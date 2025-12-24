Kim Go Eun ngày càng "đắt giá" hậu thành công Exuhuma đến Cái Giá Của Lời Thú Tội

HHTO - Mỗi lần tái xuất, Kim Go Eun lại khiến khán giả bất ngờ với một hình ảnh khác biệt, không đóng khung trong bất cứ hình tượng nào và còn điều gì khiến cô ngày càng đặc biệt?

Sau khi Cái Giá Của Lời Thú Tội (The Price of Confession) lên sóng, một người dùng đã dẫn lại thông tin từ truyền thông Hàn lên diễn đàn theqoo với nội dung: "Hiện tại, hầu hết các kịch bản ở làng điện ảnh Chungmuro ​​đều ưu tiên gửi đến nữ diễn viên Kim Go Eun" và nhận được nhiều bình luận đồng tình.

Bài đăng khen ngợi Kim Go Eun nhận được nhiều lượt đồng tình.

Không phải ngẫu nhiên mà Kim Go Eun trở thành wish list của các nhà sản xuất phim. Từ bị đánh giá là kém sắc, cô khiến bản thân trở thành gương mặt vàng của mọi kiểu nhân vật, không đóng khung bản thân trong bất kỳ một hình tượng cố định nào, từ chính diện đến phản diện, bất kể trong sáng hay u tối.

Hình ảnh mối tình đầu Ji Eun Tak đã đi vào ấn tượng sâu sắc của nhiều mọt phim Hàn.

Có lẽ phần lớn ấn tượng của khán giả quốc tế về cái tên Kim Go Eun nhen nhóm sau vai diễn Ji Eun Tak ở siêu phẩm Yêu Tinh. Là một nữ sinh chịu nhiều tổn thương, Ji Eun Tak lại không hề bi lụy, yếu đuối mà vẫn mạnh mẽ và giữ trọn vẹn sự lương thiện và trong sáng. Nụ cười rạng rỡ không chỉ đưa Ji Eun Tak trở thành cô dâu của yêu tinh, mà còn là dáng vẻ tình đầu bất hủ với nhiều "mọt phim" Hàn.

Năm ngoái, Kim Go Eun tái xuất đầy bất ngờ với hình tượng nữ pháp sư trừ tà trong "bom tấn" Exhuma. Phim thắng đậm khi trở thành tác phẩm kinh dị có doanh thu cao nhất lịch sử Hàn Quốc (hơn 1.200 tỷ đồng) và thống lĩnh Top 1 trong suốt thời gian ra rạp tại nhiều quốc gia như Philippines, Việt Nam, Mỹ, Hàn Quốc...

Exhuma "càn quét" phòng vé toàn cầu.

Diễn xuất "lên đồng" của Kim Go Eun khiến không ít khán giả lạnh gáy. Năm 2025, biên độ lựa chọn vai diễn của cô mở rộng hơn, thể hiện rõ nét ở 2 tác phẩm gần nhất. Tại You And Everything Else, cô vào vai Ryu Eun Jung - người phụ nữ bị mắc kẹt trong một tình bạn kéo dài suốt 3 thập kỷ, bề ngoài bền chặt nhưng tiềm ẩn vô vàn rạn nứt từ ghen tị, tổn thương đến những khoảng lặng không thể nói thành lời.

Trở lại với hình tượng những người phụ nữ đời thường quen thuộc, Kim Go Eun mô tả chiều sâu nội tâm nhân vật một cách tinh tế, thông qua từng ánh mắt trĩu nặng dành cho cô bạn tri kỷ. Eun Jung từ thời đại học đến trung niên được nữ diễn viên thể hiện đa sắc cảm.

Ngược lại, Kim Go Eun ở Cái Giá Của Lời Thú Tội lại có lối diễn tiết chế đến cực độ. Diễn biến tâm lý của nhân vật Mo Eun không nằm ở chuỗi lời thoại hay biểu cảm gương mặt, mà thể hiện một cách tỉ mỉ thông qua đôi mắt vô hồn trống rỗng, qua cái cau mày, cái phá lên cười đầy khó hiểu.

Mo Eun kiệm lời, nhưng vẫn đủ làm khán giả rợn người qua từng ánh mắt.

Kể từ phân cảnh xuất hiện đầu tiên bên cạnh vợ chồng nạn nhân, mô tả quá trình phạm tội trong phòng thẩm vấn, việc nhớ kỹ đến từng chi tiết về cái chết của họ hay thách thức cả máy phát hiện nói dối, Mo Eun luôn duy trì thái độ lơ đãng và bình thản khiến người ta khó dò đoán. Nhưng đó lại là điều làm nên điểm đáng sợ ở cô, khi ở cô lúc nào cũng mang cái nhìn sâu thẳm trực diện, như thể nhìn thấu tâm can của người đối diện.

"Cái Giá Của Lời Thú Tội" mở ra cuộc đấu trí căng thẳng phía sau những song sắt, nơi mà sát nhân Mo Eun là người thúc đẩy trò chơi bắt đầu.

Vừa lên sóng 1 ngày, Cái Giá Của Lời Thú Tội đã leo thẳng lên Top 1 Netflix Việt Nam và Hàn Quốc, đồng thời giữ Top 3 - 5 ở nhiều quốc gia lân cận. Trong suốt 2 tuần kể từ sau khi phim ra mắt, Cái Giá Của Lời Thú Tội "giữ chuỗi" là bộ phim được quan tâm nhất tại Hàn Quốc. Kim Go Eun cũng thống lĩnh hạng 1 diễn viên được yêu thích nhất trong suốt 2 tuần, sau màn thể hiện như thể một "điên nữ" thực thụ.

Ra mắt với The Muse, Kim Go Eun từng bị chê bai vì không có nhan sắc xinh đẹp như nàng thơ mà khán giả tưởng tượng. 13 năm trong nghề, gần 25 tác phẩm với đa dạng nhịp thở và thiết lập tích cách, Kim Go Eun đã bứt phá khỏi cái mác ngoại hình để trở thành một "tắc kè hoa" cuốn hút, xứng danh "người được làng điện ảnh Chumuro săn đón".