Jun Vũ lên tiếng giữa nghi vấn rạn nứt với Hải Nam, đáp trả tin đồn tiêu cực

Lan Anh

HHTO - Mới đây, Jun Vũ chính thức lên tiếng bác bỏ tin đồn ngoại tình, liên quan đến nghi vấn rạn nứt tình cảm với Hải Nam hậu tiết mục solo gây chú ý của Anh trai này.

Từng được nhắc đến là một trong những cặp đôi sở hữu ngoại hình nổi bật, Jun Vũ - Hải Nam thời gian qua vướng nghi vấn rạn nứt tình cảm. Tin đồn xuất hiện khi khán giả nhận ra cả hai gần như không còn tương tác trên mạng xã hội. Nghi vấn càng dâng cao hơn khi Hải Nam bất ngờ đề cập đến chuyện chia tay ngay trên sóng Anh Trai "Say Hi".

426619431-784237033737298-8523168105311894736-n-1714036328-120-width959height1440.jpg
Jun Vũ - Hải Nam là một trong những những cặp đôi đẹp nhất nhì showbiz.

Tối 9/12, diễn viên Jun Vũ chính thức phá vỡ im lặng, lên tiếng phủ nhận toàn bộ tin đồn gây xôn xao những ngày qua. Đối diện với loạt thông tin vô căn cứ như “cắm sừng”, "ngoại tình", nữ diễn viên khẳng định đây đều là những câu chuyện không có thật.

Chia sẻ trên trang cá nhân, Jun Vũ bức xúc viết: “Đang yên đang lành tự nhiên bị dựng chuyện", đồng thời công bố những bằng chứng liên quan quá trình truy tìm nguồn phát tán thông tin sai lệch, trong đó có cả bài đăng xin lỗi của tài khoản đã thừa nhận bịa đặt và lan truyền tin đồn gây ảnh hưởng đến danh dự của mình.

1-53.png
Nữ diễn viên cho biết sự việc không chỉ gây tổn thương tinh thần mà còn làm ảnh hưởng trực tiếp đến hình ảnh cá nhân và công việc.

Trước đó, ngay bên dưới bài viết lan truyền tin đồn, Hải Nam cũng đã để lại bình luận đề nghị dừng phát tán thông tin sai sự thật vì ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh dự người trong cuộc. Động thái này được xem như cách nam diễn viên âm thầm bảo vệ "bạn gái tin đồn" giữa thời điểm câu chuyện bị đẩy đi quá xa.

1-55.png
Bình luận của Hải Nam về sự việc.
1-54.png
Chủ nhân của bài viết sau đó đã lên tiếng xin lỗi nữ diễn viên.

Nguồn cơn của loạt đồn đoán bắt đầu từ thời điểm tập 13 Anh Trai "Say Hi" phát sóng vào tối 6/12. Trong tập này, phần trình diễn của Hải Nam thu hút sự quan tâm. Nam diễn viên mang đến ca khúc tự sáng tác Anh Cảm Giác Mình Sắp Chia Tay - bản ballad mang màu sắc trầm buồn, khắc họa trạng thái hai người yêu nhau dần xa cách và cảm nhận ngày chia ly cận kề.

594864906-122225687882330514-763972451156396899-n.jpg
Tiết mục nhanh chóng viral trên các nền tảng và kéo theo nhiều suy luận về tình trạng mối quan hệ của nam diễn viên.

Từ sự chú ý trên, một tài khoản trên Threads bất ngờ đăng tải thông tin cho rằng cặp đôi chia tay vì nữ diễn viên ngoại tình và bị bắt gặp tại chỗ. Không có hình ảnh, không bằng chứng, nhưng bài viết lập tức lan truyền, trở thành chủ đề nóng trên nhiều nhóm thảo luận. Nhiều bình luận nhắm vào Jun Vũ, tạo nên làn sóng công kích dữ dội.

Jun Vũ và Hải Nam là cặp đôi diễn viên được yêu thích bởi độ trai tài gái sắc. Cả hai bắt đầu vướng tin đồn hẹn hò từ năm 2021, khi cư dân mạng phát hiện cặp đôi này thường xuyên tương tác trên mạng xã hội và nhiều lần check-in tại cùng địa điểm.

589226276-889615730296790-8916272800713803427-n.jpg
Lan Anh
