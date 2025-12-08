Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Người cha ngồi bên bờ sông mong tin con gái học lớp 11 mất tích sau giờ tan học

Linh Lê

HHTO - Một người cha ở xã Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk đang trải qua những ngày vô vọng, mòn mỏi chờ tin cô con gái - một nữ sinh lớp 11 mất liên lạc bí ẩn. Chiếc xe máy và cặp sách của nữ sinh đã được tìm thấy bên bờ sông Krông Ana, nhưng hơn 1 tuần qua vẫn chưa tìm thấy nữ sinh.

Trước đó vào chiều 1/12, nữ sinh L.T.M.T. (học sinh lớp 11, tại Trường THPT Trần Quang Khải, xã Cư M’gar) tan học như thường lệ nhưng không trở về nhà. Gia đình không nhận được bất kỳ tin nhắn hay cuộc gọi nào từ nữ sinh. Đến tối 2/12, người dân địa phương phát hiện chiếc xe máy cùng cặp sách của T. bỏ lại gần bờ sông Krông Ana - cách nhà khoảng 80 km. Ngay sau đó, người thân đã báo với chính quyền địa phương và cơ quan chức năng.

Ngay khi nhận tin, chính quyền xã Ea Na cùng người dân đã huy động lực lượng, sử dụng máy bay Flycam và các phương tiện khác để rà soát dọc khu vực sông - nơi chiếc xe máy và cặp sách được phát hiện. Tuy nhiên, tính đến nay, sau hơn 1 tuần tìm kiếm, mọi nỗ lực đều chưa mang lại kết quả.

z7303872949285-447b4.jpg
Lực lượng chức năng tổ chức tìm kiếm nữ sinh lớp 11 mất tích tại khu vực sông Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk. (Ảnh: Công an cung cấp cho báo chí)

Trong suốt thời gian đó, người cha mỗi ngày vẫn lặng lẽ ra bờ sông, ngồi đợi tin tức con trở về với ánh mắt vừa mong ngóng, vừa đầy lo âu. Được biết, T. là con gái đầu của gia đình.

Gia đình mong muốn bất cứ ai có thông tin về nữ sinh T. - hoặc phát hiện điều bất thường ở khu vực quanh sông Krông Ana, hãy liên hệ với chính quyền địa phương để hỗ trợ tìm kiếm. Cơ quan chức năng cũng tiếp tục duy trì công tác rà soát với hy vọng tìm được manh mối.

coverfb.jpg
Linh Lê
Tổng hợp từ nhiều nguồn tin
#mất tích #con gái #Đắk Lắk #lớp 11 #sông Krông Ana #tìm kiếm #nữ sinh lớp 11 #học sinh mất tích

