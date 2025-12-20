Những con số ấn tượng về Hội trại truyền thống học sinh sinh viên TP.HCM năm 2026

HHTO - Theo kế hoạch tổ chức Hội trại truyền thống học sinh, sinh viên (HS-SV) lần thứ XVIII - năm 2026 do Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM ban hành ngày 29/10/2025, hội trại truyền thống sẽ được tổ chức vào ngày 10/1/2026.

Năm nay, hội trại tổ chức với quy mô 12 cụm trại trên toàn TP.HCM và số lượng người tham dự ước tính lên đến 15.000 người (gồm các trại sinh, cán bộ, giáo viên và nhân viên). Mỗi cụm trại sẽ có từ 800 - 1200 trại sinh và 250 giáo viên, cán bộ, nhân viên. Đây là những con số ấn tượng của hội trại lần này. Trước đó, Hội trại truyền thống HSSV lần thứ XVII - năm 2025 đã diễn ra với quy mô 8 cụm trại và khoảng 10.000 người tham dự.

Các bạn học sinh tham gia Hội trại năm 2025. (Ảnh: Báo Giáo dục và Thời đại)

Đặc biệt, cụm trại Thành phố năm nay chào đón thêm 4 cụm trại mới từ các trường thuộc khu vực Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ) gồm: Cụm trại 9 (tổ chức tại THPT Trịnh Hoài Đức); cụm trại 10 (tổ chức tại THPT Phước Vĩnh); cụm trại 11 (tổ chức tại THPT Vũng Tàu) và cụm trại 12 (tổ chức tại THPT Trần Phú - Vũng Tàu). Cụm trại điểm của hội trại năm nay sẽ được tổ chức tại Trường THPT Tạ Quang Bửu do Cụm Chuyên môn 8 phụ trách.

Ngay khi trang thông tin điện tử Tin giáo dục TP. Hồ Chí Minh đăng tải thông tin về hội trại, đã có rất nhiều bạn trẻ bày tỏ sự háo hức và mong chờ hội trại lần này. Trong vòng 24 giờ kể từ khi đăng tải thông báo, đã có khá nhiều lượt tương tác, bình luận và chia sẻ của các bạn học sinh. Hơn thế nữa, có rất nhiều cựu học sinh cũng bày tỏ sự nhớ nhung, muốn được “quay về” thời cấp ba để lại được đắm chìm trong niềm vui "có một không hai" của hội trại HS-SV.

Hội trại truyền thống HS-SV 9/1 lần thứ XVIII - năm 2026 được tổ chức nhằm kỷ niệm 76 năm Ngày truyền thống Học sinh - Sinh viên Việt Nam (9/1/1950 - 9/1/2026). Với chủ đề “Học sinh Thành phố làm theo lời Bác - Tự hào truyền thống - Tiếp nối tương lai”, hội trại sẽ là môi trường nhằm giáo dục cho học sinh về những truyền thống tốt đẹp của dân tộc, nêu gương những cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo lời Bác cũng như truyền tải những thông điệp về phát triển giáo dục Thành phố.

Ngoài ra, hội trại cũng được tổ chức nhằm kết nối, gia tăng tinh thần hữu nghị giữa học sinh các trường trên địa bàn.