Fan meeting "Ngự Trù Của Bạo Chúa" Yoona tại TP.HCM: Cận sân chỉ còn SVIP, sẽ có nấu ăn?

HHTO - Sau 6 năm chờ đợi, người hâm mộ của Yoona (SNSD) tại Việt Nam sẽ có dịp tái ngộ thần tượng trong sự kiện Drama fan meeting của "Ngự Trù Của Bạo Chúa" (Bon Appétit, Your Majesty), dự kiến diễn ra vào ngày 18/10 tới tại TP.HCM.

Yoona cùng bộ phim Ngự Trù Của Bạo Chúa liên tục phủ sóng không chỉ tại Hàn Quốc mà còn ở nhiều quốc gia khác. Tác phẩm hiện đã lọt vào Top 10 bộ phim có rating cao nhất trong lịch sử đài tvN, đồng thời vươn lên trở thành series không nói tiếng Anh ăn khách trên Netflix.

Sức nóng từ bộ phim đã giúp vai diễn cũng như tên tuổi Yoona thêm phần bùng nổ, khẳng định sức hút của cô sau 18 năm hoạt động nghệ thuật. Tận dụng điều này, Yoona quyết định tổ chức drama fan meeting mang tên Bon Appétit, Your Majesty để gặp gỡ người hâm mộ trung thành lẫn những khán giả mới vừa yêu mến cô qua bộ phim.

TP.HCM là một trong bốn điểm dừng chân mà Yoona lựa chọn trong chuyến fan meeting lần này.

Nghệ sĩ nhà SM gửi lời chào đến khán giả Việt Nam. - Nguồn: DOORI Entertainment

Fan meeting của Yoona sẽ diễn ra vào ngày 18/10 tới, tại Nhà thi đấu Nguyễn Du. Sự kiện lần này có tổng cộng 6 hạng vé. Hai hạng cao nhất là SVIP và VIP với mức giá lần lượt là 5,5 triệu đồng và 4,5 triệu đồng. Các hạng vé còn lại có giá từ 1,8 triệu đồng đến 3,5 triệu đồng. Bên cạnh giá vé, ban tổ chức cũng công bố các quyền lợi đi kèm, trong đó là hoạt động hi-bye (tạm biệt) sau chương trình cùng Yoona, nhận poster, photocard có chữ ký…

Ban tổ chức công bố sơ đồ, giá vé và quyền lợi đi kèm cho fan meeting của Yoona tại Việt Nam.

Tính đến hiện tại, các hạng vé rẻ ở khu vực gần sân khấu (kể cả khu vực được chú thích khuất tầm nhìn) đã bán hết, gồm hạng E, B1A-B, B2A-B, D1A, D2A.

Các hạng vé đã sold out trong buổi fan meeting của Yoona tại TP.HCM.

Nhìn chung, so với thu nhập trung bình tại Việt Nam, mức giá vé này không rẻ nhưng vẫn nằm trong khả năng chi trả của nhiều người, nhất là cộng đồng fan SNSD và Yoona vốn đa phần đã đi làm, có tiềm lực kinh tế ổn định. So với mặt bằng chung fan meeting của các nghệ sĩ Hàn, mức giá này được nhận xét là hợp lý. Vì là drama fan meeting, nhiều khả năng Yoona sẽ "tung skill" của "ngự trù" trên sân khấu, bên cạnh phần giao lưu, hát, nhảy như thông thường.

Xét đến độ nổi tiếng của nữ chính Ngự Trù Của Bạo Chúa, mức giá trên được cho là hợp lý, phản ánh đúng vị thế của cô mà không tạo cảm giác bị "chặt chém".

Để chào đón sự trở lại của Yoona, cộng đồng fan của nữ diễn viên cũng đã khởi động dự án đặc biệt mang tên Mộng Vân Niên, được chia thành 5 chặng với các mốc quỹ lần lượt 20 triệu - 40 triệu - 60 triệu - 80 triệu - 130 triệu đồng.

Ở mỗi chặng hoàn thành, đại diện fan sẽ triển khai các hoạt động khác nhau nhằm tạo bất ngờ cho Yoona, từ việc tổ chức đón tại sân bay, dựng booth check-in, chuẩn bị quà tặng đến thuê biển LED ngoài trời. Chỉ sau 19 ngày phát động, dự án Mộng Vân Niên huy động được hơn 180 triệu đồng, vượt xa mục tiêu ban đầu và cho thấy độ chịu chi đáng nể của người hâm mộ.