Xôn xao tính minh bạch của dự án Nuôi Em: Hoàng Hoa Trung, Đen Vâu lên tiếng

HHTO - Dự án thiện nguyện Nuôi Em đang vướng tranh cãi liên quan đến minh bạch tài chính, quản lý mã “bé nuôi” và chất lượng bữa ăn vùng cao. Trước sức ép từ cộng đồng, Chủ nhiệm dự án Hoàng Hoa Trung đã lên tiếng phản hồi, trong khi Đen Vâu - một trong những người nổi tiếng ủng hộ cho dự án cũng chính thức bày tỏ quan điểm.

Loạt nghi vấn về “đóng tiền hai lần” và trùng mã bé nuôi

Làn sóng tranh cãi liên quan đến dự án thiện nguyện Nuôi Em bắt đầu khi nhiều “anh/chị nuôi” chia sẻ rằng họ đã chuyển tiền nuôi bé vào tháng 8/2025 nhưng đến tháng 11/2025 lại được đề nghị đóng tiếp cho năm học 2025 - 2026. Việc phải đóng tiền hai lần chỉ trong ba tháng khiến nhà hảo tâm đặt câu hỏi về cách dự án quản lý tài chính và dữ liệu mã nhận nuôi. Không ít người phản ánh rằng họ gặp tình trạng mã trùng hoặc không thể tìm thấy thông tin bé mà mình từng đỡ đầu.

Một số nhà hảo tâm cũng bày tỏ lo lắng về chất lượng bữa ăn của học sinh vùng cao. Họ cho rằng suất ăn được đăng tải chỉ gồm cơm, rau và ít đạm - khác xa với kỳ vọng ban đầu khi ủng hộ dự án. Những phản ánh này khiến dư luận càng chú ý đến độ minh bạch trong vận hành.

Chủ nhiệm dự án Hoàng Hoa Trung: “Nuôi Em sẽ công khai đầy đủ và trả lời từng phản ánh”

Người đại diện chính thức của Nuôi Em là Hoàng Hoa Trung, giữ chức Chủ nhiệm Dự án Nuôi Em - đồng thời là người sáng lập và điều hành toàn bộ hoạt động của dự án. Anh Trung - thường được cộng đồng gọi là “Trung Nuôi Em”, nhân vật gắn bó với các hoạt động hỗ trợ trẻ em vùng cao nhiều năm qua và từng được vinh danh trong danh sách Forbes 30 Under 30 Việt Nam.

Chủ nhiệm dự án Nuôi Em - Hoàng Hoa Trung.

Chiều 7/12/2025, Hoàng Hoa Trung đăng thông báo chính thức, xác nhận dự án đã nhận được nhiều phản ánh từ các nhà hảo tâm. Anh khẳng định Nuôi Em xem đây là “cơ hội để nhận diện và khắc phục các vấn đề tồn đọng”, đồng thời cam kết sẽ công khai toàn bộ thông tin, giải đáp mọi câu hỏi một cách rõ ràng và đầy đủ.

Hiện trên website sao kê của dự án vẫn hiển thị các báo cáo tài chính, tuy nhiên nhiều mục tổng kết năm học 2024 - 2025 đang để giá trị “0.00 tỷ đồng”. Điều này khiến cộng đồng khó kiểm chứng số liệu và tiếp tục đặt ra câu hỏi về độ chính xác của hệ thống công khai tài chính.

Theo thông tin từ Hoàng Hoa Trung, Nuôi Em phối hợp trực tiếp với các phòng giáo dục, văn hóa của địa phương để hỗ trợ bữa ăn và xây dựng cơ sở vật chất cho học sinh vùng cao; dự án khẳng định không đi qua trung gian thiếu kiểm soát.

Đen Vâu chính thức lên tiếng: “Tôi chỉ là nhà hảo tâm, không tham gia vận hành”

Trước những ồn ào, ca sĩ Đen Vâu - người có nhiều hoạt động đồng hành với dự án Nuôi Em cũng đã lên tiếng. Anh khẳng định mình không nằm trong bộ máy điều hành, không tham gia quản lý tài chính hay các quyết định vận hành của dự án. Anh cho biết toàn bộ khoản tiền anh và ê-kíp ủng hộ đều đến từ thu nhập cá nhân.

Nam rapper chia sẻ anh lo lắng khi dự án bị cuốn vào tranh cãi, tuy nhiên nam rapper cũng mong cộng đồng bình tĩnh và đợi Nuôi Em công bố minh bạch. Đen cho rằng nếu có sai phạm, cần xử lý để đảm bảo quyền lợi nhà hảo tâm và quan trọng nhất, bảo vệ quyền lợi của trẻ em vùng cao.

Cộng đồng chờ câu trả lời minh bạch từ Nuôi Em

Với hàng chục nghìn nhà hảo tâm đang tham gia “nuôi em”, những phản ánh gần đây khiến dư luận yêu cầu dự án phải công khai dữ liệu rõ ràng hơn: Từ báo cáo thu - chi, hệ thống mã nuôi, cập nhật thông tin bé được đỡ đầu đến cách vận hành nội bộ.

Trong bối cảnh đó, lời cam kết của Chủ nhiệm Hoàng Hoa Trung được cho là bước quan trọng, nhưng cộng đồng vẫn chờ đợi các báo cáo chi tiết và minh bạch để lấy lại niềm tin với một trong những dự án thiện nguyện lớn nhất dành cho học sinh vùng cao hiện nay.