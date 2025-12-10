Nữ sinh 16 tuổi đến từ Ninh Binh giành giải Nhì cuộc thi Tiếng Hát Hà Nội 2025

HHTO - Tại cuộc thi Tiếng Hát Hà Nội 2025, cô bạn Gia Linh giành giải Nhì phong cách dân gian, gây thổn thức khi thể hiện ca khúc "Thư Hà Nội".

Tối 9/12, tại Nhà hát Hồ Gươm, đêm Chung kết cuộc thi Tiếng Hát Hà Nội 2025 - do Đài Phát thành và Truyền hình Hà Nội tổ chức có sự góp mặt của Top 15 thí sinh xuất sắc ở 3 dòng nhạc thính phòng, dân gian và nhạc nhẹ.

Các thí sinh cùng nhau mang đến những lát cắt âm nhạc riêng biệt, tạo nên bức tranh rực rỡ sắc màu cho mùa giải năm nay.

Giữa những giọng ca trẻ nhiều triển vọng, Nguyễn Gia Linh - cô gái sinh năm 2009 đến từ Ninh Bình, hiện học tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam đã để lại dấu ấn mạnh mẽ.

Bước vào đêm thi quyết định, Gia Linh (SBD 399) mang đến hai tiết mục: Bồng Lai và Thư Hà Nội. Chọn Bồng Lai - ca khúc gắn liền với Trưởng Ban giám khảo NSND Quang Vinh và từng được ca sĩ Anh Thơ thể hiện thành công, Gia Linh thừa nhận "áp lực ngay từ những bước đầu tiên bước ra sân khấu" bởi "cái bóng" quá lớn của đàn chị.

Với Thư Hà Nội, Gia Linh mang đến những câu hát đầy hoài niệm, khiến người nghe, đặc biệt là khán giả Thủ đô thổn thức bởi chất giọng mộc mạc, trong trẻo mà ấm áp.

"Soi" hồ sơ học tập của Gia Linh, nhiều khán giả dành sự ngưỡng mộ cho tài năng âm nhạc trẻ khi cô bạn từng là Thủ khoa đầu vào của trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội. Bên cạnh sở hữu thành tích học tập tốt, nữ sinh Gen Z còn ghi tên trong nhiều cuộc thi và đạt giải thưởng cao: Giải thưởng Tiếng hát Hoa phượng đỏ, Ngôi sao tài năng Nhí tỉnh Ninh Bình, Huy chương vàng Festival Tài năng toàn quốc.

Khép lại đêm Chung kết xếp hạng và trao giải, ban tổ chức gọi tên chủ nhân các giải thưởng gồm: Đào Lê Phương Chi giành Quán quân với hai ca khúc Sông ĐắkRông Mùa Xuân Về và Người Hà Nội. Giải Nhất thuộc về hai thí sinh ở dòng thính phòng và nhạc nhẹ: Nguyễn Phương Anh và Nguyễn Thụy Hải Anh.

Giải Nhì phong cách dân gian dành cho Nguyễn Gia Linh và Võ Thị Duyên, giải Nhì thính phòng gọi tên Vũ Tấn Đạt - con trai ca sĩ Trọng Tấn, thí sinh Nguyễn Văn Việt Cường đạt giải Nhì ở dòng nhạc nhẹ.