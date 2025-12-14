Hơn 200 thí sinh xuất sắc tham dự Chung kết Thắp sáng những Ngôi sao buổi sớm

HHTO - Trong lễ trao giải cuộc thi nghệ thuật “Cùng Đức Việt & O’Food thắp sáng những Ngôi sao buổi sớm” lần thứ XI, BTC đã trao giải Nhất tập thể cho trường Tiểu học và THCS Trung Chính (Bắc Ninh). Ngoài ra, giải thưởng Ngôi sao tỏa sáng 2025 được trao cho bạn Trương Nguyễn Minh Phương đến từ Huế.

Trong hai ngày 13 - 14/12, Chung kết toàn quốc cuộc thi nghệ thuật Cùng Đức Việt & O’Food thắp sáng những Ngôi sao buổi sớm lần thứ XI đã diễn ra sôi động tại Hà Nội, quy tụ hàng trăm tài năng nghệ thuật nhí đến từ nhiều tỉnh, thành. Trải qua 11 mùa tổ chức (2015 - 2025), cuộc thi đã trở thành phong trào rộng khắp trong các trường học trên cả nước, góp phần xây dựng môi trường giáo dục thân thiện, hạnh phúc.

Nhà báo Nguyễn Hữu Phước - TBT báo Thể thao và Cuộc sống phát biểu tại lễ trao giải.

Tại lễ trao giải diễn ra ngày 14/11, nhà báo Nguyễn Hữu Phước - Tổng biên tập báo Thể thao và Cuộc sống, Trưởng ban tổ chức cuộc thi cho biết: “Với khoảng 100 tiết mục đến từ hơn 200 thí sinh nhí đã mang lại đến sân khấu những cảm xúc vô cùng phong phú. Từ tươi vui trong trẻo đến sâu lắng, xúc động, các em đã truyền tải tình yêu đối với cha mẹ, thầy cô, bạn bè, đến mái trường thân yêu, đặc biệt là tình yêu quê hương, đất nước - những giá trị đẹp đẽ nhất làm nên tâm hồn Việt."

Bên cạnh các đội nghệ thuật được tuyển chọn trực tiếp tại trường, mùa giải năm nay còn có nhiều đội nghệ thuật, câu lạc bộ và các thí sinh dự thi theo hình thức online. Những cá nhân và tập thể đạt yêu cầu theo quy chế đã được BTC mời về Hà Nội tham dự Chung kết, tạo nên một sân chơi đoàn kết và rực rỡ sắc màu.

Các tiết mục xuất sắc nhất được trình diễn lại trong lễ trao giải ngày 14/12.

Những tiết mục xuất sắc nhất đã được trình diễn lại trong lễ trao giải cuộc thi diễn ra vào sáng ngày 14/12. Các đội tuyển, thí sinh đã mang đến các tiết mục đa dạng: Hát, múa, nhạc cụ, nhảy hiện đại,…

﻿ Tiết mục "Hào khí Việt, tâm hồn Việt" của trường Tiểu học và THCS Trung Chính (Bắc Ninh) đã giành giải Nhất tập thể.

Với tiết mục Hào khí Việt, tâm hồn Việt đầy hào hùng, sôi động và được đầu tư công phu từ trang phục đến cách thể hiện, đội tuyển đến từ trường Tiểu học và THCS Trung Chính (Bắc Ninh) đã giành giải Nhất tập thể.

Cô bạn Trương Nguyễn Minh Phương đến từ Huế giành giải Ngôi sao toả sáng 2025.

Giải cá nhân Ngôi sao toả sáng 2025 gọi tên cô bạn Trương Nguyễn Minh Phương đến từ Huế với tiết mục Hành trình của Lá. Với tiết mục này, Minh Phương mở màn đầy tự tin với phần intro kéo violin, bên cạnh đó là hát và múa - giúp Hành trình của Lá gây dấu ấn sâu đậm trong lòng khán giả.

Ngoài ra, BTC cũng trao giải Nhất cá nhân cho cô bạn Bùi Vân Khánh đến từ trường THCS Trọng Điểm (Quảng Ninh). Đến với vòng chung kết, Bùi Vân Khánh mang đến tiết mục múa Tình bạn với những động tác nhào lộn đẹp mắt trên không, khiến người xem phải bất ngờ.

Các giải cá nhân được BTC trao cho các thí sinh xuất sắc.

Năm nay, do không tìm được đội đáp ứng được các tiêu chí và thể lệ của giải Ngôi sao lan toả Facebook nên BTC đã quyết định trao một giải thưởng thay thế là Cống hiến và Lan toả - dành cho đội nghệ thuật THCS Lê Hồng Phong (Khánh Hòa).

Đội tuyển đến từ THCS Lê Văn Sở (Lào Cai) nhận giải Đội gây bão Youtube 2025, còn giả Cống hiến và Lan toả - dành cho đội nghệ thuật THCS Lê Hồng Phong (Khánh Hòa).

Ngoài ra, BTC đã trao giải Đội gây bão Youtube 2025 cho đội nghệ thuật của THCS Ngô Văn Sở (Lào Cai). Đây là giải thưởng dành vinh danh đội nhóm có sức lan toả mạnh mẽ và nhận được sự quan tâm nhiều nhất trên nền tảng YouTube của cuộc thi.

Các đội tuyển được vinh danh với giải Nhì, giải Ba và giải Triển vọng của cuộc thi.

Cuộc thi Cùng Đức Việt & O’Food thắp sáng những Ngôi sao buổi sớm do Ủy ban Olympic Việt Nam, tạp chí Thể thao và Cuộc sống phối hợp cùng Công ty Cổ phần Truyền thông Văn hoá - Giáo dục Trạng Nguyên tổ chức, với sự đồng hành, tài trợ của Tập đoàn DAESANG (Hàn Quốc), Công ty TNHH Daesang Việt Nam và Công ty CP Daesang Đức Việt.