Lê Dương Bảo Lâm mở fan meeting kỷ niệm 10 năm làm nghề, lo mình sắp "hết thời"

Đánh dấu cột mốc 10 năm làm nghề với nhiều thăng trầm, Lê Dương Bảo Lâm quyết định tổ chức fan meeting đầu tiên vào ngày 27 và 28/12 tại TP.HCM. Đây được xem là dấu mốc đặc biệt trong sự nghiệp của Dương Lâm, đồng thời là dịp anh gặp gỡ cả fan lẫn… anti-fan theo nam nghệ sĩ chia sẻ.

Sự kiện được dự đoán sẽ "cháy vé" ngay khi mở bán bởi lượng người hâm mộ đông đảo của "Diễm" Dương Lâm cũng như dàn khách mời bí mật. Khách mời đầu tiên được dự đoán là Quang Hùng MasterD - người em thân thiết của nam nghệ sĩ - đã khiến netizen thêm phần háo hức.

"Đại hội nhiều mặt một lời" được dự đoán sẽ có sự góp mặt của Quang Hùng MasterD. Ảnh: FBNV.

Trên trang cá nhân, nghệ sĩ sinh năm 1989 chia sẻ rằng sau 10 năm "oanh tạc" khắp các fan meeting của đồng nghiệp, cuối cùng cũng đến lượt mình. Anh sợ rằng năm sau "hết thời mời không ai đi" nên phải tranh thủ tổ chức trong năm nay, fan meeting này "lần đầu chắc cũng lần cuối vì Diễm nghĩ mình phải để dành tiền dưỡng già nữa".

Để kỷ niệm cột mốc sự nghiệp, Lê Dương Bảo Lâm đăng tải đoạn video tổng hợp hành trình 10 năm, từ những ngày đầu tham gia gameshow đến khi trở thành một gương mặt quen thuộc của Vbiz. Dưới phần bình luận, khán giả gửi hàng loạt lời chúc mừng và động viên: "Biết Diễm từ lúc thi Thách Thức Danh Hài. Diễm hài nhưng Diễm thiệt, Diễm có duyên và tốt bụng nữa…", hay "Kính nghiệp và nhiệt huyết với nghề, hết mình lăn xả. Giờ ổng nổi tiếng như bây giờ là thực lực rồi. Mừng cho ổng".

Hành trình 10 năm nhiều kỷ niệm của "Diễm" Dương Lâm. Nguồn: FBNV.

Lê Dương Bảo Lâm là một diễn viên, nghệ sĩ hài kiêm MC. Anh bắt đầu được chú ý khi trở thành Quán quân Cười Xuyên Việt 2015, sau đó liên tục xuất hiện trong các phim điện ảnh, sitcom,... Ít ai biết rằng trước khi bén duyên với sân khấu, anh từng biểu diễn xiếc, múa lửa để mưu sinh. Sinh ra trong gia đình có hoàn cảnh khó khăn, Dương Lâm theo học trường Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM sau khi tốt nghiệp cấp ba, rồi làm diễn viên phụ ở nhiều sân khấu. Để nuôi giấc mơ diễn xuất, anh phải vừa diễn xiếc vừa múa lửa - những công việc vất vả, nguy hiểm đến mức "hết bỏng miệng lại bỏng môi", có tuần không ăn uống được gì.

Dù không được gia đình ủng hộ, Dương Lâm vẫn kiên trì theo đuổi nghệ thuật và từng bước khẳng định tên tuổi. Sau dấu ấn tại Cười Xuyên Việt, anh góp mặt trong nhiều dự án như Nhà Bà Nữ, Khi Ta Hai Lăm, Bộ Tứ Báo Thủ,... Anh cũng là gương mặt quen thuộc của các game show như Nhanh Như Chớp, Hành Trình Rực Rỡ, Chiến Sĩ Quả Cảm. Sự duyên dáng, "lăn xả" giúp anh chiếm được cảm tình của nhiều thế hệ khán giả.