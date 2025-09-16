Ngự Trù Của Bạo Chúa tập 7 và 8: “Ma nữ” thi nấu ăn mà tay bị thương, nồi mất nắp

HHTO - Bước vào cuộc thi nấu ăn đầy cam go giữa Joseon và nhà Minh, “ma nữ ngự trù” dường như thấy trước mặt mình khó khăn trùng điệp. Tay thì bị thương, nồi thì mất nắp, nguyên liệu bí mật dày công chuẩn bị cũng bị người ta chôm mất…

* Lưu ý: Bài viết có tiết lộ nội dung phim

Tập 7 Ngự Trù Của Bạo Chúa (Bon Appétit, Your Majesty) bắt đầu bằng việc chuẩn bị cho cuộc thi nấu ăn giữa Joseon và nhà Minh. Theo Yeon Ji Young (Yoona), cô cần một cái nồi áp suất để dùng cho vòng thi thứ ba - nấu một món canh có nhân sâm. Vì thế, cô xin Lee Heon (Lee Chae Min) ra khỏi cung để tìm người có thể làm được chiếc nồi này theo bản vẽ của mình.

Ban đầu, Ji Young xuất cung cùng Đô thừa chỉ Im Song Jae (Oh Eui Sik). Nhưng Lee Heon “không thấy vui trong lòng” khi Ji Young đi cùng một người con trai khác, nên lén cải trang rồi đuổi theo, “tráo người”. Kết quả, Lee Heon tung tăng tiếp tục cùng Ji Young lên đường, còn Đô thừa chỉ bị “hoàn hàng” về cung.

Người mà Ji Young tìm đến là Jang Chun Saeng (Go Chang Seok), người hay chế tạo những thứ kỳ quặc ở Quân khí tự. Do gây ra một vụ nổ, người này đã bị bãi quan và hiện đang sống ở quê. Sau một quãng đường xa, cuối cùng cả nhóm cũng đến nơi. Tuy nhiên, “chào đón” họ là một người chủ nhà không mấy thân thiện và một căn nhà đầy “đồ chơi” sẵn sàng cho bất kỳ kẻ xâm nhập nào “ăn hành”.

Trước sự xua đuổi của nhà phát minh, nhóm của Ji Young không còn cách nào khác đành đi ra ngoài để bảo toàn tính mạng, rồi nghĩ cách thuyết phục sau. Cả thời tiết dường như cũng không đứng về phía của Ji Young khi đổ một cơn mưa lớn. Mọi người bỗng thấy thèm bánh hành, và Ji Young liền nảy ra một ý.

Lát sau, Ji Young đổ bánh hành, còn chàng hề bí ẩn và thị vệ nghiêm nghị thi nhau quạt. Thấy Ji Young khen ngợi cả hai, Lee Heon cũng nhảy vào quạt lấy quạt để. Gió theo đó đưa mùi thơm nức mũi của bánh hành bay vào tận nhà của Jang Chun Saeng, và nhà phát minh “cắn câu”. Món ăn gợi nhớ đến quê hương Busan cùng nhiệt huyết của Ji Young cuối cùng đã thuyết phục được ông.

Tuy Jang Chun Saeng đã giúp Ji Young làm xong chiếc nồi áp suất, nhưng chuyến đi này lành ít dữ nhiều với nàng “ma nữ ngự trù”. Dù đã cố gắng giữ bí mật, tin tức vẫn đến tai những người trong cung. Đại quân sai người ám sát Ji Young, làm giả như một tai nạn. Nhóm của “bạo chúa” bị tấn công, tuy được giải cứu kịp thời nhưng Ji Young bị thương nhẹ ở tay, còn nắp nồi áp suất thì bị lạc giữa hỗn loạn. Jang Chun Saeng bảo Ji Young cứ chạy về cung trước cho kịp cuộc thi, ông sẽ mang nắp nồi đến sau cho cô.

