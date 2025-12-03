Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Giải trí

Google News

Hot 100: Mariah Carey chính thức “rã đông", Taylor Swift chuẩn bị "thất sủng"?

Quỳnh Phương
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

HHTO - Giáng sinh chưa đến nhưng các bảng xếp hạng đã tràn ngập không khí lễ hội. “All I Want for Christmas Is You” của Mariah Carey vừa trở lại đã nhanh chóng tăng tốc như thường lệ. Điều khiến người hâm mộ chú ý là việc “The Fate of Ophelia” của Taylor Swift vẫn trụ lại giữa loạt bài hát Giáng sinh đang bao phủ Hot 100.

Đến hẹn lại lên, các bảng xếp hạng âm nhạc đầu tháng 12 chứng kiến sự trở lại của những ca khúc Giáng Sinh quen thuộc. Mariah Carey và ca khúc All I Want for Christmas Is You một lần nữa chiếm lĩnh vị trí số 1 trên Global Chart của Spotify. Ca khúc được dự đoán sẽ giành lấy No.1 trên BXH Billboard Hot 100 vào tuần tới.

Dù có tuổi đời hơn 30 năm, All I Want for Christmas Is You vẫn giữ vị trí quan trọng mỗi khi mùa lễ Giáng sinh về.

Không chỉ All I Want for Christmas Is You, những ca khúc Giáng sinh kinh điển khác như Last Christmas (Wham!), Rockin’ Around The Christmas Tree (Brenda Lee) hay Jingle Bell Rock (Bobby Helms) cũng đồng loạt tái xuất. Những bài hát này nhanh chóng “phủ sóng” trên các nền tảng nghe nhạc trực tuyến và radio. Chỉ cần vài nốt đầu vang lên, không khí lễ hội lập tức lan tỏa từ đường phố đến mạng xã hội, báo hiệu mùa Giáng sinh đã bắt đầu.

screenshot-2025-12-02-233454.png
Các ca khúc Giáng sinh kinh điển được dự đoán sẽ phủ kín các BXH trong tuần tới.

Tuy nhiên, giữa “làn sóng” nhạc Giáng sinh, The Fate of Ophelia của Taylor Swift là một trong số ít ca khúc không thuộc chủ đề lễ hội nhưng vẫn giữ được vị trí trên các bảng xếp hạng cuối năm. Điều này khiến cộng đồng người hâm mộ hài hước nói rằng nàng Ophelia dường như đang một mình “chống lại” cả mùa Giáng sinh.

z7287276824683-96670318d4d168f4dbf3d51cbdb0547a.jpg
The Fate of Ophelia và All I Want for Christmas Is You "đánh nhau" trên BXH Spotify Global.

Quay lại với “Nữ hoàng Giáng sinh”, dù đã ra mắt từ năm 1994, All I Want for Christmas Is You vẫn giữ được sức hút mà không phải bài hát nào cũng có. Mỗi mùa lễ cuối năm, đặc biệt vào tháng 11 và 12, lượt nghe trực tuyến và tần suất phát sóng trên radio của bài hát lại tăng mạnh.

91pdultejbl-uf10001000-ql80.jpg
All I Want For Christmas vẫn "giữ chuỗi" mạnh mẽ mỗi khi đến mùa lễ hội.

Mặt khác, All I Want for Christmas Is You cũng là một “cỗ máy kiếm tiền” thực thụ. Theo ước tính của nhiều chuyên gia, bài hát mang về cho Mariah Carey khoảng 3 triệu đô la (gần 80 tỷ đồng) tiền bản quyền mỗi năm. Từ khi ra mắt đến nay, tổng doanh thu được cho là đã chạm gần 100 triệu đô la (khoảng 2600 tỷ đồng). Ca khúc đã vượt 2 tỷ lượt nghe trên Spotify và trở thành bài hát Giáng Sinh được nghe nhiều nhất mọi thời đại.

MV remake của ca khúc cũng thu về con số ấn tượng với hơn 800 triệu lượt xem.
z7268226053321-b592542f80077ca93ae1a0b0853cac84.jpg
Quỳnh Phương
#Mariah Carey #Giáng Sinh #hit bất hủ #bảng xếp hạng #nhạc lễ hội #các bảng xếp hạng #bản hit

Xem thêm

Cùng chuyên mục