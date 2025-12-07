ChatGPT Wrapped 2025 khiến teen "phát sốt", tóm gọn cả năm chỉ bằng 1 câu lệnh

Nếu gần đây giới trẻ đang thích thú với những Spotify Wrapped, Apple Music Replay hay YouTube Wrapped, thì ChatGPT Wrapped chắc chắn là bất ngờ thú vị mà không ai ngờ đến. Trên mạng xã hội Threads, nhiều tài khoản đã chia sẻ trải nghiệm tổng kết một năm 2025 của mình trên ChatGPT, và nhận về nhiều kết quả hài hước.
Thay vì tổng kết thời gian nghe nhạc hay xem video, ChatGPT Wrapped có nhiều hạng mục khác nhau để khiến người dùng bất ngờ. Thậm chí trong nhiều bài đăng của cư dân mạng, ứng dụng trò chuyện này còn "tỏ thái độ", như nhân cơ hội này để gửi lời đến cho người dùng sau 1 năm bên nhau.
Để thực hiện ChatGPT Wrapped, người dùng chỉ cần thao tác vô cùng đơn giản qua một câu lệnh, đó là "ChatGPT Wrapped 2025". Từ đó, ứng dụng AI này sẽ tổng hợp tất cả những thông tin và cuộc hội thoại mà bạn đã thực hiện, với những mục nổi bật như Top 5 cụm từ thường dùng nhất, sử dụng ChatGPT cho mục đích gì nhiều nhất (bao nhiêu lần), và kết luận bạn là người ra sao.
Ngoài ra, người dùng cũng có thể thử với những ứng dụng AI khác mà bản thân sử dụng thường xuyên như Gemini, Grok AI... để xem có bất ngờ gì đang chờ đón.