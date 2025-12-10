Cập nhật về dự án Nuôi Em: Cam kết minh bạch và công bố lộ trình xử lý phản ánh

HHTO - Mới đây, dự án Nuôi Em phát đi thông báo chính thức gửi tới cộng đồng và các nhà hảo tâm, khẳng định tiếp thu toàn bộ phản ánh liên quan đến minh bạch tài chính, vận hành và giao tiếp; đồng thời công bố kế hoạch hành động nhằm nâng cao chuẩn mực hoạt động trong thời gian tới.

Dự án Nuôi Em mở đầu thông báo bằng lời cảm ơn tới cộng đồng đã gửi phản hồi, góp ý về cách thức vận hành, công khai tài chính và giao tiếp. Đại diện dự án khẳng định không né tránh trách nhiệm và tiếp thu tất cả ý kiến một cách cầu thị. Nhóm đang tổng hợp toàn bộ phản ánh để công khai và sẽ lần lượt đưa ra câu trả lời đầy đủ.

Theo dự án, toàn bộ báo cáo tài chính hiện vẫn được đăng tải công khai mỗi tháng tại địa chỉ http://taichinh.nuoiem.com, bao gồm sao kê thu - chi, hồ sơ chi tiền cho các trường và thông báo liên quan. Dự án thừa nhận còn tồn tại hạn chế trong chất lượng báo cáo và đang tìm kiếm đơn vị chuyên môn để hỗ trợ nâng cấp.

Khẳng định không có việc cắt suất ăn của học sinh

Trước câu hỏi “các em có bị cắt suất ăn hay không”, Nuôi Em khẳng định việc đóng băng tài khoản không ảnh hưởng đến bữa ăn hằng ngày của trẻ. Do cơ chế chuyển tiền theo từng đợt, các suất ăn vẫn được duy trì từ nguồn đóng góp của nhà hảo tâm.

Dự án nhận lỗi vì bài đăng trước khiến một bộ phận cộng đồng hiểu nhầm, gây lo lắng cho giáo viên và “anh chị nuôi”. Đơn vị cam kết thận trọng và rõ ràng hơn trong cập nhật thông tin thời gian tới.

Theo báo cáo đầu năm học, dự án tiếp nhận danh sách 71.761 học sinh, gồm 67.996 em hỗ trợ một bữa/ngày và 3.765 em hỗ trợ hai bữa (75.526 mã). Việc chi trả hằng tháng được điều chỉnh dựa trên số lượng thay đổi thực tế từ các trường.

Khẳng định không cắt xén tiền, không tạo mã ảo

Trước các nghi vấn về việc “một bé có nhiều nhà tài trợ”, “có mã ảo” hoặc “góp nhiều người nhưng chi một”, dự án khẳng định: "Tại một thời điểm, một bữa ăn của một em nhỏ chỉ có một nhà tài trợ".

Danh sách học sinh đều có văn bản xác nhận từ nhà trường hoặc phòng giáo dục. Nuôi Em cho biết sai sót về thông tin, trùng lặp hoặc chưa cập nhật có thể xảy ra do lỗi vận hành, nhưng không có hành vi cắt xén hay tạo mã không có thật.

Do quy định bảo vệ trẻ em, dự án không thể công khai toàn bộ danh sách chi tiết của từng học sinh. Tuy vậy, đơn vị đề xuất 4 phương án minh bạch song song:

- Đối chiếu tổng thu - tổng chi và số dư tài khoản.

- Tổng hợp lại danh sách học sinh từ công văn các trường.

- Mời nhóm đại diện cộng đồng truy cập và đối chiếu dữ liệu.

- Kiểm toán bởi bên thứ ba độc lập.

Thông tin chi tiết hơn sẽ được dự án công bố trong vòng 3 ngày.

Tiền gửi tiết kiệm được dùng cho chi phí vận hành

Dự án giải thích rằng từ năm 2019, phần tiền chưa sử dụng được gửi tiết kiệm, và phần lãi được dùng cho chi phí vận hành như liên lạc, khảo sát, đi lại, hỗ trợ tình nguyện viên.

Đại diện Nuôi Em cho biết đây là giải pháp giảm gánh nặng tài chính cho đội ngũ, đồng thời khẳng định không sử dụng tiền vào mục đích ngoài cộng đồng. Tuy nhiên, dự án thừa nhận việc thiếu thông tin công khai khiến cộng đồng hoài nghi và sẽ sớm công bố tổng số tiền tiết kiệm.

Nhóm cũng lưu ý rằng dòng tiền thu - chi được phân bổ đều trong năm nên khoản tiền gửi ngân hàng chỉ chiếm một phần của tổng nguồn nhận.

Nhà sáng lập Hoàng Hoa Trung nhận lỗi về giao tiếp

Trước phản ánh về hành vi và ứng xử của nhà sáng lập Hoàng Hoa Trung cùng đội ngũ, dự án cho biết sẽ kiểm điểm sâu, cầu thị tiếp nhận góp ý và công khai thông tin sau.

Tuy nhiên, trong giai đoạn hiện tại, dự án ưu tiên làm rõ các vấn đề liên quan trực tiếp đến quyền lợi học sinh và nhà tài trợ, gồm số lượng em được hỗ trợ, dòng tiền thu - chi và kế hoạch ngân sách.

Hoàng Hoa Trung - nhà sáng lập dự án Nuôi Em.