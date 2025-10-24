Từ học sinh thành sinh viên: 2K7 đối diện sự khác biệt của môi trường học tập

HHTO - Đã hơn một tháng "gia nhập" giảng đường đại học, bên cạnh cảm xúc hân hoan, teen 2K7 cũng không khỏi "bỡ ngỡ" trước nhiều trải nghiệm mới lạ.

Thích thú trước nhiều điều mới

Môi trường đại học mở ra cơ hội để teen được học đúng với đam mê của mình, được tiếp cận gần hơn với lĩnh vực yêu thích. Vì thế, cảm giác hào hứng, phấn khởi và đầy nhiệt huyết là tâm trạng chung của nhiều bạn khi bắt đầu hành trình mới.

Ngày nay, các trường đại học cũng ngày càng đầu tư hơn cho hoạt động ngoại khóa, câu lạc bộ hay các dự án học tập, tạo không gian để teen phát triển năng lực và thể hiện bản thân.

Nhiều tân sinh viên hân hoan đón chào năm học mới. Ảnh: FTUNEWS

Đối với 2K7, niềm vui của việc “lên đại học” còn là sự tự lập của bản thân. Đại học không chỉ là một môi trường học tập mới mà còn là cột mốc đánh dấu cho sự trưởng thành, độc lập của nhiều bạn trẻ. Đối với sinh viên xa nhà, các bạn được tự chủ quản lý việc học của bản thân, thậm chí còn là tự chủ tài chính, cuộc sống của mình.

Chia sẻ với Hoa Học Trò Online, bạn Lưu Hà Anh (sinh năm 2007, TP.HCM) tâm sự: "Sau một tháng nhập học thì mình thấy môi trường ở đại học vô cùng năng động, đề cao tính tự học cũng như thời gian linh động, thoải mái. Cá nhân mình thích sự linh động trong thời gian biểu ở đại học. Mình cho rằng, học đại học không chỉ là ngồi trên giảng đường, mà còn cần phải bồi dưỡng, rèn luyện thêm kĩ năng khác cho bản thân. Chính sự linh hoạt trong thời gian ấy đã giúp mình có thêm khoảng trống để học hỏi thêm nhiều điều mới mẻ, làm phong phú cuộc sống sinh viên của chính mình".

Lưu Hà Anh chia sẻ trải nghiệm của bản thân. Ảnh: NVCC

Ngoài ra, vòng tròn bạn bè cũng là một yếu tố quan trọng để khiến cho mỗi ngày đến trường đều thêm nhộn nhịp. Cánh cửa đại học tạo cho Gen Z thêm cơ hội được kết bạn mới, không chỉ riêng gì cùng địa phương mà còn có cả bạn bè đến từ nhiều tỉnh thành và đất nước khác nhau.

Quá khó để thích nghi với môi trường mới

Tuy nhiên, bên cạnh trạng thái tích cực, cũng có không ít teen thấy “choáng ngợp” và khó khăn trong việc thích nghi với "cuộc sống sinh viên".

Một trong những yếu tố tiên quyết dẫn đến tâm trạng này chính là phương pháp học rất khác so với trải nghiệm trước đó của nhiều bạn trẻ. Nếu ở cấp ba, kiến thức chủ yếu được cô đọng, tóm gọn rõ ràng trong sách giáo khoa cùng các bài giảng trên lớp thì ở chương trình đại học, kiến thức lại rất nhiều, yêu cầu teen không chỉ nghe giảng thật kĩ mà còn phải “siêng” đọc tài liệu. Nói cách khác, chương trình giáo dục ở đại học hướng đến sự tự chủ trong việc học nhiều hơn.

Ảnh: Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh

Một số môn và ngành cũng đòi hỏi nhiều bài tập, dự án nhóm, khiến nhiều bạn trẻ cảm thấy áp lực. Trước sự khác biệt này, nhiều sinh viên vất vả trong việc “bắt nhịp” với việc học. Chia sẻ về những ngày đầu trên giảng đường, bạn Lê Thị Ngọc Trâm (sinh năm 2007, TP.HCM) cho biết: "Khối lượng bài học ở đại học khá lớn, có hôm mình phải học liền hai chương trong một buổi, đó là lượng kiến thức rất nhiều đối với mình. Mọi người xung quanh đều giỏi và năng động, khiến mình đôi lúc thấy áp lực, nhưng mình sẽ luôn cố gắng để thích nghi và bắt kịp các bạn".

Ngọc Trâm kể về những khó khăn bản thân đang đối mặt. Ảnh: NVCC

Ngoài ra, với đặc trưng của cách chia lớp và tiết học, teen cũng cảm thấy khó khăn trong việc kết nối, hoà nhập cùng bạn bè mới. Không còn học chung một lớp cố định như thời phổ thông, các tiết học rải rác khiến không ít tân sinh viên cảm thấy “lạc trôi” giữa giảng đường đông đúc. Việc làm quen, tạo nhóm học hay tham gia hoạt động cùng nhau cũng vì thế mà mất nhiều thời gian hơn.

Dù còn bỡ ngỡ với môi trường mới, 2K7 vẫn đang từng ngày học cách thích nghi và trưởng thành. Đại học không chỉ là nơi học kiến thức chuyên môn mà còn là hành trình khám phá bản thân, thử thách giới hạn và học cách sống tự lập. Mỗi trải nghiệm đều là “mảnh ghép” đáng nhớ trong tuổi thanh xuân rực rỡ của các tân sinh viên.