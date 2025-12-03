Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Hậu trường SHOWBIZ

Google News

Vì sao bức ảnh giản dị từ trang phục đến bối cảnh của Đỗ Thị Hà lại gây chú ý?

Sơn Vũ - Ảnh: FBNV

HHTO - Không phải những tấm hình lộng lẫy kiêu sa, một bức ảnh đời thường của Hoa hậu Đỗ Thị Hà lại khiến khán giả thích thú vì lý do rất dễ thương.

do-thi-ha-21.jpg

Sau khi kết hôn với doanh nhân Viết Vương, Hoa hậu Đỗ Thị Hà hạn chế tham gia các sự kiện showbiz mà dành thời gian hỗ trợ công việc kinh doanh của gia đình chồng. Nàng hậu đã đồng hành cùng nửa kia trong các hoạt động quyên góp, tặng quà giúp đỡ đồng bào miền Trung bị lũ lụt.

do-thi-ha-5.jpg

Mới đây, Hoa hậu Đỗ Thị Hà đăng tải tấm ảnh vô cùng giản dị, chỉ mặc quần jeans áo thun đứng trên đường cao tốc. Từ trang phục đến bối cảnh đều không hề cầu kỳ, nhất là khi so với những bức ảnh khi cô đi dự sự kiện hoặc trình diễn thời trang. Ấy thế mà netizen lại tấm tắc khen ảnh đẹp vì người cầm máy chính là doanh nhân Viết Vương, còn bối cảnh chính là một công trình mà tập đoàn của gia đình anh đang xây dựng.

do-thi-ha-1.jpg

Bản thân Đỗ Thị Hà chú thích “Test lại tay nghề” cho thấy đã khá lâu, doanh nhân Viết Vương chưa chụp ảnh cho vợ nên nàng hậu cần phải kiểm tra. Trong các chuyến du lịch, Viết Vương luôn vui vẻ làm phó nháy để Đỗ Thị Hà có ảnh đẹp đăng mạng xã hội.

do-thi-ha-2.jpg

Nam doanh nhân được khen là cực chiều vợ, khi không chỉ chụp ảnh mà còn quay nhiều clip cho nàng hậu. Mới đây, khi Đỗ Thị Hà tiết lộ chu trình dưỡng da buổi tối thì Viết Vương đã dịu dàng gỡ mặt nạ giúp vợ. Tuy anh chỉ có đôi bàn tay xuất hiện trên màn hình nhưng netizen vẫn xuýt xoa “xin vía” gặp được người chồng siêu ngọt ngào ân cần như Viết Vương.

qc.jpg
Sơn Vũ - Ảnh: FBNV
#Đỗ Thị Hà #Hoa hậu Đỗ Thị Hà #Viết Vương Đỗ Thị Hà #chồng Đỗ Thị Hà

Xem thêm

Cùng chuyên mục