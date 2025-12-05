Nghe nhạc hơn 12 tiếng mỗi ngày: Wrapped 2025 hé lộ thói quen sống của Gen Z?

HHTO - Mùa Spotify Wrapped 2025 một lần nữa biến mạng xã hội thành sàn diễn của những con số "khủng" về thời gian nghe nhạc. Dù là thành tích cá nhân, những dữ liệu này đã phác họa một sự thật thú vị và đáng chú ý về thế hệ trẻ hiện đại: Âm nhạc đang trở thành nhịp nền, gần như song hành với mọi khoảnh khắc trong đời sống của họ.

Ngày 3/12, Spotify Wrapped 2025 chính thức ra mắt, ngay lập tức biến mạng xã hội thành “sân chơi dữ liệu" của giới trẻ. Chỉ sau vài giờ, loạt thống kê thời gian nghe nhạc được chia sẻ đã khiến cộng đồng mạng không khỏi “choáng váng” khi có người nghe tới 200.000 phút trong năm 2025.

Đáng chú ý, Wrapped năm nay còn hé lộ insight thú vị về ngày nghe nhạc nhiều nhất, với trường hợp có người dành tận… 16 tiếng chỉ để nghe nhạc trong một ngày. Dù chỉ là những dữ liệu tự động từ ứng dụng, làn sóng khoe thống kê ồ ạt đã biến Wrapped thành cuộc “khoe thói quen sống” đúng nghĩa.

Những con số của Spotify Wrapped khiến cộng đồng mạng choáng váng.

Nhưng điều đáng nói không phải là những con số kỷ lục mà chính là insight đằng sau: Âm nhạc đang trở thành một phần của nhịp sinh hoạt, gần như song hành với mọi khoảnh khắc của Gen Z. Dù Spotify không công bố số giờ nghe trung bình toàn cầu, xu hướng khoe thời lượng nghe “khủng” đã phản ánh cách giới trẻ sử dụng âm nhạc như một lớp “nền” cho mọi hoạt động - từ học tập, làm việc, tập gym, di chuyển cho đến thư giãn và thậm chí cả giấc ngủ.

Âm nhạc đã trở thành một phần không thể thiếu trong nhiều hoạt động của con người.

Spotify Wrapped 2025 tiếp tục mở rộng hệ thống thống kê cá nhân hóa, giúp người trẻ dễ dàng nhìn thấy chính mình trong từng lát cắt dữ liệu, từ phong cách nghe nhạc đến mức độ “nhạy cảm cảm xúc” khi lựa chọn playlist. Mỗi con số, mỗi biểu đồ đều trở thành một câu chuyện khiến việc chia sẻ Wrapped lên mạng xã hội không chỉ đơn giản là “khoe thành tích”, mà còn là cách để thể hiện cá tính.

Việc chia sẻ Wrapped không chỉ là “khoe thành tích”, mà còn là cách thể hiện cá tính.

Spotify Wrapped 2025 cho thấy nghe nhạc đã trở thành một phần không thể tách rời trong đời sống của Gen Z, khi việc dành 10 đến 12 tiếng mỗi ngày cho âm nhạc không còn là chuyện hiếm. Với thế hệ trẻ, đôi khi, không phải họ sống để nghe nhạc, mà họ nghe nhạc để sống nhẹ nhàng hơn.