Hành trình "Nuôi Em" của Đen Vâu: Trích gần 2 tỷ từ doanh thu "Nấu Ăn Cho Em"

HHTO - Ồn ào về tính minh bạch của dự án "Nuôi Em" đang là chủ đề nóng được dư luận theo dõi sát sao. Rapper Đen Vâu - một trong những nhà hảo tâm - thường xuyên công khai các khoản ủng hộ cho dự án này trong suốt 2 năm qua.

Trong bài chia sẻ trên trang cá nhân vào chiều 7/12 về những thông tin tiêu cực liên quan đến dự án Nuôi Em, rapper Đen Vâu cho biết bản thân không tham gia vào bộ máy vận hành của quỹ. Anh và ê-kíp chỉ hoạt động dưới tư cách là một nhà hảo tâm từ trước khi ca khúc Nấu Ăn Cho Em ra đời.

Năm 2023, Đen nhắc nhiều về hành trình đến với trẻ em vùng cao qua dự án Nuôi Em và lấy đó làm nguồn cảm hứng cho ra đời ca khúc Nấu Ăn Cho Em.

Đen chia sẻ về cơ duyên đến với Nuôi Em: "Thực ra, Đen tham gia quỹ Nuôi Em của Hoàng Hoa Trung từ lâu rồi nhưng theo những cách nhỏ lẻ thôi. Một lần, anh Hoàng Hoa Trung nói với Đen là có một số trường hợp nhiều anh chị nuôi, nhiều người không đủ điều kiện để nuôi nữa nên có những em đang được nuôi rồi tự nhiên lại không được nuôi nữa. Nghe vậy mình thấy thương các em. Thà không biết đến thì không sao. Mĩnh nghĩ mình làm nhạc có nguồn thu đều đặn để khi có những trường hợp như thế thì các em vẫn tiếp tục được nuôi, không cần phải đợi chờ ai đó nhận nuôi tiếp".

Ca khúc chính thức phát hành vào ngày 13/5/2023, sau đó 7 ngày, fanpage chính thức của Nuôi Em đã vui mừng thông báo có thêm hơn 12.000 (đã nhận thành công 4.758) em bé được nhận nuôi.

Cùng với việc truyền cảm hứng đến nhiều nhà hảo tâm, Đen đều đặn công khai thống kê chi tiết doanh thu của bài hát và sử dụng số tiền đó cho các hoạt động thiện nguyện.

Cụ thể, doanh thu tháng đầu tiên của ca khúc Nấu Ăn Cho Em đạt 418 triệu đồng (đã trừ các chi phí phát sinh), được Đen làm tròn và chuyển vào quỹ Nuôi Em 500 triệu đồng. Phần tiền này được ghi chú dành cho nuôi cơm và xây trường cho các em nhỏ vùng sâu vùng xa. Tính đến hiện tại, Đen đã có 5 lần công khai sử dụng khoản tiền trích từ doanh thu. Trong đó, sử dụng ủng hộ vào các hoạt động của hệ sinh thái Nuôi Em gồm 850 triệu đồng xây dựng điểm trường tại Cao Bằng và Lai Châu; trao tặng 12 phòng tin học với tổng kinh phí khoảng 1,2 tỷ đồng.