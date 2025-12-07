Đám cưới Tiên Nguyễn và chồng gốc Dubai: Từ không gian đến thực đơn đều "xịn mịn"

HHTO - Không gian tiệc cưới của Tiên Nguyễn và chồng gốc Dubai gây chú ý với phong cách như vườn địa đàng.

Tối 7/12, những thông tin về đám cưới của Tiên Nguyễn - con gái tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn và ông xã gốc Dubai khiến mạng xã hội xôn xao. Sự kiện quy tụ sự tham gia của không chỉ gia đình hai bên, bạn bè thân hữu của cô dâu - chú rể mà còn có không ít ngôi sao nổi tiếng của làng giải trí Việt. Đặc biệt, không gian diễn ra tiệc cưới gây ấn tượng với cách sắp xếp, bày trí đặc biệt.

Không khí nhộn nhịp tại lễ cưới Tiên Nguyễn và chồng gốc Dubai.

Không gian gợi nhớ vườn địa đàng của khu vực sảnh ngoài.

Theo như hình ảnh tiết lộ, phong cách bày trí tiệc cưới của vợ chồng Tiên Nguyễn mang các tông màu chính gồm hồng, trắng, cam và đỏ, được tô điểm bởi hàng nghìn hoa tươi nhập khẩu. Cả không gian đón khách gợi nhớ không nhỏ đến vườn địa đàng chỉ có trong cổ tích, nơi được tái hiện vô cùng bắt mắt, đúng chất lãng mạn, ngọt ngào và mềm mại giống cô dâu.

Chưa kể, địa điểm còn được bày trí nhiều hình ảnh mặn nồng của hai vợ chồng "nhân vật chính", cũng như những khu vực hoành tráng để khách tham dự chụp ảnh check-in, lưu giữ kỷ niệm đẹp trong ngày trọng đại của cặp đôi.

Không gian bên ngoài sảnh tiệc mang phong cách cổ tích.

Không thua kém gì bên ngoài, khu vực bên trong phòng tiệc chính cũng "gây thương nhớ" khi được phủ kín bởi ánh sáng trắng - hồng, với phong cách lấy cảm hứng từ kiến trúc Phục Hưng sang trọng. Nhìn chung, cách trang trí và định hình "visual" của tiệc cưới ái nữ nhà Johnathan Hạnh Nguyễn khá hoành tráng, chi li, cho thấy tâm huyết và mức độ đầu tư khủng.

Ngoài cảnh trí thì thực đơn đêm tiệc cũng gây ấn tượng bởi nhiều món ăn thượng hạng, cũng như hé lộ những phần trình diễn âm nhạc đặc sắc từ các ca sĩ và dàn nhạc giao hưởng.

Không gian bên trong tiệc cưới của Tiên Nguyễn.

Cảnh quan bên trong tiệc cưới cùng menu thịnh soạn.

Tại phần lễ chính, cô dâu Tiên Nguyễn xuất hiện và trở thành tâm điểm chú ý với váy cưới tinh xảo, được đính kết tỉ mỉ đúng chất tiểu thư "tài phiệt". Trong khi đó, chú rể trông vô cùng lịch lãm với vest trắng, không khác gì hoàng tử đang đón chờ công chúa của đời mình.

Cận cảnh Tiên Nguyễn và chồng trong ngày vui. Nguồn: Instagram Tóc Tiên

Tiên Nguyễn kết hôn cùng ông xã là người Dubai, tên Justin Cohen. Anh từng theo học tại British Columbia Institute of Technology và Vancouver Film School, có kinh nghiệm về thiết kế và công nghệ. Khi còn ở Canada, Justin từng đảm nhận vai trò Webmaster và nhà thiết kế tại nhiều đơn vị sáng tạo tiếng tăm, trước khi quen biết và yêu Tiên Nguyễn.