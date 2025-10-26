Từ trang sách lên sân khấu, màn ảnh: Teen hiểu về hành trình chuyển thể văn học

HHTO - Vừa qua, tại trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn - ĐHQG TP.HCM, sinh viên Khoa Báo chí K24 đã có buổi giao lưu với biên kịch - đạo diễn Việt Linh, đạo diễn Quốc Công, cùng hai diễn viên chính của phim Trái tim què quặt là Nhật Linh và Việt Hưng xoay quanh chủ đề: “Khi văn học bước lên sân khấu và màn ảnh”.

Sự kiện diễn ra nhân dịp ra mắt hai tác phẩm cùng chuyển thể từ tiểu thuyết À cloche-coeur của nhà văn Pháp Catherine Arley: Vở kịch Giờ của Quỷ (công diễn ngày 22/10) và bộ phim điện ảnh Trái Tim Què Quặt (khởi chiếu 7/11).

Từ trang sách đến sân khấu và màn ảnh

Buổi giao lưu mở đầu bằng trailer phim, sau đó là những chia sẻ thú vị từ các khách mời về quá trình hình thành và phát triển hai tác phẩm.

Trái Tm Què Quặt cũng là bộ phim đầu tay của đạo diễn Quốc Công sau hơn 10 năm làm sản xuất cho nhiều phim nổi tiếng như Tử chiến trên không, Mắt biếc hay Em và Trịnh. Với đạo diễn Quốc Công, ý tưởng làm phim xuất phát từ chính vở kịch Giờ của Quỷ mà anh từng xem chín năm trước. “Tôi muốn cùng chị Việt Linh khai thác nó ở một góc nhìn mới, đó là một cuộc đối thoại giữa các nghệ sĩ với nhau”, anh kể.

Đạo diễn Quốc Công chia sẻ về "đứa con" đầu tay.

Nếu anh Quốc Công đại diện cho sức trẻ và tinh thần khám phá, thì cô Việt Linh lại mang đến độ chín muồi về chiều sâu tâm lý. Nữ đạo diễn chia sẻ: “Tôi vốn yêu văn học, thích kể chuyện. Mỗi khi thấy một tác phẩm hay mà công chúng chưa biết tới, bản năng nghề khiến tôi muốn kết nối bằng hình thức nghe nhìn”.

Cô Việt Linh cho rằng chuyển thể không chỉ là sáng tạo mà còn là một cách làm mới giá trị văn học, giúp tác phẩm sống lại trong tâm trí công chúng, nhất là khi “người trẻ ngày nay ít đọc sách hơn vì bận rộn hoặc xa cách với ngôn ngữ văn chương”.

Điều quan trọng trong chuyển thể là giữ lại tinh thần gốc của tác phẩm.

Cả hai đạo diễn đều thống nhất khi chuyển thể, có thể thay đổi nhiều chi tiết, nhưng tinh thần tác phẩm gốc như thông điệp, tâm lí nhân vật, cốt truyện và không khí câu chuyện phải được giữ nguyên. Đạo diễn Quốc Công cho biết: “Tôi luôn nghĩ người xem phải cảm nhận được bối cảnh mà không cần nói ra. Khi phim lấy mốc những năm 90, từ nhạc nền đến ánh sáng đều phải đưa khán giả trở về thời đó, để họ tập trung hoàn toàn vào nhân vật”.

“Tác phẩm chỉ sống khi đọng lại trong lòng công chúng”

Không chỉ kể về hành trình sáng tạo, các nghệ sĩ còn mang đến cho sinh viên góc nhìn thực tế về chuyện đời - chuyện nghề. Chia sẻ với sinh viên Báo chí, cô Việt Linh nhắn nhủ: “Khi đọc lần đầu, hãy ghi nhớ những chi tiết khiến mình ấn tượng, đọng lại trong đầu. Đến lần đọc thứ hai, hãy đi tìm ý chính, thông điệp mà tác giả gửi gắm”.

Khi hiểu được điều cốt lõi, chúng ta mới có thể chuyển thể mà vẫn giữ được tinh thần nguyên tác.

Mỗi thể loại sẽ có cách viết khác nhau. Theo cô, viết kịch bản sân khấu dựa vào đối thoại và hành động trực tiếp, trong khi điện ảnh kể chuyện bằng góc máy, âm thanh, hình ảnh. “Nhưng dù là loại hình nào, biên kịch cũng phải biết giữ nhịp, gây hứng thú cho khán giả trong năm phút đầu tiên” - nữ đạo diễn nhấn mạnh.

Bí quyết làm nghề của nữ đạo diễn còn gói gọn trong ba chữ “tam khả” - câu “thần chú” cô luôn nhắc nhở chính mình là Khả thi - Khả tín - Khả dụng. “Nếu đủ cả ba, tôi mới bắt tay thực hiện”, câu nói vui mà thật, khiến cả phòng bật cười rồi gật gù.

Còn đối với đạo diễn Quốc Công, điều quan trọng khi học viết kịch bản là kiên nhẫn và dám thử. Anh chia sẻ bản thân mất gần 10 năm làm sản xuất trước khi dám đạo diễn phim đầu tay. Viết kịch bản không phải học công thức, mà là quá trình tìm ra giọng kể riêng. Mỗi người kể chuyện một cách, nhưng điều chung là phải chân thật, phải yêu và đồng cảm với nhân vật của mình. “Hai năm viết kịch bản, một năm sản xuất đó là hành trình biến ước mơ thành hiện thực” - anh kể.

Đạo diễn Việt Linh đúc kết: “Tác phẩm chỉ thật sự sống khi nó còn ở lại trong lòng công chúng”.

Kết thúc buổi giao lưu, điều sinh viên nhận lại không chỉ là kiến thức về chuyển thể, mà còn là bài học nghề từ hai người kể chuyện bằng hai ngôn ngữ khác nhau: Sân khấu và điện ảnh.

