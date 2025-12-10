Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Hoa hậu Tiểu Vy - Quốc Trường ra mắt phim mới, một diễn viên "Mưa Đỏ" tham gia

Như Quỳnh

HHTO - Hoa hậu Tiểu Vy, Quốc Trường, Lương Gia Huy, Yên Đan,... cùng góp mặt trong phim điện ảnh "Ốc Mượn Hồn", dự kiến ra mắt tháng 3/2026.

Sáng 10/12, trên trang cá nhân, Hoa hậu Tiểu Vy bất ngờ thông báo tái xuất màn ảnh rộng với phim điện ảnh Ốc Mượn Hồn. Nàng hậu hào hứng giới thiệu: "Ốc Mượn Hồn một dự án phim điện ảnh mới của Vy, dự kiến khởi chiếu tháng 3/2026 cả nhà mình nhớ ra rạp với Vy hen".

Hoa hậu Tiểu Vy chia sẻ hình ảnh trong ngày khai máy phim. Nguồn clip: Trần Tiểu Vy

Ốc Mượn Hồn là tác phẩm thuộc thể loại tâm lý, kịch tính. Dự án này đánh dấu sự trở lại của đạo diễn Đinh Tuấn Vũ - nhà làm phim đứng sau loạt tác phẩm như Chờ Em Đến Ngày Mai, Taxi, Em Tên Gì?, Cuộc Đời Của Yến, Truyền Thuyết Về Quán Tiên.

Phim mới của Tiểu Vy được tiết lộ sở hữu góc nhìn tươi mới và trẻ trung về những "chiếc mặt nạ" cảm xúc đời thường. Bộ phim hứa hẹn sẽ mang đến một câu chuyện nhẹ nhàng, "dễ cảm", đan xen sự hài hước qua những màn "tung hứng" duyên dáng của dàn diễn viên.

Cùng với Hoa hậu Tiểu Vy, Ốc Mượn Hồn còn quy tụ dàn diễn viên quen mặt như Quốc Trường, Lương Gia Huy (Mưa Đỏ), Anh Phạm, Yên Đan, Phi Long…

cover-10.jpg

Hoa hậu Tiểu Vy bày tỏ: "Đây là vai diễn có chiều sâu tâm lý phức tạp nhất mà tôi từng đảm nhận. Mỗi cảnh quay đều là thử thách mới, đòi hỏi sự tập trung cao độ và sự thấu hiểu nhân vật từ bên trong. Tôi tin rằng chính những khó khăn đó giúp tôi trưởng thành hơn trong hành trình làm nghề".

Nhận xét về lối diễn xuất của nữ chính, đạo diễn Đinh Tuấn Vũ dành nhiều lời khen khi cô có khả năng biểu đạt nội tâm bằng ánh mắt tốt, chú trọng vào cảm xúc thay vì kỹ thuật. Nam đạo diễn ghi nhận Tiểu Vy có tinh thần ham học hỏi, luôn chủ động trao đổi để mang đến những khung hình trọn vẹn, truyền tải được ý đồ nhân vật, cảnh quay.

cover-7.jpg

Trong khi đó, diễn viên Quốc Trường bộc bạch: "Kịch bản Ốc Mượn Hồn cuốn hút tôi ngay từ lần đầu đọc. Nhân vật lần này có nhiều xung đột nội tâm và biến chuyển cảm xúc mạnh, mang đến cơ hội để tôi thể hiện một màu sắc diễn xuất khác so với những vai diễn trước đây".

cover-9.jpg
"Phản diện Mưa Đỏ" Lương Gia Huy và "tổng tài" Quốc Trường góp mặt trong Ốc Mượn Hồn.
1470.jpg
Như Quỳnh
