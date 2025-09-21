Kết quả TMA 2025: Bỏ daesang, "đẻ thêm" giải phụ, aespa - Stray Kids bội thu

HHTO - Lễ trao giải The Fact Music Awards 2025 đã chính thức khép lại với những màn trình diễn âm nhạc mãn nhĩ, mãn nhãn. Sự kiện lần này vinh danh các nghệ sĩ có thành tích nổi bật trong năm, trong đó aespa, Stray Kids, ENHYPEN là những nhóm nhạc bội thu giải thưởng.

Lễ trao giải The Fact Music Awards 2025 (TMA) được tổ chức tại Ma Cau (Trung Quốc). Chương trình được dẫn dắt bởi bộ đôi MC quen thuộc Seohyun và Jun Hyun Moo cùng sự góp mặt của các nhóm nhạc K-Pop đình đám.

Tại lễ trao giải lần này, Stray Kids là nhóm nhạc giành chiến thắng ở nhiều hạng mục quan trọng, mang về 4 giải thưởng gồm: Bonsang Artist of the Year (Nghệ sĩ của năm), Record of the Year (Bản ghi âm của năm), Popularity Award (Giải thưởng được yêu thích nhất) và Honor of the Year (Danh dự của năm).

Trong khi đó, aespa cũng không kém cạnh khi chiến thắng ở các hạng mục: Bonsang Artist of the Year (Nghệ sĩ của năm), Special Jury Award (Giải thưởng đặc biệt của Ban giám khảo) và Muse of the Year (Nàng thơ của năm).

Stray Kids và aespa là hai nhóm nhạc bội thu cúp sau lễ trao giải lần này.

Nhân dịp kỷ niệm 8 năm thành lập TMA, bên cạnh hơn 15 hạng mục giải thưởng, khán giả tham dự trực tiếp còn có cơ hội bình chọn tại chỗ cho giải Today's Choice: Best Performing Artist nhằm tôn vinh nghệ sĩ có màn trình diễn xuất sắc nhất trong ngày.

Giải thưởng Today's Choice đã thuộc về ENHYPEN khi nhóm chinh phục khán giả bằng màn trình diễn chỉn chu kết hợp ba ca khúc Criminal Love, Bad Desire và No Doubt. Đặc biệt, kỹ năng nhảy đồng đều cùng sự phối hợp ăn ý của 7 thành viên đã giúp nhóm tạo ấn tượng mạnh mẽ tại sân khấu.

Ngoài ra, ENHYPEN còn mang về hai giải thưởng quan trọng khác là Bonsang Artist of the Year (Nghệ sĩ của năm) và Icon of the Year (Biểu tượng của năm).

Kết quả tại TMA được nhiều fan K-Pop cho rằng "có cho vui" vì những tranh cãi chia/ đẻ giải. Điểm sáng lớn nhất vẫn là các sân khấu trình diễn đặc biệt của dàn thần tượng đình đám.

TMA 2025 là năm đầu tiên bỏ Daesang - Grand Prize mà tạo ra một loạt giải mới như Honor of the Year, Muse of the Year... khiến dân mạng "bật cười" vì cách đặt tên.