Tập 8 bắt đầu với vòng thi đầu tiên giữa các đầu bếp Joseon và nhà Minh. Chủ đề của vòng này là làm một món thịt chưa từng thấy trước đây. Khi bắt tay vào nấu, Ji Young nhận ra bột ớt mà họ dày công chuẩn bị đã mất tích. Không còn cách nào khác, cô phải đổi sang nấu món khác, bò hầm rượu vang. Trong khi đó, đội đối thủ nấu món gà thái hạt lựu, với nguyên liệu bí mật là một loại dầu có màu đỏ óng ả.

Cả hai món ăn đều ngon nhưng món của Á Phi Tu - đầu bếp nhà Minh được nhận xét đúng với chủ đề vòng thi hơn bởi sử dụng nguyên liệu mới là loại dầu màu đỏ. Ji Young nghi ngờ rằng đầu bếp nhà Minh đã lấy trộm bột ớt của mình để tạo ra loại dầu đó. Sau một hồi tranh cãi, cuối cùng sự thật lộ ra rằng Á Phi Tu đã sử dụng hoa tiêu để đổi lấy bột ớt từ Đại quân Jesan của Joseon.

Tuy Á Phi Tu không trộm nhưng Đường Bạch Long lại lên tiếng tự nhận thua. Theo ông, việc lấy nguyên liệu của người khác khi thi đấu mà người đó không biết là một hành động đáng xấu hổ của một đầu bếp. Cuối cùng, Lee Heon xử trận này hòa, đồng thời thêm một điều kiện mới rằng nếu ở hai vòng sau kết quả vẫn hòa thì đầu bếp nhà Minh sẽ là người chiến thắng chung cuộc.

Điều đó gây áp lực cho nhóm của Ji Young ở vòng thi thứ hai. Vì không còn bột ớt, Ji Young cũng phải đổi món ở vòng này và cô quyết định làm món vịt quay Bắc Kinh. Đây là một món thường được dùng trong triều đình nhà Minh, tưởng dễ làm nhưng kỳ thực rất khó để nấu cho đúng. Khi vòng hai bắt đầu, sứ thần nhà Minh đã tỏ ý chế giễu khi biết Ji Young nấu món vịt quay Bắc Kinh. Về phía nhà Minh, họ mang ra một chậu sen quý và bắt đầu chế biến.

Khi vịt quay đã chín, nhóm của Ji Young lại gặp “kiếp nạn” mới. Vì tay bị thương, Ji Young khó tự mình cắt thịt vịt đúng cách, nhưng những đầu bếp khác của Joseon cũng gặp khó khi bắt đầu cắt thịt. Người có kỹ thuật dùng dao xịn nhất nhóm Joseon là ngự trù Maeng Man Soo lại bị Kang Mok Ju (Kang Han Na) ngầm ra lệnh phải khiến Joseon thua cuộc.

Khó xử, ngự trù Maeng đã cố ý cắt vào tay mình, khiến anh không thể cắt thịt vịt. Nhưng trước đó, ngự trù Maeng đã dành thời gian luyện dao cho thị nữ Seo Gil Geum (Yoon Seo Ah) và tài năng mới của cô đã giúp cả nhóm cắt được những miếng thịt vịt vừa đẹp vừa ngon.

Món ăn bọc lá sen của Đường Bạch Long được khen ngon, nhưng món vịt quay Bắc Kinh của Ji Young khiến Lee Heon và cả Vu Khôn phải kinh ngạc. Thậm chí, sứ thần nhà Minh còn rơi nước mắt. Cả hai cho điểm hai món ăn nhưng tập phim đã dừng lại, kết quả của vòng hai cuộc tỉ thí phải đến tuần sau mới được hé lộ.

Hai tập phim trong tuần này, với tập 7 hơi giảm nhẹ kịch tính nhưng cần thiết để cao trào tập 8 diễn ra, nhìn chung vẫn làm khán giả hài lòng. Không chỉ có Ji Young hay Lee Heon, hai tập phim mới cũng tạo điều kiện để các nhân vật phụ tỏa sáng, như cái tâm đầu bếp của Đường Bạch Long, hay sự hy sinh và nhanh trí của ngự trù Maeng, cũng như kết quả rèn luyện của Gil Geum đã mang đến bước ngoặt bất ngờ cho cuộc thi.

Ngự Trù Của Bạo Chúa (Bon Appétit, Your Majesty) hiện đang được phát sóng trên Netflix.