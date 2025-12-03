Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Hậu trường SHOWBIZ

Google News

Lê Dương Bảo Lâm mở fan meeting kỷ niệm 10 năm làm nghề, lo mình sắp "hết thời"

Vân Anh
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

HHTO - Lê Dương Bảo Lâm chọn cách kỷ niệm dấu mốc đặc biệt - 10 năm theo đuổi nghệ thuật - bằng fan meeting đầu tiên trong sự nghiệp, mang tên "Đại hội nhiều mặt một lời".

Đánh dấu cột mốc 10 năm làm nghề với nhiều thăng trầm, Lê Dương Bảo Lâm quyết định tổ chức fan meeting đầu tiên vào ngày 27 và 28/12 tại TP.HCM. Đây được xem là dấu mốc đặc biệt trong sự nghiệp của Dương Lâm, đồng thời là dịp anh gặp gỡ cả fan lẫn… anti-fan theo nam nghệ sĩ chia sẻ.

Sự kiện được dự đoán sẽ "cháy vé" ngay khi mở bán bởi lượng người hâm mộ đông đảo của "Diễm" Dương Lâm cũng như dàn khách mời bí mật. Khách mời đầu tiên được dự đoán là Quang Hùng MasterD - người em thân thiết của nam nghệ sĩ - đã khiến netizen thêm phần háo hức.

592151578-1472848740853171-783415443351754241-n.jpg
"Đại hội nhiều mặt một lời" được dự đoán sẽ có sự góp mặt của Quang Hùng MasterD. Ảnh: FBNV.

Trên trang cá nhân, nghệ sĩ sinh năm 1989 chia sẻ rằng sau 10 năm "oanh tạc" khắp các fan meeting của đồng nghiệp, cuối cùng cũng đến lượt mình. Anh sợ rằng năm sau "hết thời mời không ai đi" nên phải tranh thủ tổ chức trong năm nay, fan meeting này "lần đầu chắc cũng lần cuối vì Diễm nghĩ mình phải để dành tiền dưỡng già nữa".

Để kỷ niệm cột mốc sự nghiệp, Lê Dương Bảo Lâm đăng tải đoạn video tổng hợp hành trình 10 năm, từ những ngày đầu tham gia gameshow đến khi trở thành một gương mặt quen thuộc của Vbiz. Dưới phần bình luận, khán giả gửi hàng loạt lời chúc mừng và động viên: "Biết Diễm từ lúc thi Thách Thức Danh Hài. Diễm hài nhưng Diễm thiệt, Diễm có duyên và tốt bụng nữa…", hay "Kính nghiệp và nhiệt huyết với nghề, hết mình lăn xả. Giờ ổng nổi tiếng như bây giờ là thực lực rồi. Mừng cho ổng".

Hành trình 10 năm nhiều kỷ niệm của "Diễm" Dương Lâm. Nguồn: FBNV.

Lê Dương Bảo Lâm là một diễn viên, nghệ sĩ hài kiêm MC. Anh bắt đầu được chú ý khi trở thành Quán quân Cười Xuyên Việt 2015, sau đó liên tục xuất hiện trong các phim điện ảnh, sitcom,... Ít ai biết rằng trước khi bén duyên với sân khấu, anh từng biểu diễn xiếc, múa lửa để mưu sinh. Sinh ra trong gia đình có hoàn cảnh khó khăn, Dương Lâm theo học trường Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM sau khi tốt nghiệp cấp ba, rồi làm diễn viên phụ ở nhiều sân khấu. Để nuôi giấc mơ diễn xuất, anh phải vừa diễn xiếc vừa múa lửa - những công việc vất vả, nguy hiểm đến mức "hết bỏng miệng lại bỏng môi", có tuần không ăn uống được gì.

Dù không được gia đình ủng hộ, Dương Lâm vẫn kiên trì theo đuổi nghệ thuật và từng bước khẳng định tên tuổi. Sau dấu ấn tại Cười Xuyên Việt, anh góp mặt trong nhiều dự án như Nhà Bà Nữ, Khi Ta Hai Lăm, Bộ Tứ Báo Thủ,... Anh cũng là gương mặt quen thuộc của các game show như Nhanh Như Chớp, Hành Trình Rực Rỡ, Chiến Sĩ Quả Cảm. Sự duyên dáng, "lăn xả" giúp anh chiếm được cảm tình của nhiều thế hệ khán giả.

548324953-1405140977623948-1902929038997354076-n.jpg
Nam nghệ sĩ không ngại "lăn xả" hết mình khi ghi hình các game show. Ảnh: FBNV.
585585088-868281205892527-5459033705391742395-n.jpg
Vân Anh
#lê dương bảo lâm #fan meeting lê dương bảo lâm #lê dương bảo lâm 10 năm #lê dương bảo lâm sự nghiệp #lê dương bảo lâm show

Xem thêm

Cùng chuyên mục