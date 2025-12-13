Mason Nguyễn: "Phá băng" giao diện, "nâng cấp phần mềm" hậu Anh Trai Say Hi

HHTO - Bước ra khỏi hình ảnh rapper "gang gang" gai góc thời "dậy thì", Mason Nguyễn hậu Anh Trai "Say Hi" 2025 là một phiên bản điềm đạm và sâu sắc hơn. Hành trình "phá băng" này không chỉ là sự thay đổi về giao diện, mà là cuộc "nâng cấp phần mềm" toàn diện trong tư duy âm nhạc, nơi sự chân thành và tử tế lên ngôi.

Mason Nguyễn (tên thật Nguyễn Xuân Bách) là cái tên cá tính trong giới underground và từng để lại dấu ấn tại sân chơi Rap Việt. Thời điểm ấy, anh chàng mang đậm màu sắc của những bản rap "gang gang", bụi bặm và sở hữu tư duy kể chuyện (storytelling) sắc bén - nét đặc trưng gợi nhớ đến người anh cùng "nhà" 24k.Right.

Nam rapper Gen Z gọi đó là giai đoạn "tuổi dậy thì" của âm nhạc, nơi sự nổi loạn lên ngôi và mọi thứ phải thật "cháy".

"Đó là nơi mọi sự nổi loạn của bản thân bộc lộ, thú thật là có chút "trẻ trâu" (cười lớn). Âm nhạc lúc đó thấy ai làm như thế nào thì mình cũng làm theo, nhạc phải thật "cháy". Còn bây giờ thì mình là "thanh niên" rồi" - Mason chia sẻ.

Thế nhưng, bước vào "lò luyện" Anh Trai "Say Hi" 2025 (ATSH), khán giả bất ngờ khi thấy Mason "phá băng" ngoạn mục. Tạm gác lại vẻ hầm hố, Nguyễn Xuân Bách lộ diện là một người anh em ấm áp, một "cây hài" duyên dáng luôn tự tin "đỡ miếng" cho đồng đội.

Sau hành trình "nằm gai nếm mật" cùng 30 anh trai, điều Mason Nguyễn thu về không chỉ là những sân khấu bùng nổ, mà là tình cảm của khán giả dành cho một nghệ sĩ.

Với sản phẩm solo Bí Mật Nhỏ vừa ra mắt, Mason Nguyễn tiếp tục chứng minh sự chuyển mình từ giao diện đến tư duy. Anh không còn viết nhạc chỉ để thỏa mãn cái tôi, mà viết để kết nối với những "Cổ Đông" của mình. Mason Nguyễn của hiện tại đã sẵn sàng cho một hành trình mới: Hành trình của một "thanh niên" trưởng thành trong âm nhạc.

Trong cuộc trò chuyện độc quyền với Hoa Học Trò Online, Mason Nguyễn đã có những chia sẻ thú vị về quá trình "nâng cấp phần mềm" này.

Khán giả thấy một Mason Nguyễn rất khác tại ATSH 2025: Ấm áp, biết quan tâm. Đó là tính cách thật hay là một sự "nhập vai" để phù hợp với show truyền hình?

Đó hoàn toàn là tính cách thật của mình. Chỉ là mãi đến khi tham gia ATSH 2025, những khía cạnh này mới được lên sóng. Bình thường mình đâu thể tự nhiên chạy ra quan tâm người ta rồi tự quay lại, nó rất… "giả trân" (cười). Vào chương trình, các anh cameraman ghi lại mọi khoảnh khắc 24/7, nhờ vậy mà sự quan tâm, những hành động nhỏ của mình được khán giả nhìn thấy. Mình rất cảm ơn chương trình vì đã để mọi người thấy con người thật của Mason Nguyễn.

Từ một rapper đến sân khấu ATSH 2025, đâu là khoảnh khắc khiến Mason Nguyễn thực sự hòa nhập và không còn bị "sốc" với văn hóa thần tượng?

Đó là khi nhìn thấy khán giả đứng đợi mình rất khuya ở ngoài trường quay chỉ để hỏi han, quan tâm. Lúc đó mình nhận ra: "À, các bạn đã yêu quý mình nhiều đến thế". Ngày xưa mình cũng từng "đu idol", mình hiểu cảm giác đó. Và khi ký ức đó quay về, mình tự nhủ: "Đến lúc mình có cơ hội thực hiện điều này rồi". Lúc này mình mới thực sự làm quen được với văn hóa idol và học cách trân trọng tình cảm ấy đúng nghĩa nhất.

Mason Nguyễn từng chia sẻ không muốn gọi khán giả là "fan" vì e ngại áp lực hoàn hảo của hai chữ "thần tượng". Bạn có thể lý giải rõ hơn về quan điểm này?

Chính xác là mình hơi ngại hai từ "thần tượng". Nếu đúng nghĩa, thần tượng phải là người hoàn hảo để người khác noi theo. Mình cũng giống mọi người, có tính tốt và chưa tốt.

Tư duy âm nhạc của Mason đã thay đổi ra sao sau khi “var” với 30 Anh Trai tài năng khác?

Thay đổi rất nhiều. Mình học được cách pha trộn để Rap không quá gai góc, giúp đại chúng dễ nghe hơn nhưng vẫn phải thú vị. Đặc biệt là bài học từ anh Trấn Thành. Anh Thành có nói một câu khiến mình "tỉnh" người: "Năng lượng cần bung ra đúng lúc và đúng liều lượng". Mình nhận ra ở những vòng đầu, mình bung năng lượng quá nhiều, khiến mọi người cảm thấy mình chưa trưởng thành. Đôi khi vui thôi đừng vui quá, đúng lúc mà không đúng liều lượng sẽ thành vô duyên.

Mason Nguyễn chia sẻ việc kết hợp với 29 Anh Trai trong chương trình.

Sau khi tham gia một chương trình có độ phủ đại chúng, nghệ sĩ thường trở nên rất bận rộn với nhiều hoạt động khác. Mason làm thế nào để cân bằng giữa chạy show và vẫn giữ chất lượng cho các sản phẩm âm nhạc?

Ngay cả trong những lúc rảnh ngắn nhất - như nấu ăn, tắm hay rửa bát - mình đều có thể ngân nga giai điệu, bật ghi âm để lưu lại. Sau đó, khi có thời gian, mình viết lời và phát triển tiếp. Không bao giờ có chuyện quá bận đến mức không thể phiêu hay sáng tác nhạc được.

Nói về các sản phẩm mới, Mason Nguyễn từng ví von về sự thay đổi là "nâng cấp từ giao diện đến phần mềm". Cụ thể phiên bản Mason "Pro Max" này sẽ như thế nào?

Sản phẩm mới sẽ có phần lời chỉn chu hơn, nội dung thân thiện hơn với người nghe. Nó vẫn là mình thôi, nhưng là một Mason Nguyễn được hoàn thiện hơn mỗi ngày. Thú thật là mình làm nhạc xong còn phải... đi "xem ngày" nữa. Có thờ có thiêng, có kiêng có lành. "Thầy" bảo tháng này hợp ra bài nào, năng lượng nhẹ nhàng hay sôi động thì mình mới dám "bung" (cười).

Một câu hỏi cuối, Mason Nguyễn của hiện tại hạnh phúc nhất vì điều gì?

Điều hạnh phúc nhất là mình có thêm rất nhiều khán giả yêu mến và có thêm 30 người anh em, đồng nghiệp. Hành trình làm nghề sau này sẽ không còn cô đơn nữa vì luôn có các anh em support và các "Cổ Đông" tận hưởng âm nhạc cùng mình.