ChatGPT Wrapped 2025 khiến teen "phát sốt", tóm gọn cả năm chỉ bằng 1 câu lệnh

Dương Kiều (Tổng hợp)

HHTO - Cư dân mạng thích thú trước ChatGPT Wrapped để tổng kết một năm qua, từ câu nói hay sử dụng đến chủ đề được hỏi nhiều nhất.

Nếu gần đây giới trẻ đang thích thú với những Spotify Wrapped, Apple Music Replay hay YouTube Wrapped, thì ChatGPT Wrapped chắc chắn là bất ngờ thú vị mà không ai ngờ đến. Trên mạng xã hội Threads, nhiều tài khoản đã chia sẻ trải nghiệm tổng kết một năm 2025 của mình trên ChatGPT, và nhận về nhiều kết quả hài hước.

pxdcie.jpg
ChatGPT Wrapped gây sốt không kém Spotify hay Apple Music. Ảnh: Threads

Thay vì tổng kết thời gian nghe nhạc hay xem video, ChatGPT Wrapped có nhiều hạng mục khác nhau để khiến người dùng bất ngờ. Thậm chí trong nhiều bài đăng của cư dân mạng, ứng dụng trò chuyện này còn "tỏ thái độ", như nhân cơ hội này để gửi lời đến cho người dùng sau 1 năm bên nhau.

pxdcie-02.jpg
ChatGPT biết bạn đã than thở, chửi mắng và tự trấn an mình bao nhiêu lần trong năm. Ảnh: Threads
solitudeng.jpg
Không chỉ tổng kết, ChatGPT còn nhân cơ hội này để "xả cơn giận" của mình. Ảnh: Threads
trandieulinhne.jpg
Top 5 câu thường nói nhất năm 2025 mà bạn có thể không nhớ, nhưng ChatGPT lưu rất rõ. Ảnh: Threads
watermelyy.jpg
Thành tựu trên ChatGPT mà chắc chắn bạn không muốn biết làm gì. Ảnh: Threads
tuyet-anh-5920.jpg
ChatGPT ghi danh nỗ lực của bạn. Ảnh: Threads
idkphanh.jpg
Những câu hỏi liên tục của bạn khiến ChatGPT đôi lúc cũng muốn buông xuôi. Ảnh: Threads
hanhsierrao7.jpg
ChatGPT hiểu bạn hơn chính bản thân. Ảnh: Threads

Để thực hiện ChatGPT Wrapped, người dùng chỉ cần thao tác vô cùng đơn giản qua một câu lệnh, đó là "ChatGPT Wrapped 2025". Từ đó, ứng dụng AI này sẽ tổng hợp tất cả những thông tin và cuộc hội thoại mà bạn đã thực hiện, với những mục nổi bật như Top 5 cụm từ thường dùng nhất, sử dụng ChatGPT cho mục đích gì nhiều nhất (bao nhiêu lần), và kết luận bạn là người ra sao.

Ngoài ra, người dùng cũng có thể thử với những ứng dụng AI khác mà bản thân sử dụng thường xuyên như Gemini, Grok AI... để xem có bất ngờ gì đang chờ đón.

589226276-889615730296790-8916272800713803427-n.jpg
Dương Kiều (Tổng hợp)
#ChatGPT Wrapped 2025 #ChatGPT Wrapped #ChatGPT

