Hà Nội: Hành trình nhân ái của trường Tiểu học Tân Định đến vùng lũ Thái Nguyên

HHTO - Trước tin tức về tình hình ngập lụt nghiêm trọng tại Thái Nguyên, tập thể cán bộ, giáo viên và phụ huynh Trường Tiểu học Tân Định (Hà Nội) đã nhanh chóng chung tay tổ chức một chuyến đi cứu trợ khẩn cấp đến các điểm chịu thiệt hại nặng nề, gồm xã Văn Lang, phường Phan Đình Phùng và Trường Tiểu học Túc Duyên (TP. Thái Nguyên).

Chuyến đi do Nhà giáo Hoàng Thúy Nga - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Tân Định làm trưởng đoàn, đã để lại trong lòng các thành viên những ký ức sâu sắc và xúc động.

tan-dinh.jpg
tan-dinh3.jpg
tan-dinh4.jpg
tan-dinh6.jpg

6 giờ 5 phút ngày 13/10/2025, đoàn khởi hành từ Hà Nội mang theo những phần quà nặng đầy tình thương: Gạo, mì tôm, nước uống, áo phao, chăn ấm và các nhu yếu phẩm cần thiết. Hơn 6 tiếng đồng hồ vượt qua cung đường gập ghềnh, trơn trượt vì mưa lớn, mọi người đều căng thẳng, lo lắng nhưng vẫn giữ vững tinh thần. Có những đoạn đường bùn lầy ngập bánh xe, ai nấy đều nín thở, chỉ mong sớm đến nơi để kịp trao tận tay bà con những món quà của nghĩa tình.

tan-dinh7.jpg
tan-dinh8.jpg

Khi đặt chân đến vùng lũ Văn Lang, cả đoàn lặng người trước khung cảnh tang thương: Nước ngập sâu ở những khu vực trũng, nhiều ngôi nhà chìm trong dòng nước lạnh ngắt, người dân phải di chuyển bằng thuyền nan để tìm nơi trú ẩn. Không ai nói với ai lời nào, chỉ nghe tiếng mái chèo khua nhẹ và tiếng trẻ con gọi nhau yếu ớt trong làn mưa nặng hạt.

tan-dinh1.jpg
tan-dinh9.jpg
tan-dinh10.jpg
tan-dinh11.jpg

Những phần quà được trao tận tay người dân giữa cơn mưa chiều. Có cụ già nắm chặt tay cô Hiệu trưởng, nước mắt hòa cùng mưa chỉ kịp nói: “Cảm ơn các con nhiều lắm…” – một lời nói giản dị mà khiến ai cũng nghẹn lòng.

Tạm biệt Văn Lang, đoàn tiếp tục đến Trường Tiểu học Túc Duyên, phường Phan Đình Phùng, trường chỉ có hai tầng, thì bị ngập sâu đến hết tầng 1. Việc bốc dỡ hàng hóa cứu trợ được tiến hành khẩn trương tại trường và nhà văn hóa phường. Khi hoàn tất cũng đã là 9 giờ tối, mọi người đều thấm mệt nhưng ánh mắt vẫn ánh lên niềm vui vì đã kịp mang chút hơi ấm đến những nơi đang cần.

tan-dinh2.jpg
tan-dinh5.jpg

Trở về Hà Nội trong cơn mưa lất phất, các thành viên đều mang trong lòng nhiều suy nghĩ. Cô Hoàng Thúy Nga chia sẻ: “Chuyến đi này không chỉ là hành trình cứu trợ mà còn là hành trình của lòng nhân ái. Mỗi ánh mắt, mỗi nụ cười, mỗi lời cảm ơn của bà con đều là động lực để chúng tôi tiếp tục gieo yêu thương trên những chặng đường phía trước.”

Chuyến đi thiện nguyện tới vùng lũ Thái Nguyên đã giúp tập thể Trường Tiểu học Tân Định thêm trân quý giá trị của tình người, thêm niềm tin rằng: Chỉ cần chúng ta biết yêu thương và sẻ chia, mọi khó khăn đều có thể vượt qua.

123.jpg
AN PHONG - Ảnh: Nhà trường cung cấp
#Trường Tiểu học Tân Định #hành trình cứu trợ #Thái Nguyên #vùng lũ #tình người #từ thiện #đoàn thiện nguyện

