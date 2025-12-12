Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam thông tin liên quan đến dự án "Nuôi em"

LINH LÊ

HHTO - Trước những ý kiến, thắc mắc của dư luận về tính minh bạch và vai trò giám sát đối với dự án “Nuôi em”, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam (Hội LHTN Việt Nam) đã chính thức phát đi thông cáo báo chí làm rõ hàng loạt vấn đề đang được quan tâm.

Trong thời gian gần đây, dư luận xã hội đặc biệt chú ý đến tính minh bạch của dự án “Nuôi em” - chương trình hỗ trợ bữa ăn cho học sinh khó khăn do ông Hoàng Hoa Trung sáng lập. Trên mạng xã hội cũng xuất hiện một số thông tin cho rằng các dự án này được “thực hiện bởi Trung tâm Tình nguyện Quốc gia”, đơn vị trực thuộc Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam. Trước các phản ánh nói trên, Trung ương Hội LHTN Việt Nam đã đưa ra thông tin chính thức.

Trung tâm Tình nguyện Quốc gia không thực hiện, không điều phối và không giám sát dự án “Nuôi em”

Theo thông cáo, Trung tâm Tình nguyện Quốc gia chỉ có chức năng kết nối, định hướng hoạt động của các câu lạc bộ, đội nhóm tình nguyện trong cộng đồng; không quản lý hành chính hay kiểm soát tài chính đối với các mô hình này. Nhóm tình nguyện Niềm Tin của ông Hoàng Hoa Trung là một thành viên trong mạng lưới đội nhóm tình nguyện độc lập, hoạt động theo quy chế riêng.

Trung tâm Tình nguyện Quốc gia khẳng định không tham gia điều phối, quản lý hay giám sát bất kỳ hoạt động nào của dự án “Nuôi em”. Hội cũng đang rà soát việc ông Hoàng Hoa Trung sử dụng cụm từ “thực hiện bởi Trung tâm Tình nguyện Quốc gia” trong quá trình truyền thông dự án.

476241678-931525769127474-524805408147104680-n.jpg﻿
﻿﻿476251274-931525875794130-3674065445880168749-n.jpg﻿
(Ảnh: Fanpage dự án Nuôi Em)

Không có khoản kinh phí nào từ các chương trình an sinh xã hội chuyển cho dự án “Nuôi em”

Một số chương trình phối hợp giữa Trung tâm Tình nguyện Quốc gia và các đơn vị khác về công trình an sinh xã hội thời gian qua khiến dư luận hiểu lầm về việc luân chuyển nguồn kinh phí. Tuy nhiên, Trung tâm khẳng định không có bất kỳ khoản tài trợ nào thuộc các chương trình này được chuyển cho dự án “Nuôi em”.

Việc triển khai các công trình an sinh do Trung tâm phối hợp đều có quy chế riêng, hoàn toàn tách biệt và không liên quan đến hoạt động vận động tài chính hay triển khai dự án của ông Hoàng Hoa Trung.

Dự án “Nuôi em Nghệ An” không liên quan đến Trung tâm Tình nguyện Quốc gia

Thông cáo cũng nêu rõ: Dự án “Nuôi em Nghệ An” do bà Đỗ Thị Nga triển khai không thuộc hoạt động của Trung tâm Tình nguyện Quốc gia. Việc bà Nga được câu lạc bộ tình nguyện đề xuất tham gia Ban Thường trực Mạng lưới Tình nguyện Quốc gia khu vực miền Trung chỉ mang tính điều phối nội bộ mạng lưới, không đại diện cho quyền hạn quản lý hay vận động tài chính của Trung tâm.

Hội LHTN Việt Nam cho biết việc sử dụng danh nghĩa Ban Thường trực (nếu có) để kêu gọi tài trợ cho dự án riêng là hành vi mạo nhận, không thuộc phạm vi cho phép.

Định hướng của Trung ương Hội LHTN Việt Nam

Trung ương Hội LHTN Việt Nam ghi nhận nhu cầu lớn về các hoạt động thiện nguyện trong cộng đồng và những giá trị tích cực mà hoạt động này mang lại. Tuy nhiên, Hội nhấn mạnh sự cần thiết của việc tuân thủ khuôn khổ pháp lý, bảo đảm tính minh bạch, trách nhiệm và an toàn trong các hoạt động thiện nguyện.

Thời gian tới, Hội sẽ tăng cường giám sát, định hướng và hỗ trợ các câu lạc bộ, đội nhóm tình nguyện trong cả nước thông qua mạng lưới Trung tâm Tình nguyện Quốc gia. Đồng thời, đơn vị mong muốn các cá nhân, tổ chức tham gia thiện nguyện chủ động nâng cao năng lực quản lý, công khai tài chính để tạo niềm tin cho cộng đồng.

Hội LHTN Việt Nam cũng đề nghị các cơ quan báo chí, tổ chức, cá nhân khi tiếp cận thông tin cần hết sức thận trọng và chỉ dựa trên các kết luận chính thức từ cơ quan có thẩm quyền, tránh gây hiểu lầm liên quan đến dự án “Nuôi em”.

coverfb.jpg
LINH LÊ
Theo Cổng thông tin điện tử T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
#Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam #Dự án Nuôi em #minh bạch #giám sát #thông cáo

