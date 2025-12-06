Chi tiền để được "chụp lén": Nhiếp ảnh gia tiết lộ hậu trường trend "trạm tỷ"

HHTO - "Sống khổ lâu rồi, giờ tôi muốn được săn đón", bình luận hài hước của một netizen đã tóm gọn sức hút của trào lưu "trạm tỷ". Không chỉ là chụp ảnh, giới trẻ Việt đang hào hứng trải nghiệm cảm giác được ống kính dõi theo từ xa như những ngôi sao thực thụ.

Gần đây, mạng xã hội xuất hiện nhiều đoạn clip ghi lại hậu trường chụp ảnh theo phong cách lạ lẫm. Nhân vật chính thường đứng tại các địa điểm công cộng như phố đi bộ, quán cà phê, nhưng không thấy sự xuất hiện trực tiếp của nhiếp ảnh gia. Thay vì được hướng dẫn tạo dáng liên tục, người được chụp nhận thông tin với nội dung đơn giản như "cứ đi bình thường", sau đó nhận lại các bức ảnh đã được chụp từ xa.

Clip: actress.lanhuong.

Phong cách chụp ảnh "bí ẩn" này thực chất là trend "trạm tỷ" đang gây sốt. Trào lưu này có nguồn gốc từ Trung Quốc, xuất phát từ việc thuê các master fansite (những người quản lý trang tin chuyên nghiệp về idol) đã "về hưu" để chụp ảnh cho người thường.

Khi du nhập về Việt Nam, phong cách này nhanh chóng được yêu thích vì thành quả mang lại cảm giác tự nhiên, giúp người trong ảnh trông như những "đại minh tinh" đang được paparazzi ghi lại khoảnh khắc đời thường.

Hình ảnh "trạm tỷ" tác nghiệp tại sự kiện có thần tượng xuất hiện. - Ảnh: Weibo.

Chia sẻ với Hoa Học Trò Online về những điều thú vị phía sau ống kính, Ngô Thị Mỹ Linh - một nhiếp ảnh gia đang thực hiện những bộ ảnh này cho biết yếu tố kỹ thuật đóng vai trò quan trọng để tạo ra chất lượng ảnh đặc trưng.

"Khác biệt ở đây là trạm tỷ sẽ sử dụng các lens tele có tiêu cự dài, để phục vụ việc đứng từ xa vẫn có thể chụp cận và rõ nét các idol", nữ nhiếp ảnh gia nhận định. Mỹ Linh cũng so sánh với việc chụp ngoại cảnh thông thường, khi đó người chụp chỉ cần sử dụng các lens chân dung nhỏ gọn đã có thể thao tác dễ dàng hơn, và người mẫu cũng có điều kiện thực hiện nhiều kiểu tạo dáng đa dạng.

Khoảnh khắc tác nghiệp "độc lạ" khi thực hiện trend "trạm tỷ".

Tuy nhiên, thách thức lớn nhất của kiểu chụp này nằm ở khoảng cách giữa người chụp và người được chụp. Khi "đu trend", việc giao tiếp trở nên hạn chế hơn so với các buổi chụp truyền thống. Theo Mỹ Linh, nhiếp ảnh gia vẫn sử dụng giao tiếp hình thể, tuy nhiên "đây chính là điều khó khăn nhất nhưng lại là điều quan trọng nhất của trend này".

Một khách hàng bình luận: "Lần đầu tôi phải đi tìm photographer﻿".

Cô bạn lý giải thêm: "Bởi có như vậy, khi bạn đứng gần và hướng dẫn, mẫu dễ bị 'diễn' trong các bức ảnh. Việc đứng từ xa chụp vậy dễ ghi lại khoảnh khắc tự nhiên hơn". Mục tiêu cuối cùng là để người mẫu thể hiện trạng thái thoải mái nhất, giúp thành phẩm trông tự nhiên và không mang nặng yếu tố sắp đặt.

Liên quan đến vấn đề chi phí và hậu kỳ mà nhiều người thắc mắc, Mỹ Linh tiết lộ mức giá cho dịch vụ này "sẽ không khác các bộ ảnh ngoại cảnh thông thường khác". Ngoài ra, khâu hậu kỳ của phong cách này thường diễn ra nhanh hơn so với các thể loại ảnh chân dung nghệ thuật khác do ưu tiên tính khoảnh khắc.

Chìa khoá của trend này nằm ở sự tự nhiên tuyệt đối của mẫu.

Có thể thấy, trào lưu "trạm tỷ" mang đến một trải nghiệm mới mẻ trong lĩnh vực nhiếp ảnh cá nhân. Dịch vụ này cho phép bất kỳ ai cũng có thể trở thành nhân vật chính (main character) trong câu chuyện của mình, tạo ra những lát cắt đời thường nhưng mang đậm màu sắc điện ảnh.

