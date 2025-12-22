Check-in không khí Giáng sinh ở TP.HCM: Các trường đại học rực rỡ mùa lễ hội

HHTO - Giáng sinh năm nay, nhiều trường đại học tại TP.HCM khoác lên mình diện mạo rực rỡ. Hãy ghé thăm những địa điểm vừa thú vị vừa quen thuộc này để có cho mình những bộ ảnh đẹp trong mùa lễ hội nhé!

Bên cạnh các khu trung tâm thương mại quen thuộc, các trường đại học tại TP.HCM cũng đầy sáng tạo với nhiều chủ đề trang trí độc đáo mùa lễ hội. Tại Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM (IUH), khuôn viên trường được trang hoàng bằng rừng thông phủ trắng và hệ thống đèn vàng, tạo cảm giác như lạc vào mùa tuyết ở châu Âu.

Ảnh: Trung tâm Thông tin và Truyền thông IUH

Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM (HUFLIT) gây ấn tượng với cây thông Noel khổng lồ được trang trí đa sắc màu ngay sảnh chính.

Ảnh: Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM (HUFLIT)

Tại Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TPHCM, cây thông lớn được dựng giữa sảnh, phủ đầy ánh đèn vàng, bên cạnh là hình người tuyết và hai con tuần lộc được nhuộm màu vàng rực rỡ, tạo không khí Noel tràn ngập.

﻿Ảnh: UTE TV - Kênh truyền hình trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TPHCM

Đặng Ngọc Quỳnh (Khoa Xây dựng) chia sẻ: "Mình cảm thấy khá thích thú, việc trang trí Noel giúp sinh viên giảm bớt áp lực học tập, tạo thêm niềm vui vào những ngày thi cuối học kỳ. Đây cũng là nơi để tụi mình check-in, chụp ảnh cùng bạn bè, lưu lại kỷ niệm thời sinh viên và cảm nhận rõ hơn không khí Giáng sinh ngay trong khuôn viên trường."

TP.HCM mùa Noel 2025 nhộn nhịp, trẻ trung và đầy cảm hứng sáng tạo. Từ trung tâm, khu đô thị mới đến các trường đại học, mỗi địa điểm đều mang một phong cách riêng, góp phần tạo nên bức tranh mùa lễ hội đa sắc màu, nơi giúp giới trẻ tha hồ lưu giữ những khoảnh khắc ấm áp lung linh của mùa Giáng sinh. Còn bạn, đã sẵn sàng xuống phố và hòa mình vào không khí mùa lễ hội cuối năm chưa?