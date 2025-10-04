KDC Education tiên phong triển khai giáo dục kỹ năng công dân số cho học sinh

Trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp 4.0 đang diễn ra mạnh mẽ, việc trang bị cho thế hệ trẻ năng lực số và kỹ năng công dân số trở thành yêu cầu cấp thiết. Tại Việt Nam, KDC Education đã và đang khẳng định vị thế tiên phong trong lĩnh vực này, mang đến cho học sinh cơ hội tiếp cận chương trình giáo dục công dân số toàn diện ngay từ bậc tiểu học.

Kỹ năng công dân số - Nền tảng thiết yếu trong thời đại số

Theo Hội đồng Châu Âu, kỹ năng công dân số bao gồm các giá trị, thái độ, kiến thức và kỹ năng cần thiết để con người hành xử một cách có trách nhiệm, chính trực và hiệu quả trong môi trường kỹ thuật số.

Đây không chỉ là khả năng sử dụng công nghệ, mà còn là năng lực hiểu biết, tư duy phản biện, hành vi có đạo đức và tinh thần chủ động trong việc định hình công nghệ phục vụ cho sự phát triển bền vững của cá nhân và cộng đồng.

Trên thế giới, giáo dục kỹ năng công dân số đang trở thành xu thế tất yếu, giúp học sinh rèn luyện tư duy khoa học máy tính, kỹ năng giải quyết vấn đề và làm chủ môi trường số một cách an toàn.

Học sinh thực hành với máy tính bảng trong giờ học Kỹ năng công dân số.

Tại Việt Nam, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) đã cụ thể hóa định hướng này bằng việc ban hành Thông tư quy định khung năng lực số cho người học và Công văn hướng dẫn triển khai thực hiện khung năng lực số trong các cơ sở giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên.

Theo đó, Bộ yêu cầu các cơ sở giáo dục xây dựng kế hoạch triển khai khung năng lực số dưới ba hình thức chủ đạo: Dạy học môn Tin học chương trình Giáo dục Phổ thông 2018; Tích hợp phát triển năng lực số trong dạy học các môn học, hoạt động giáo dục; Tổ chức dạy học tăng cường, câu lạc bộ phát triển năng lực số.

Một lớp học kỹ năng công dân số tại trường tiểu học.

KDC Education tiên phong kiến tạo giải pháp giáo dục kỹ năng công dân số

Thành lập từ năm 2021, Công ty Cổ phần Giáo dục KDC (KDC) luôn kiên định và tập trung vào định hướng cung cấp các giải pháp Giáo dục Kỹ năng công dân số dành cho nhà trường và học sinh. Chương trình Giáo dục Kỹ năng công dân số của KDC giúp học sinh trang bị những kiến thức và kỹ năng cẩn thiết trong môi trường số, biết cách bảo vệ bản thân và cộng đồng tránh khỏi những rủi ro tiềm ẩn trên không gian mạng.

Năm 2024 đánh dấu một bước tiến quan trọng của KDC khi Bộ GD&ĐT phê duyệt bộ tài liệu “Ứng dụng kỹ năng số trong hoạt động hướng nghiệp, khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo trong các cơ sở giáo dục phổ thông” dành cho học sinh lớp 1 đến lớp 12 do đội ngũ chuyên môn KDC biên soạn.

Cùng với đó, chương trình giảng dạy kỹ năng công dân số do KDC xây dựng dựa trên bộ tài liệu đã được Sở GD&ĐT TPHCM đánh giá đạt chất lượng sử dụng trong trường phổ thông.