Các trường quân đội điều chỉnh tổ hợp xét tuyển từ năm 2026, cần lưu ý gì?

HHTO - Từ mùa tuyển sinh đại học năm 2026, nhiều trường trong khối quân đội sẽ điều chỉnh tổ hợp xét tuyển theo quy chế mới của Bộ GD&ĐT. Điểm đáng chú ý là các trường chỉ sử dụng những tổ hợp có môn Toán hoặc Ngữ văn làm môn bắt buộc, đồng thời thu hẹp đáng kể số lượng tổ hợp so với những năm trước.

Theo quy định tuyển sinh dự kiến áp dụng từ năm 2026, mỗi tổ hợp xét tuyển đại học phải gồm ít nhất 3 môn, trong đó bắt buộc có Toán hoặc Ngữ văn với trọng số không dưới 25% tổng điểm. Bên cạnh đó, các tổ hợp xét tuyển của cùng một ngành phải có tối thiểu 50% trọng số các môn chung. Trên cơ sở này, các trường quân đội đã xây dựng phương án tuyển sinh mới nhằm đảm bảo tuân thủ quy chế và phù hợp với đặc thù đào tạo.

Tại Trường Sĩ quan Chính trị, nhà trường cho biết sẽ không còn xét tuyển bằng các tổ hợp truyền thống như A00 hay C00. Từ năm 2026, trường chỉ sử dụng 4 tổ hợp gồm Ngữ văn, Toán kết hợp với một trong các môn Vật lý, Lịch sử, Địa lý hoặc tiếng Anh. Việc tinh giản tổ hợp được đánh giá là bước điều chỉnh cần thiết nhằm bảo đảm tính thống nhất, đồng thời tạo thuận lợi cho thí sinh khi lựa chọn tổ hợp dự thi.

Học viện Biên phòng cũng có sự thay đổi mạnh mẽ khi loại bỏ nhiều tổ hợp từng được sử dụng trong các năm trước. Theo phương án mới, học viện chỉ giữ lại ba tổ hợp xét tuyển cho các ngành đào tạo, đều xoay quanh hai môn bắt buộc là Ngữ văn và Toán, kết hợp với Lịch sử, Địa lý hoặc Tiếng Anh. Đại diện nhà trường cho rằng cách làm này giúp tập trung đánh giá năng lực nền tảng của thí sinh, đồng thời phù hợp với yêu cầu đào tạo sĩ quan trong giai đoạn mới.

Trong khi đó, một số trường quân đội khác như Học viện Quân y, Học viện Kỹ thuật Quân sự, Học viện Hải quân hay Trường Sĩ quan Thông tin cho biết sẽ tiếp tục giữ ổn định các tổ hợp xét tuyển đã áp dụng trong những năm gần đây. Tuy nhiên, các tổ hợp này vẫn bảo đảm yêu cầu chung của quy chế mới, với Toán và các môn khoa học cơ bản như Vật lý hoặc Hóa học đóng vai trò chủ đạo.

Theo nhận định của các trường, việc thống nhất sử dụng những tổ hợp có Toán hoặc Ngữ văn là môn gốc sẽ giúp thí sinh thuận lợi hơn trong quá trình đăng ký xét tuyển, bởi đây đều là các môn thi bắt buộc trong kỳ thi tốt nghiệp THPT. Đồng thời, cách làm này cũng góp phần bảo đảm chất lượng đầu vào và sự phù hợp giữa năng lực học tập của thí sinh với yêu cầu đào tạo trong môi trường quân đội.

Những thay đổi về tổ hợp xét tuyển từ năm 2026 được đánh giá là có tác động trực tiếp tới học sinh THPT, đặc biệt là nhóm thí sinh có nguyện vọng đăng ký vào các trường quân đội. Việc sớm nắm bắt thông tin, định hướng tổ hợp môn phù hợp ngay từ lớp 10 sẽ là yếu tố quan trọng giúp thí sinh chủ động hơn trong kế hoạch học tập và lựa chọn ngành nghề trong thời gian tới.