Vì sao bức ảnh giản dị từ trang phục đến bối cảnh của Đỗ Thị Hà lại gây chú ý?

HHTO - Không phải những tấm hình lộng lẫy kiêu sa, một bức ảnh đời thường của Hoa hậu Đỗ Thị Hà lại khiến khán giả thích thú vì lý do rất dễ thương.

Sau khi kết hôn với doanh nhân Viết Vương, Hoa hậu Đỗ Thị Hà hạn chế tham gia các sự kiện showbiz mà dành thời gian hỗ trợ công việc kinh doanh của gia đình chồng. Nàng hậu đã đồng hành cùng nửa kia trong các hoạt động quyên góp, tặng quà giúp đỡ đồng bào miền Trung bị lũ lụt.

Mới đây, Hoa hậu Đỗ Thị Hà đăng tải tấm ảnh vô cùng giản dị, chỉ mặc quần jeans áo thun đứng trên đường cao tốc. Từ trang phục đến bối cảnh đều không hề cầu kỳ, nhất là khi so với những bức ảnh khi cô đi dự sự kiện hoặc trình diễn thời trang. Ấy thế mà netizen lại tấm tắc khen ảnh đẹp vì người cầm máy chính là doanh nhân Viết Vương, còn bối cảnh chính là một công trình mà tập đoàn của gia đình anh đang xây dựng.

Bản thân Đỗ Thị Hà chú thích “Test lại tay nghề” cho thấy đã khá lâu, doanh nhân Viết Vương chưa chụp ảnh cho vợ nên nàng hậu cần phải kiểm tra. Trong các chuyến du lịch, Viết Vương luôn vui vẻ làm phó nháy để Đỗ Thị Hà có ảnh đẹp đăng mạng xã hội.

Nam doanh nhân được khen là cực chiều vợ, khi không chỉ chụp ảnh mà còn quay nhiều clip cho nàng hậu. Mới đây, khi Đỗ Thị Hà tiết lộ chu trình dưỡng da buổi tối thì Viết Vương đã dịu dàng gỡ mặt nạ giúp vợ. Tuy anh chỉ có đôi bàn tay xuất hiện trên màn hình nhưng netizen vẫn xuýt xoa “xin vía” gặp được người chồng siêu ngọt ngào ân cần như Viết Vương.