầu tháng 12 giúp thí sinh có thêm thời gian chuẩn bị và chủ động trong kế hoạch ôn tập.

Đại học Bách khoa Hà Nội cho biết thí sinh có thể đăng ký trực tuyến thông qua hệ thống của trường. Thời gian mở đăng ký: từ 9h00 ngày 5/12/2025 đến 17h00 ngày 15/12/2025. Đăng ký Online tại: https://tsa.hust.edu.vn. Số lượng dự kiến: 25.000 thí sinh. Ngày thi chính thức: 24 - 25/1/2026 (Thứ Bảy - Chủ Nhật).

Kỳ thi TSA được tổ chức nhằm đánh giá năng lực tư duy, khả năng phân tích và giải quyết vấn đề của thí sinh. Đây cũng là cơ sở để trường xét tuyển vào nhiều nhóm ngành kỹ thuật - công nghệ chủ lực.

Thí sinh thi Đánh giá tư duy (TSA) tại điểm thi Đại học Bách khoa Hà Nội.

Theo HUST, đăng ký sớm ở đợt 1 giúp thí sinh nắm thế chủ động, tránh tình trạng dồn đăng ký vào các đợt sau hoặc trùng lịch với kỳ thi khác. Nhà trường cũng lưu ý thí sinh cần chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, đảm bảo thông tin chính xác khi đăng ký.

Trong những năm gần đây, điểm thi TSA được nhiều thí sinh lựa chọn như một phương thức xét tuyển có tính phân hóa cao. Bách khoa Hà Nội cho biết kỳ thi tiếp tục được chuẩn hóa và mở rộng quy mô để đáp ứng nhu cầu đăng ký tăng qua từng năm.

Nhà trường khuyến cáo thí sinh theo dõi kỹ thông tin trên cổng tuyển sinh tại địa chỉ www.hust.edu.vn để cập nhật kịp thời các mốc thời gian quan trọng của kỳ thi.