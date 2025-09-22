"Anh Năm" Sehun xuất ngũ: Thả thính kiểu "huyền bí", bật mí fan meeting Giáng sinh

HHTO - Sau 1 ngày dài "lặn tăm" dù đã xuất ngũ, Sehun đã chính thức lộ diện. Anh chàng không chỉ "thả thính" cực kỳ "huyền bí" (chuẩn phong cách EXO) mà còn cùng các thành viên EXO lên sóng livestream và bật mí về fan meeting sẽ được tổ chức vào năm nay.

Trong suốt thời gian nhập ngũ, điều khiến cộng đồng EXO-L (tên fandom của EXO) "nhớ thương" nhất có lẽ là việc Sehun tuyệt nhiên không để lộ bất kỳ một bức ảnh "đầu trứng" nào. Để thỏa nỗi nhớ và tránh "lủng content", Sehun bỗng trở thành "nguồn content" bất tận cho fan, với vô số meme hài hước xoay quanh biệt danh và những hình ảnh đời thường.

Khoảnh khắc nam idol vẫn rất "chill" che ô đi dưới mưa mặc cho fan mong ngóng hình ảnh anh xuất ngũ.

Tuy nhiên, đỉnh điểm của sự kiện xuất ngũ lại là một màn "chơi chữ" đầy tinh tế mà Sehun đã dành tặng cho fan. Ngày 20/9, Sehun chính thức xuất ngũ, cộng đồng EXO-L mong ngóng sự xuất hiện của anh. Đến tận nửa đêm, Sehun mới "ngoi lên" với 3 bức ảnh trên Instagram Story cá nhân: một bức chụp chú chó cưng Vivi, một bức trong phòng thu và một bức chụp bình hoa.

Fan "té ngửa" thích thú với màn thông báo trở lại "huyền bí" của "anh Năm" Sehun.

Ban đầu, nhiều fan không khỏi cảm thán vì skill chụp ảnh của Sehun vẫn xấu như ngày nào, đùa rằng, anh chàng "sến súa", "core U40". Thế nhưng, chỉ một lát sau, các fan cứng đã nhanh chóng "giải mã" ý nghĩa sâu xa của bức ảnh này.

Nôm na, anh chàng đã dùng từ "bình hoa" để thay cho cụm từ "kết thúc nghĩa vụ quân sự". Từ "hoa" phát âm nghe gần giống "kết thúc". Còn byeong trong "bình hoa" lại phát âm y hệt với byeong trong từ "binh lính". Đây cũng là lý do người Hàn hay dùng cụm từ "xỏ giày hoa" để chỉ "nói lái" khi ai đó nhập ngũ.

Sehun cùng ba thành viên EXO khác là Suho, Chanyeol và Kai đã có buổi livestream giao lưu cùng người hâm mộ.

Tối 21/9, Sehun cùng ba thành viên EXO khác là Suho, Chanyeol và Kai đã có buổi livestream giao lưu cùng người hâm mộ. Sự kiện này không chỉ mang đến tin vui cho fan, mà còn là bằng chứng rõ ràng nhất để chứng minh rằng Sehun đã thật sự xuất ngũ chứ không phải "sự ảo tưởng của người hâm mộ". Sehun xuất hiện với trang phục đơn giản nhưng vẫn đẹp trai ngời ngời, trắng trẻo xinh yêu đúng chuẩn em út EXO như ngày nào.

Anh "Năm Nổ" được mệnh danh là "nguồn content" bất tận của cộng đồng fan K-Pop.

Trong buổi trò chuyện, khi nhớ lại câu chuyện thuở còn là thực tập sinh, Sehun từng khóc lúc cầu nguyện. Tuy nhiên, giờ đây, anh tự hào khẳng định: "Mình không có khóc nữa đâu". Sehun còn khẳng định lần cuối cùng mình rơi lệ đã là khoảng 2 - 3 năm trước.

EXO bật mí rằng fan meeting của EXO dự kiến sẽ được tổ chức vào dịp Giáng sinh năm nay.

Trong buổi livestream, nhóm còn bật mí một tin vui lớn rằng fan meeting của EXO dự kiến sẽ được tổ chức vào dịp Giáng sinh năm nay. Đây không chỉ là lời hứa hẹn cho sự trở lại của nhóm mà còn là món quà ý nghĩa nhất dành cho người hâm mộ đã chờ đợi suốt thời gian qua.

