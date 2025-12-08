Lan tỏa giá trị văn hóa, gắn kết tình hữu nghị giữa gia đình Việt và sinh viên Lào, Campuchia

HHTO - Trong khuôn khổ chương trình “Gia đình Việt với sinh viên Lào, Campuchia đang học tập tại TP.HCM”, Ban Thường vụ Thành Đoàn TP.HCM đã tổ chức hành trình về nguồn tại tỉnh Đồng Tháp. Chương trình không chỉ giúp sinh viên quốc tế tìm hiểu sâu sắc hơn về văn hóa - lịch sử Việt Nam mà còn tăng cường tình hữu nghị, sự gắn kết giữa gia đình Việt với sinh viên Lào và Campuchia.

Hành trình về Đất Sen hồng năm 2025 diễn ra trong bầu không khí ấm áp, trang trọng và giàu giá trị văn hóa - lịch sử, thu hút sự tham gia của các gia đình Việt cùng sinh viên Lào, Campuchia đang học tập tại TP.HCM. Đồng chí Nguyễn Đăng Khoa - Phó Bí thư, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam Thành phố, đồng hành cùng đoàn trong suốt chương trình.

Tại không gian linh thiêng của khu di tích, sinh viên Lào và Campuchia cùng các gia đình Việt được tìm hiểu về cuộc đời, nhân cách và những đóng góp của cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc đối với lịch sử dân tộc. Hoạt động mang ý nghĩa sâu sắc, giúp sinh viên quốc tế cảm nhận rõ hơn truyền thống “uống nước nhớ nguồn” của người Việt; đồng thời bồi đắp tình đoàn kết, sự gắn bó và những giá trị hữu nghị bền chặt giữa Việt Nam - Lào - Campuchia.

Sinh viên Lào và Campuchia cùng các gia đình Việt tham quan Bảo tàng Đồng Tháp Ảnh: Hội Sinh viên Việt Nam TP.HCM

Tại Bảo tàng Đồng Tháp, sinh viên quốc tế có cơ hội khám phá lịch sử, văn hóa và đời sống người dân Nam Bộ thông qua các không gian trưng bày chuyên đề, hiện vật và tư liệu quý. Hình ảnh một Đồng Tháp vừa dung dị, giàu truyền thống, vừa mang màu sắc văn hóa đặc trưng của vùng sông nước đã để lại nhiều ấn tượng khó quên. Ngoài ra, đoàn đã đến tham quan khu di tích Xẻo Quýt để trải nghiệm hầm trú ẩn, chiến hào sống động.

Các bạn sinh viên và gia đình Việt cùng đi tham quan khu di tích Xẻo Quýt

﻿Ảnh: Hội Sinh viên Việt Nam TP.HCM

Khép lại hành trình là Gala “Gắn kết Gia đình Việt với Sinh viên Lào và Campuchia”, nơi các gia đình và sinh viên cùng chia sẻ câu chuyện, kỷ niệm và những cảm xúc chân thành trong hành trình đồng hành xuyên biên giới. Không khí ấm áp, gần gũi góp phần tăng cường sự hiểu biết, gắn bó và xây dựng tinh thần đoàn kết bền chặt giữa ba nước.

Gala "Gắn kết Gia đình Việt với Sinh viên Lào và Campuchia”. ﻿Ảnh: Hội Sinh viên Việt Nam TP. Hồ Chí Minh

Hành trình về Đất Sen hồng năm 2025 không chỉ giúp sinh viên quốc tế hiểu sâu hơn về văn hóa, lịch sử Việt Nam mà còn tạo sợi dây kết nối bền chặt giữa gia đình Việt và sinh viên Lào - Campuchia, thể hiện sự quan tâm của TP.HCM trong hỗ trợ sinh viên quốc tế và củng cố ngoại giao nhân dân, trụ cột quan trọng của quan hệ ba nước.