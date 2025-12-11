Dàn Say Hi "đu" card bo góc: Nhâm Phương Nam tự “nâng giá”, Vương Bình bị "hắt hủi"

Trào lưu card bo góc vốn là một “cơn sốt” trong cộng đồng đu idol nói chung, và Anh Trai "Say Hi" 2025 cũng không nằm ngoài hiện tượng này. Đáng chú ý, không chỉ fan nhiệt tình săn ảnh bo góc hiếm, mà nhiều nghệ sĩ nam trong dàn "Say Hi” cũng trực tiếp góp vui, tạo nên loạt khoảnh khắc tương tác duyên dáng, hài hước.

Trong số đó, Nhâm Phương Nam là nghệ sĩ nhiệt tình nhất khi liên tục xuất hiện trong các bài đăng mua - bán card của fan. Mới đây, nam diễn viên gây chú ý khi bất ngờ bày tỏ sự “bất mãn nhẹ” vì card bo góc của mình chỉ được rao bán với giá 60.000 đồng. Không giấu được “tự ái”, anh nhanh chóng để lại bình luận rằng nếu giá thấp quá, anh sẵn sàng lập acc clone để bán card chính mình với giá cao hơn cho xứng tầm.

Nhâm Phương Nam "bất mãn" khi có người bán card bo góc của mình với giá thấp.

Thế nhưng, mọi chuyện chưa dừng lại ở đó. Ngay sau phát ngôn dí dỏm của nam diễn viên, một tài khoản khác đã đăng bán card Nhâm Phương Nam với mức giá cao vượt kỳ vọng. Trái ngược với tình huống đầu tiên, lần này “anh Năm” lại “quay xe”, cho rằng với mức giá mới thì: “Để đó lấy tiền xây nhà chứ mua làm chi”. Sự thay đổi cảm xúc nhanh chóng của anh khiến cộng đồng mạng bật cười vì độ “tiêu chuẩn kép”.

Những bình luận hài hước của Nhâm Phương Nam xoay quanh card bo góc.

Không đứng ngoài trào lưu, Vương Bình - Anh trai nổi tiếng chăm tương tác với fan trên Threads cũng nhanh chóng tham gia. Nam ca sĩ cho biết bản thân “tổn thương nhiều chút” khi thấy fan mang card bo góc của mình ra để trao đổi. Hay một số bài bán card bo góc khác, giọng ca Anh Bờ Vai cũng vội vào tranh mua với khán giả để sở hữu card bo góc của mình.

Vương Bình tổn thương vì bị "hắt hủi".

Nhiều fan hài hước cho rằng Vương Bình là nghệ sĩ “chăm hóng” nhất dàn Anh trai, bởi anh thường xuyên để lại bình luận ở các bài viết liên quan đến card bo góc, thậm chí theo dõi sát sao từng mức giá rao bán. Sự “nhạy bén” của anh trong việc cập nhật thị trường card khiến nhiều khán giả đùa rằng nam ca sĩ: "Âm thầm làm quản lý giá thị trường photocards của chính mình”.

Vương Bình chăm chỉ theo dõi tình trạng bo góc của bản thân.

Nếu Nhâm Phương Nam và Vương Bình mang đến tiếng cười vì những màn tương tác đáng yêu, thì câu chuyện của Mason Nguyễn lại khiến cộng đồng fan bất ngờ khi nam rapper từng “cảnh cáo” fan vì chi tiêu quá cao để sở hữu card bo góc.

Ngay từ những Live stage đầu tiên của Anh Trai “Say Hi”, Mason nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý với tấm card bo góc diện hoodie viral mạng xã hội. Thời điểm trên, tấm card này nhanh chóng trở thành hàng hiếm trong cộng đồng sưu tầm. Giá của nó bị đẩy lên cao đến mức có fan sẵn sàng bỏ ra gần 1 triệu đồng để sở hữu.

Tấm card bo góc giá trị cao của Mason Nguyễn.

Khi nghe tin, chủ nhân Bí Mật Nhỏ đã phải lên tiếng “cảnh cáo nhẹ” rằng fan không nên chi số tiền lớn như vậy chỉ để mua card của anh. Phản ứng chân thành và có phần bất ngờ này khiến cộng đồng càng yêu mến nam rapper hơn.