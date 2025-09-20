Thảm đỏ TMA 2025: aespa - Hearts2Hearts đối lập phong cách, ENHYPEN bảnh bao

HHTO - Thảm đỏ The Fact Music Awards năm nay quy tụ loạt nhóm nhạc K-Pop nổi tiếng như IVE, aespa, ZEROBASEONE, ENHYPEN, Stray Kids... Dàn thần tượng đồng loạt "lên đồ", khoe phong cách thời trang đa dạng đã biến sự kiện thành bữa tiệc thị giác mãn nhãn.

Ngày 20/9, lễ trao giải The Fact Music Awards (TMA) chính thức khởi động tại Ma Cao, Trung Quốc. Khoảng 16h (giờ địa phương), thảm đỏ sự kiện rộn ràng với sự góp mặt của hàng loạt nhóm nhạc K-Pop đình đám. Mở màn cho "bữa tiệc" nhan sắc là dàn tân binh AHOF, MEOVV, KiiiKiii, NEXZ CLOSEYOUREYES.

5 cô gái MEOVV xuất hiện trong trang phục đen toàn tập, khoe thần thái sang chảnh gợi liên tưởng đến những "chú mèo đen" kiêu kỳ.

Dàn tân binh triển vọng của K-Pop.

Ngay sau đó, các nhóm nhạc tân binh nhà SM cũng tiếp nối màn xuất hiện. Đúng với danh xưng "vườn hoa K-Pop", Hearts2Hearts, NCT Wish và aespa khiến khán giả mãn nhãn khi xuất hiện với trang phục được ví như công chúa và hoàng tử bước ra từ câu chuyện cổ tích.

Hai nhóm nhạc thế hệ mới của SM trong trang phục mang màu sắc chủ đạo trắng - đen.

aespa ghi điểm với phong thái trưởng thành trong những thiết kế váy đen quyến rũ.

Hai nhóm nhạc cùng tập đoàn là TWS và BOYNEXTDOOR thu hút sự chú ý với phong cách trẻ trung, năng động.

ENHYPEN﻿ lịch lãm trong những bộ vest bảnh bao với visual ngày càng thăng hạng.

ZEROBASEONE xuất hiện với trang phục cá tính.

NMIXX và IVE cùng khoe sắc trên thảm đỏ, mỗi nhóm một phong thái.

Stray Kids bước lên thảm đỏ với diện mạo đậm chất Hip-Hop của 8 thành viên. Nhóm đồng thời là ứng cử viên sáng giá cho những hạng mục quan trọng tại The Fact Music Awards năm nay.

Sau 7 năm hoạt động, nhóm hiện sở hữu một lượng fan hùng hậu và trung thành.

Stray Kids định hình phong cách âm nhạc theo chất riêng, tạo nhiều dấu ấn khác biệt.

Bộ đôi MC Seohyun và Jun Hyun Moo xuất hiện với kiểu tạo dáng đặc trưng.

Đúng 7 giờ tối nay, lễ trao giải (TMA) sẽ chính thức diễn ra tại sân khấu biểu diễn ngoài trời ở Ma Cao, hứa hẹn mang đến những màn trình diễn bùng nổ và khoảnh khắc đáng nhớ cho khán giả.