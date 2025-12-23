Hồi chuông cảnh báo "Rỗng não AI" và giải pháp "3T" cho thế hệ lập trình viên mới

Sự bùng nổ của Trí tuệ Nhân tạo (AI) đang mở ra nhiều cơ hội, nhưng cũng kéo theo nguy cơ “Rỗng não AI” - khi người dùng lệ thuộc vào công cụ, dần đánh mất kỹ năng tư duy. Trước thực trạng này, Aptech đã tổ chức hội thảo chuyên sâu nhằm cảnh báo kịp thời và đề xuất bộ giải pháp "3T" mang tính đột phá.

Báo động đỏ từ hiện tượng “Rỗng Não AI”

Tại sự kiện, các chuyên gia đã đưa ra nhiều góc nhìn về tác động hai chiều của AI đối với xã hội và giáo dục. Theo Bà Rakhee Das - Tiến sĩ Đại học Amity & Chuyên gia AI quốc tế, tốc độ phát triển AI hiện nay chưa từng có, mỗi năm có đến hàng nghìn công cụ mới ra đời, đầu tư toàn cầu đã chạm ngưỡng 83 tỷ USD và nhu cầu nhân lực AI dự kiến tăng liên tục trong thập kỷ tới. Tuy nhiên, sự phụ thuộc quá mức vào công cụ đã tạo nên thế hệ “dùng được AI nhưng không hiểu vấn đề”, dẫn tới khả năng tư duy giảm sút và mất đi nền tảng kỹ năng.

Bà Rakhee Das chia sẻ về tác động của AI nhấn mạnh vai trò tư duy trong kỷ nguyên AI.

Ông Chu Tuấn Anh - Giám đốc Hệ thống Đào tạo Lập trình viên Quốc tế Aptech, nhấn mạnh rằng “rỗng não AI” không còn là những trường hợp rời rạc. Từ nhân viên văn phòng đến học sinh, nhiều người dần quên cách giải quyết vấn đề nếu thiếu công cụ hỗ trợ. Ở cấp độ xã hội, hệ quả có thể là lực lượng lao động mất nền tảng tư duy, ảnh hưởng trực tiếp đến năng suất quốc gia.

Để ngăn đà suy giảm này, các chuyên gia thống nhất rằng giáo dục đóng vai trò quan trọng. Người học cần được trang bị năng lực ứng dụng AI có kiểm soát, thay vì phó mặc mọi việc cho công cụ. Giải pháp 3T - Think first; Tool, not tutor; Teach-back - được xem là “vaccine nhận thức” để khôi phục thói quen tư duy cốt lõi trước khi tiếp xúc với AI.

Ông Chu Tuấn Anh và Ông Nguyễn Quang Tuấn tại sự kiện

AI mở ra cơ hội hay tạo thách thức?

Dưới góc độ doanh nghiệp, ông Nguyễn Quang Tuấn - Chuyên gia AI Tập đoàn Viettel, cho rằng Việt Nam không cần chạy đua phát triển các mô hình AI khổng lồ, mà nên tập trung vào ứng dụng AI trong doanh nghiệp. Theo ông, doanh nghiệp hiện đang thiếu nhân lực AI ứng dụng, tức là những người có thể dùng AI để nâng cao năng suất, đây cũng chính là khoảng trống mà giáo dục nên bù đắp.

Nhìn từ nhu cầu đó, Aptech chính thức giới thiệu chương trình Lập trình viên Quốc tế Ứng dụng AI (ADSE-AI) ngay tại sự kiện. Đây là bước tiến quan trọng trong hệ thống đào tạo của Aptech toàn cầu, hướng đến việc giúp học viên nắm vững nền tảng công nghệ cốt lõi và ứng dụng AI đúng cách trong công việc.

Aptech - Biến cảnh báo thành hành động

Với ADSE-AI, Aptech hướng đến đào tạo thế hệ lập trình viên hiện đại: có tư duy nền tảng vững, làm chủ công nghệ cốt lõi và sử dụng AI như một “trợ thủ” trong việc phát triển sản phẩm. Cách tiếp cận này giúp người học tránh lệ thuộc vào công cụ, đồng thời mở ra cơ hội tiếp cận AI bài bản ngay cả với người mới bắt đầu.

Chương trình được thiết kế theo lộ trình 4 học kỳ, tích hợp AI một cách xuyên suốt:

● Học kỳ 1: Xây dựng website với HTML5, CSS3, React; ứng dụng AI trong thiết kế giao diện.

● Học kỳ 2: Lập trình Java, phân tích thuật toán, microservices; AI hỗ trợ kiểm thử, tối ưu mã nguồn.

● Học kỳ 3: Phát triển ứng dụng bằng .NET, Azure, Generative AI Google; xây dựng hệ thống đa nền tảng với Flutter.

● Học kỳ 4: Python, Flask, NLP, RAG, GenAI, LangChain, Docker, Kubernetes - bộ kỹ năng đang được săn đón.

Chương trình ADSE-AI chính thức được ra mắt lần đầu tại sự kiện “Rỗng Não AI” của Aptech

Bên cạnh nội dung học, Aptech còn chú trọng mô hình đào tạo ứng dụng với dự án thực tiễn, lộ trình cá nhân hóa và môi trường học tập theo chuẩn quốc tế. Người học có thể lựa chọn hình thức học trực tiếp hoặc trực tuyến, phù hợp với nhiều mục tiêu khác nhau: bắt đầu học lập trình, nâng cấp kỹ năng hoặc chuyển ngành sang CNTT.

Giáo dục ứng dụng - Chìa khóa để không tụt lại

Sự kiện “Rỗng não AI” vừa là cảnh báo, vừa là lời nhắc mạnh mẽ rằng để nắm bắt cơ hội AI, người trẻ cần đầu tư đúng vào tư duy và khả năng ứng dụng công nghệ. Chương trình ADSE-AI tại Aptech sẽ trở thành mảnh ghép quan trọng, giúp người “dùng được AI” và tạo ra sản phẩm công nghệ có tích hợp AI, đáp ứng yêu cầu khắt khe của thị trường.

