"Quậy" như buitruonglinh: Xuất hiện trong đề thi, hứa hé lộ bí mật về MasonB

Càng gần Chung kết Anh Trai "Say Hi" mùa 2, các Anh trai càng có nhiều cách thức "khều vote" độc đáo. Tuy nhiên, buitruonglinh chắc chắn là trường hợp dở khóc dở cười nhất khi anh vừa "quậy" để kêu gọi bình chọn, vừa trở thành đề tài gây sốt theo những cách "ngộ lạ".

Cụ thể, nhiều cư dân mạng chia sẻ hình ảnh buitruonglinh xuất hiện trong một đề thi học sinh giỏi. Tên anh chàng được đề cập trong đề thi môn Vật lý, được cho là từ kỳ thi học sinh giỏi các cụm trường THPT Phú Thọ. Trong đề thi, anh chàng thực chất chỉ là đối tượng dẫn đến câu hỏi thật sự liên quan đến... chai nước mà anh uống trong lúc đang tập luyện tiết mục.

Thông tin Buitruonglinh xuất hiện trong đề thi gây sốt.

Nguyên văn đề thi có buitruonglinh được chia sẻ trên mạng.

Dù vậy, việc buitruonglinh góp mặt trong đề thi Vật lí vẫn khiến cộng đồng mạng một phen thích thú. Nhiều khán giả bắt đầu chuyển sang "mờ ê mê" nam ca sĩ vì những khía cạnh hài hước hiếm thấy bên cạnh những ca khúc bắt tai.



Nhờ Anh Trai "Say Hi" mùa 2, buitruonglinh kết nạp thêm số lượng lớn người hâm mộ. Từ tiết mục Hermosa trở đi, tình bạn của anh cùng các thành viên TEZ, Sơn.K, Mason Nguyễn và CONGB. Đặc biệt, anh chàng còn trở thành một trong những "thủy thủ", ủng hộ "thuyền" MasonB (Mason Nguyễn và CONGB) hơn ai hết.

Buitruonglinh còn gây sốt bởi những khoảnh khắc đời thường "vật vờ" hài hước.

Ngày càng đến cuối chương trình Anh Trai "Say Hi" mùa 2, buitruonglinh càng trở nên dạn dĩ và hoạt ngôn hơn. Thậm chí trong vòng solo vừa qua, anh chàng còn "úp mở" một chuyện về cặp bạn thân MasonB. Thế là trên broadcast cá nhân, nam ca sĩ đã cam đoan với người hâm mộ rằng sẽ tiết lộ bí mật dang dở kia, nhưng đổi lại là... 50.000 phiếu bình chọn. Phát ngôn hài hước của anh càng khiến khán giả thích thú, không ngờ buitruonglinh chuyên hát tình ca ngọt ngào cũng có lúc "tẻn tẻn" như vậy.

Buitruonglinh dùng bí mật của MasonB đổi lấy 50.000 vote.

Hiện tại, buitruonglinh đang đứng hạng 2 trong bảng xếp hạng bình chọn Anh Trai "Say Hi" mùa 2, chỉ xếp sau NEGAV. Tuy vậy, với tốc độ thăng hạng "chóng mặt" của anh thời gian qua, giọng ca Giờ Thì đang được dự đoán có thể chiếm ngôi đầu, trở thành Quán quân của mùa giải chương trình năm nay.