Chung kết Trạng Nguyên tuổi 13: 100 thí sinh gỡ bỏ áp lực, kết nối trước khi đối đầu

HHTO - Trước khi bước vào buổi ghi hình cho vòng Chung kết Cuộc thi "Trạng Nguyên tuổi 13", 100 thí sinh cùng các phụ huynh đã có buổi giao lưu sôi động, được các chuyên gia, "tiền bối" giải đáp thắc mắc, truyền cảm hứng để bước vào thi đấu thoải mái, tự tin hơn.

Trạng Nguyên tuổi 13 là sân chơi học tập thường niên dành cho học sinh THCS trên toàn quốc, do Ủy ban Olympic Việt Nam - Tạp chí Thể thao và Cuộc sống cùng Công ty Cổ phần Truyền thông Văn hóa - Giáo dục Trạng Nguyên phối hợp tổ chức. Cuộc thi hướng tới việc bồi dưỡng trí tuệ, bản lĩnh, tinh thần tự tin và khả năng hội nhập của thế hệ học sinh Việt Nam trong thời kỳ mới.

Hút hơn 100.000 thí sinh tham gia trực tiếp và trực tuyến, sau gần 3 tháng triển khai, ban tổ chức đã tìm ra 100 gương mạt xuất sắc nhất bước vào Chung kết toàn quốc. Buổi giao lưu trước thềm Chung kết được tổ chức với hi vọng là cầu nối ấm áp để các thí sinh được lắng nghe những câu chuyện vượt khó, bí quyết học tập hiệu quả, chia sẻ và giải tỏa những lắng lo.

Nhà báo Nguyễn Hữu Phước - Tổng Biên tập Tạp chí Thể thao và Cuộc sống, Trưởng Ban tổ chức chia sẻ, ông hi vọng các bạn học sinh có thể thỏa sức tỏa sáng, tự tin thể hiện bản thân. 100 thí sinh có mặt tại Chung kết đều đã là những người chiến thắng được chứng minh bằng sự nỗ lực và tinh thần học hỏi không ngừng. Ông cũng gửi lời cảm ơn đến nhà trường, thầy cô, phụ huynh và đơn vị tài trợ, đồng hành đã góp phần lan tỏa giá trị, thông điệp mà cuộc thi hướng tới.

Sau phần mở màn hòa giọng vang hội trường với ca khúc Trạng Nguyên tuổi 13, Ngàn ước mơ Việt Nam, 100 thí sinh cùng bước vào talkshow "Tự tin để tỏa sáng". PGS.TS Phạm Thị Thu Hoa, đại sứ Trạng Nguyên Lê Hà Vy, Quán quân Trạng Nguyên 2024 - Hoàng Anh Thư là bộ ba ngồi ở ghế "chủ tọa", giúp các thí sinh gỡ rối, chia sẻ câu chuyện giúp các bạn vượt qua áp lực trước khi bước vào trận đấu cuối cùng.

Buổi giao lưu cũng gây ấn tượng mạnh với phụ huynh bởi không khí ấm áp, sôi nổi khi 100 thí sinh từ ngại ngùng đã dần trở nên bạo dạn, thân thiết với nhau hơn. Khởi động là thử thách nhỏ hỏi tên bạn bên cạnh, sau đó là loạt trò chơi tương tác "Trạng Nguyên nhanh trí", cả hội trường cười vang bởi sự thông minh, tinh nghịch của các thí sinh. Có thể ngày tiếp theo sẽ trở thành đối thủ cạnh tranh căng thẳng nhưng khi buông xuống tâm lý thi đấu, 100 thí sinh là những người bạn đến từ mọi miền, được kết nối với nhau bởi "Trạng Nguyên tuổi 13", bởi tinh thần ham học, không ngừng phấn đấu.

Sau buổi giao lưu, 100 thí sinh bước vào vòng chung kết toàn quốc được Đài Truyền hình Việt Nam ghi hình. Các phần thi sẽ được phát sóng trên kênh VTV3 và VTV2 vào tháng 12.