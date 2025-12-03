Hot 100: Mariah Carey chính thức “rã đông", Taylor Swift chuẩn bị "thất sủng"?

HHTO - Giáng sinh chưa đến nhưng các bảng xếp hạng đã tràn ngập không khí lễ hội. “All I Want for Christmas Is You” của Mariah Carey vừa trở lại đã nhanh chóng tăng tốc như thường lệ. Điều khiến người hâm mộ chú ý là việc “The Fate of Ophelia” của Taylor Swift vẫn trụ lại giữa loạt bài hát Giáng sinh đang bao phủ Hot 100.

Đến hẹn lại lên, các bảng xếp hạng âm nhạc đầu tháng 12 chứng kiến sự trở lại của những ca khúc Giáng Sinh quen thuộc. Mariah Carey và ca khúc All I Want for Christmas Is You một lần nữa chiếm lĩnh vị trí số 1 trên Global Chart của Spotify. Ca khúc được dự đoán sẽ giành lấy No.1 trên BXH Billboard Hot 100 vào tuần tới.

Dù có tuổi đời hơn 30 năm, All I Want for Christmas Is You vẫn giữ vị trí quan trọng mỗi khi mùa lễ Giáng sinh về.

Không chỉ All I Want for Christmas Is You, những ca khúc Giáng sinh kinh điển khác như Last Christmas (Wham!), Rockin’ Around The Christmas Tree (Brenda Lee) hay Jingle Bell Rock (Bobby Helms) cũng đồng loạt tái xuất. Những bài hát này nhanh chóng “phủ sóng” trên các nền tảng nghe nhạc trực tuyến và radio. Chỉ cần vài nốt đầu vang lên, không khí lễ hội lập tức lan tỏa từ đường phố đến mạng xã hội, báo hiệu mùa Giáng sinh đã bắt đầu.

Các ca khúc Giáng sinh kinh điển được dự đoán sẽ phủ kín các BXH trong tuần tới.

Tuy nhiên, giữa “làn sóng” nhạc Giáng sinh, The Fate of Ophelia của Taylor Swift là một trong số ít ca khúc không thuộc chủ đề lễ hội nhưng vẫn giữ được vị trí trên các bảng xếp hạng cuối năm. Điều này khiến cộng đồng người hâm mộ hài hước nói rằng nàng Ophelia dường như đang một mình “chống lại” cả mùa Giáng sinh.

The Fate of Ophelia và All I Want for Christmas Is You "đánh nhau" trên BXH Spotify Global.

Quay lại với “Nữ hoàng Giáng sinh”, dù đã ra mắt từ năm 1994, All I Want for Christmas Is You vẫn giữ được sức hút mà không phải bài hát nào cũng có. Mỗi mùa lễ cuối năm, đặc biệt vào tháng 11 và 12, lượt nghe trực tuyến và tần suất phát sóng trên radio của bài hát lại tăng mạnh.

All I Want For Christmas vẫn "giữ chuỗi" mạnh mẽ mỗi khi đến mùa lễ hội.

Mặt khác, All I Want for Christmas Is You cũng là một “cỗ máy kiếm tiền” thực thụ. Theo ước tính của nhiều chuyên gia, bài hát mang về cho Mariah Carey khoảng 3 triệu đô la (gần 80 tỷ đồng) tiền bản quyền mỗi năm. Từ khi ra mắt đến nay, tổng doanh thu được cho là đã chạm gần 100 triệu đô la (khoảng 2600 tỷ đồng). Ca khúc đã vượt 2 tỷ lượt nghe trên Spotify và trở thành bài hát Giáng Sinh được nghe nhiều nhất mọi thời đại.