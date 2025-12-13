Audition - từ hoài niệm Bảo Thy đến 2 HCV của tuyển Esports Việt Nam tại SEA Games 33

HHTO - Audition - tựa game gắn liền với thanh xuân của thế hệ 8X, 9X bất ngờ trở thành nội dung thi đấu của bộ môn thể thao điện tử (Esports) tại SEA Games 33. Từ ký ức của những quán net một thời, Audition đã bước lên đấu trường thi đấu chuyên nghiệp, nơi các tuyển thủ tranh tài gay cấn và Việt Nam để lại dấu ấn đậm nét.

Từ game giải trí đến môn thể thao điện tử thi đấu tại SEA Games

Nhắc đến Audition, nhiều người vẫn không quên những bản nhạc sôi động, những tổ hợp phím đòi hỏi sự chính xác cao cùng phong cách thời trang đặc trưng từng “làm mưa làm gió” trong cộng đồng game thủ. Tựa game này từng gắn liền với tuổi trẻ của một thế hệ, đồng thời là bệ phóng đưa Bảo Thy đến gần hơn với công chúng sau cuộc thi Miss Audition năm 2006.

Tuy nhiên, Audition không dừng lại ở giá trị hoài niệm. Sau hơn 20 năm phát triển, trò chơi này đã chuyển mình mạnh mẽ để trở thành một môn Esports thực thụ, đòi hỏi kỹ năng, phản xạ, cảm nhịp và bản lĩnh thi đấu. Tại SEA Games 33, Audition lần đầu tiên được đưa vào thi đấu với tư cách nội dung biểu diễn có huy chương, thu hút sự tham gia của nhiều quốc gia trong khu vực như Việt Nam, Thái Lan và Philippines.

Đội tuyển Audition Việt Nam lập kỳ tích trên đất Thái Lan

Tối 12/12, đội tuyển Audition Việt Nam đã mang đến niềm tự hào lớn cho người hâm mộ khi giành tổng cộng 2 huy chương Vàng và 1 huy chương Bạc tại SEA Games 33. Đây là thành tích đặc biệt ấn tượng trong lần đầu Audition xuất hiện ở sân chơi thể thao lớn nhất khu vực Đông Nam Á.

Ở nội dung Audition đơn nữ, hai nữ tuyển thủ Lê Thị Hoài Phương (Elina) và Tô Ý Linh (Linhh) đã thể hiện phong độ vượt trội, thi đấu thuyết phục trước các đối thủ mạnh đến từ Thái Lan và Philippines. Hoài Phương xuất sắc giành huy chương vàng cá nhân, đồng thời cùng đồng đội Lê Ngọc Trường Giang mang về thêm một tấm huy chương Vàng ở nội dung toàn đoàn.

(Nguồn clip: FPT Bóng đá Việt)

Chiến thắng này càng có ý nghĩa khi giúp Audition Việt Nam “đòi lại danh dự” sau khi đội tuyển nam không đạt kết quả như mong đợi ở nội dung trước đó.

ĐT Việt Nam bộ môn Esports Audition. (Ảnh: VTC Game)

Dù Audition hiện mới chỉ là môn thi đấu biểu diễn và thành tích chưa được tính vào bảng tổng sắp huy chương chính thức của SEA Games 33, nhưng những gì đội tuyển Việt Nam thể hiện đã cho thấy vị thế hàng đầu của Audition Việt Nam trong khu vực.

Từ một trò chơi gắn liền với ký ức tuổi trẻ của nhiều thế hệ, Audition đã thực sự bước lên sân khấu thể thao điện tử chuyên nghiệp. Thành công tại SEA Games 33 không chỉ mang về những tấm huy chương danh giá mà còn mở ra tương lai mới cho Audition nói riêng và Esports Việt Nam nói chung trên đấu trường khu vực.