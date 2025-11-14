Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Nữ sinh Bắc Kạn giành giải Nhì toàn quốc cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc 2025

Phô Mai
HHTO - Cô bạn Phạm Mai Hoa xuất sắc giành Giải Nhì toàn quốc cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc 2025 với bài giới thiệu cuốn sách “Lược sử nước Việt bằng tranh”.

Chia sẻ với Hoa Học Trò Online, bạn Phạm Mai Hoa (sinh năm 2009, THPT chuyên Bắc Kạn) đã kể lại hành trình đặc biệt đưa em đến với Giải Nhì toàn quốc cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc 2025 cùng bài giới thiệu về cuốn sách “Lược sử nước Việt bằng tranh”.

z7193091980629-ea5b5906d68f6ff19e2cd91b44274525.jpg
Với Hoa, giải thưởng này không chỉ là một danh hiệu, một niềm vinh dự cá nhân mà còn là động lực để cô bạn tiếp tục chia sẻ niềm đam mê đọc sách. Ảnh: NVCC
Khi nhắc đến giây phút được xướng tên trong lễ trao giải, Mai Hoa vẫn không giấu được xúc động: “Khoảnh khắc biết mình đạt Giải Nhì Toàn quốc, mình thật sự rất bất ngờ. Mọi kỷ niệm trong hành trình đọc sách và viết bài thi ùa về, đó là những buổi tối miệt mài đọc từng trang, những lần sửa đi sửa lại từng câu chữ. Mình thấy vui, nhưng hơn hết là tự hào vì những nỗ lực và tình yêu sách của mình đã được lắng nghe và lan tỏa” - Hoa cho biết.
thumbnail-7.jpg
Mai Hoa cùng bài dự thi đạt giải nhì. Ảnh: NVCC.

Trong số rất nhiều tác phẩm, nữ sinh đã chọn “Lược sử nước Việt bằng tranh” - một cuốn sách kết hợp giữa ngôn từ và hình ảnh để kể lại lịch sử dân tộc theo cách sinh động. Mai Hoa chọn cuốn sách này bởi vì cô bạn cảm thấy lịch sử trong đó trở nên gần gũi và dễ cảm nhận hơn. Mỗi trang sách không chỉ kể chuyện bằng lời, mà còn bằng những nét vẽ về Việt Nam.

Với Hoa, đây là cuốn sách khiến người đọc, đặc biệt là giới trẻ, cảm nhận rõ hơn niềm tự hào dân tộc và ý thức về cội nguồn. Việc lựa chọn tác phẩm về lịch sử cũng là cách Mai Hoa thể hiện lòng biết ơn đối với những người gìn giữ ký ức dân tộc và truyền lửa cho thế hệ sau.

2022-9bce13b2eb77495aac1e9cb283e8f00a-e26da399f58347d6be7e8f58faa2f422-a06a6742315a4b25ab7da2612fac0eab-master.jpg
Cuốn sách về lịch sử mà Hoa lựa chọn để giới thiệu trong cuộc thi. Ảnh: NXB Kim Đồng

Để hoàn thiện bài dự thi, Mai Hoa đọc kỹ toàn bộ cuốn sách, ghi chép lại những chi tiết xúc động nhất, rồi chọn cách viết giản dị, chân thành. “Mình không chọn những điều to lớn, mà chọn những chi tiết nhỏ nhưng chạm đến trái tim, như câu chuyện về những người anh hùng thầm lặng hay những thời khắc đất nước đứng dậy sau gian khó. Mình muốn khi người đọc lật từng dòng, dù là một em nhỏ hay người lớn, đều có thể thấy tim mình rung lên vì niềm tự hào Việt Nam” - cô bạn tâm sự.

41.jpg
42.jpg
43.jpg
Một số hình ảnh về bài dự thi Đại sứ Văn hoá đọc của Mai Hoa. Ảnh: NVCC.

Là một trong những “Đại sứ Văn hoá đọc” trẻ tuổi, Mai Hoa nhắn nhủ rằng: “Hãy để sách trở thành một phần trong cuộc sống, như hơi thở, như ánh sáng mỗi ngày. Hơi thở giúp ta tồn tại, ánh sáng giúp ta nhìn thấy thế giới, còn sách giúp ta hiểu, cảm và sống sâu sắc hơn trong thế giới ấy.” Theo Hoa, văn hoá đọc chỉ thật sự lan toả khi việc đọc không còn là sự ép buộc, mà trở thành một niềm vui, một thói quen nuôi dưỡng trí tuệ và bồi đắp tâm hồn mỗi người.

unnamed.jpg
Phô Mai
