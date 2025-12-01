Thúy Ngân - Võ Cảnh dù chưa từng xác nhận hẹn hò nhưng vừa thông báo chia tay

HHTO - Cuối cùng thì mọi câu hỏi về mối quan hệ của Võ Cảnh và Thúy Ngân đã có câu trả lời rõ ràng khi người trong cuộc chính thức lên tiếng.

Khoảng 2 năm nay, Võ Cảnh và Thúy Ngân luôn khiến khán giả phải tò mò về mối quan hệ giữa hai người. Khi đóng chung 7 Năm Chưa Cưới Sẽ Chia Tay hồi 2023, cặp đôi bị nghi ngờ "phim giả tình thật". Không chỉ ăn ý trên phim mà Võ Cảnh, Thúy Ngân còn bị bắt gặp du lịch chung, dính chặt như hình với bóng trong các sự kiện cũng như những buổi gặp gỡ bạn bè.

Thúy Ngân Võ Cảnh từng gắn bó như hình với bóng.

Thúy Ngân đã từng úp mở về một đám cưới trong năm 2025, đã từng khoe ảnh đeo chiếc nhẫn rất giống nhẫn đính hôn. Võ Cảnh từng bối rối ngượng ngùng khi khán giả ghép đôi anh và Thúy Ngân. Còn các nghệ sĩ khác thì thoải mái trêu chọc Thúy Ngân, Võ Cảnh, xem họ như một cặp đôi “không công khai nhưng cũng không giấu diếm”.

Hai người không xác nhận hẹn hò nhưng cũng không phủ nhận.

Thế nhưng từ giữa năm 2025, hai người lại có dấu hiệu rạn nứt. Không còn livestream chung, Thúy Ngân một mình đi sự kiện hoặc đi chơi với hội bạn thân, chẳng thấy tương tác qua lại trên mạng xã hội như trước kia… Sau rất nhiều đồn đoán của khán giả, Thúy Ngân đã chính thức thừa nhận cô chia tay Võ Cảnh được khoảng 7 - 8 tháng rồi.

Tiếc rằng cả hai đã chia tay nhau cách đây vài tháng.

Thúy Ngân thừa nhận mọi người cứ mong muốn cô và Võ Cảnh thành đôi sẽ gây khó cho cả hai người, bởi họ cũng cần hẹn hò rồi kết hôn với người khác. Thúy Ngân khẳng định cả hai rất vui vẻ với nhau, vẫn hỏi thăm sức khỏe đối phương nhưng khán giả cứ gán ghép làm cho họ khó xử.

Vậy là cuối cùng cặp đôi mà khán giả hết lòng đẩy thuyền đã không đi tới cái kết đẹp như phim. Có lẽ Thúy Ngân, Võ Cảnh đã muốn chia tay trong im lặng nhưng vì netizen vẫn cứ mong mỏi hai người thành đôi nên nữ diễn viên phải một lần nói rõ.