Phó Sơn Hải tập 10, 11, 12: Lý Trầm Chu ra mắt ngầu, Thành Nghị vẫn "bị dí"

HHTO - Các nhân vật mới xuất hiện đẩy tình tiết của "Phó Sơn Hải" hấp dẫn hơn. Màn ra mắt của Lý Trầm Chu khiến fan liên tưởng đến Huyền Dạ - một trong các vai của Thành Nghị trong "Trầm Vụn Hương Phai".

*Bài viết có tiết lộ nội dung phim

Tập 9 và 10 của Phó Sơn Hải, Tiêu Thu Thủy (Thành Nghị) vẫn luôn đau đáu về cái chết của Đường Nhu. Nghe thêm từ các huynh đệ về nội lực "hàn băng" của Khang Xuất Ngư, trong khi vết thương trên người Phong Lãng (Từ Chấn Hiên) lại bị bỏng do thiêu đốt (hệ hỏa), Tiêu Thu Thủy đoán ngay "túi may mắn" của mình có vấn đề.

Liễu Tùy Phong cũng không mượn danh Phong Lãng nữa. Hắn chờ Trương đại hiệp mở được cơ quan, bèn cướp lệnh bài Anh Hùng, muốn đưa Đường Phương (Lý Khải Hinh) đi theo. Tiêu Thu Thủy kịp đến ngăn lại, giữ được Đường Phương nhưng bản thân cũng bị đánh trọng thương.

Tùy Phong trở về Quyền Lực bang, muốn trấn áp những kẻ muốn đối nghịch mình. Lý Trầm Chu (Thành Nghị) phải ra mặt để tạm hòa giải hai bên. Sức khỏe của thủ lĩnh không tốt, nhưng dù chỉ ngồi im và phất tay cũng cho thấy uy lực xứng danh người đứng đầu bang phái quyền lực nhất giang hồ. Dù chỉ một đoạn ngắn, khán giả có thể cảm nhận Trầm Chu cũng không hoàn toàn tin tưởng Liễu Tùy Phong, trong khi phó bang rất mực trung thành. Mặt khác, điều níu Tùy Phong quy thuận Quyền Lực bang, phần nhiều đến từ Triệu Sư Dung (Đinh Tiêu Oánh).

Tạo hình của Trầm Chu khiến nhiều fan nhớ đến vai Huyền Dạ mà Thành Nghị từng đảm nhận trong "Trầm Vụn Hương Phai".

Sau khi biết lệnh bài Anh Hùng mình cướp được là giả, Tùy Phong lập tức cho người trở lại phía lão phu nhân và Tiêu Thu Thủy dò la tin tức. Hắn nghi ngờ lệnh bài được Thu Thủy bảo quản. Vì thế, lợi dụng Đường Môn vẫn luôn nịnh nọt Quyền Lực bang, đoán chắc Đường Phương sẽ trở về môn phái để xin cứu viện giúp Tiêu gia, Tùy Phong ra lệnh cho bọn họ bắt Thu Thủy để lấy tin tức về lệnh bài.

Theo trailer tập 11 và 12, Thu Thủy bị nhốt, trúng chiêu của tỷ tỷ Đường Phương. Nhưng anh có nói ra vị trí của lệnh bài Anh Hùng hay không? Video nhá hàng cũng cho thấy Thủy - Phương đã chạy thoát khỏi cái bẫy ở Đường Môn, tiếp tục lên đường đi tìm các môn phái có thể hỗ trợ cứu Tiêu gia. Ở tập 11, khán giả sẽ thấy một bước tiến nhỏ trong tuyến tình cảm của nam chính.

Hành trình này không dễ dàng gì khi Liễu Tùy Phong đoán được từng đường đi nước bước của anh. Hắn cho thuộc hạ giăng bẫy ở phía Khuất Hàn Sơn - một trong những người đứng đầu giang hồ Quảng Lăng mà Thu Thủy sẽ đến cầu cứu. Theo trailer tập 12, có thể thấy ban đầu, ông ta ra dáng đại hiệp, sẵn sàng giúp Thu Thủy. Nhưng cuối video nhá hàng lại là cảnh giao đấu của Khuất Hàn Sơn và Thu Thủy.

Lật lại một chi tiết đáng chú ý trong tập 10, Ma Điển nhắc nhiệm vụ tiếp theo của Thu Thủy là "cảm hóa Liễu Tùy Phong". Anh vô cùng bất lực vì cho rằng "Phong Lãng giả" là kẻ tàn ác, bất nghĩa. Hai tập sắp tới sẽ hé lộ sâu hơn về quá khứ và nỗi hận của Tùy Phong chăng? Nhờ đó, Thu Thủy có thể dần "thuần phục" được "phó chủ tịch" của Quyền Lực bang?

Nhân vật nhiều hơn, các tình tiết dồn dập hơn nhưng lại khiến các tập tiếp nối của Phó Sơn Hải bị rối và thiếu liên kết. Phần hình ảnh của phim ngày một tệ. Diễn xuất của Thành Nghị chưa có nhiều điểm sáng, nhất là khẩu hình đang liên tục "bị dí". Ngày chiếu thứ 3, ồn ào có thao túng số liệu trên hai nền tảng chiếu khiến Phó Sơn Hải bị mỉa mai khắp nơi.

Trên Datawin, Lâm Khắc, Khốc Vân, Vlinkage, chỉ số phim chiếu mạng của tác phẩm này vẫn dẫn đầu, đa số lượt xem (theo ngày) đều hơn 40 triệu. Chỉ số nhân vật của Thành Nghị cũng nhất bảng. Tuy nhiên, các nền tảng chấm điểm dựa trên đánh giá của người dùng của Phó Sơn Hải khá tệ. Douban chưa mở điểm nhưng bình luận lại nhiều luồng tiêu cực. Khán giả trên IMDb được nhận xét là dễ tính với phim Trung (thường có trung bình 6 - 7 điểm) cũng liên tục chọn 1 - 2 sao cho phim. Với 125 đánh giá, Phó Sơn Hải đang nhận 3.4/10 điểm ở trang web này.