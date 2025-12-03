Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Anh Tú Atus hạnh phúc nhắc đến Diệu Nhi, hé lộ phản ứng của vợ về "Hoàng Tử Quỷ"

Như Quỳnh

HHTO - Buổi ra mắt phim điện ảnh Hoàng Tử Quỷ có sự tham gia của đông đảo dàn Anh Trai "Say Hi", dàn cast Running Man Vietnam 3 để ủng hộ nam chính Anh Tú Atus.

Tối 2/12, sự kiện ra mắt phim điện ảnh Hoàng Tử Quỷ diễn ra tại TP.HCM, quy tụ đông đảo khách mời. Dàn nghệ sĩ Việt như Trường Giang, Thu Trang - Tiến Luật, Kiều Minh Tuấn, và dàn Anh Trai "Say Hi" Isaac, Đức Phúc, Erik, Song Luân, NICKY, Hùng Huỳnh, JSOL, HURRYKNG, Pháp Kiều, Quân A.P đổ bộ thảm đỏ đầy rộn ràng, náo nhiệt. Bên cạnh đó, các thành viên của Running Man Việt Nam mùa 3 cũng xuất hiện: Quang Tuấn, Quân A.P, Ninh Dương Lan Ngọc cũng có mặt ủng hộ đoàn phim, đặc biệt là "Tú Tút".

cover-24.jpg
cover-25.jpg

Dàn diễn viên của Hoàng Tử Quỷ bao gồm Anh Tú Atus, Lương Thế Thành, Thanh Trực, Hoàng Linh Chi, Bình Tinh, Duy Luân, Phương Hà Lê,... lên đồ lộng lẫy, tỏa sáng trên thảm đỏ. Tại sự kiện, dàn diễn viên không giấu nổi cảm xúc hạnh phúc và bồi hồi trước thềm ra mắt khán giả.

cover-26.jpg

Trong buổi họp báo sau khi chiếu phim, Anh Tú Atus chia sẻ đã dành trọn hai tháng quay phim ở Đà Lạt để "nhốt mình trong phòng", nuôi dưỡng tính cách và chiều sâu nhân vật. Từ phân tích hình tượng, thói quen cho đến cảm xúc, anh luôn giữ trạng thái nhập vai ngay cả khi rời trường quay.

Anh Tú Atus cũng tiết lộ lần đầu đọc kịch bản anh đã lo lắng vì độ phức tạp, nhưng nhờ làm việc cùng đạo diễn mà anh tìm được điểm bám cảm xúc, khiến phần "người" trong nhân vật Thân Đức do anh thể hiện hiển lộ dưới lớp vỏ lạnh lùng.

cover-27.jpg

Khi nhận được câu hỏi liên quan đến phản ứng của Diệu Nhi trước việc Anh Tú Atus đóng phim kinh dị và có cảnh quay thân mật với bạn diễn, Atus chia sẻ rằng cả hai luôn đọc kịch bản cùng nhau và tập trung vào hành trình tâm lý hơn là những cảnh nhạy cảm. Bên cạnh đó, Anh Tú Atus lý giải anh không hát nhạc phim vì muốn xuất hiện với tư cách một diễn viên trọn vẹn.

cover-29.jpg
Diệu Nhi chia sẻ trên trang cá nhân: "Công chuyện lu bu nhưng vẫn luôn có mặt bằng cách này hay cách khác".

Hoàng Tử Quỷ là dự án điện ảnh được chuyển thể từ nguyên tác Lý Triều Dị Truyện của tác giả Phan Cuồng, thuộc thể loại kinh dị - cổ trang. Bộ phim lấy bối cảnh thời Lê Trung Hưng, xoay quanh Thân Đức - một hoàng tử được sinh ra nhờ tà thuật. Trốn thoát khỏi cung cấm, Thân Đức tham vọng giải thoát Quỷ Xương Cuồng khỏi Ải Mắt Người để khôi phục Xương Cuồng Giáo. Nhưng kế hoạch của Thân Đức chỉ thành hiện thực khi hắn có đủ tất cả các "nguyên liệu" là những con người đang sinh sống ở làng Hủi.

1469.jpg
Như Quỳnh
