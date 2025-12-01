Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Hậu trường SHOWBIZ

Google News

Thúy Ngân - Võ Cảnh dù chưa từng xác nhận hẹn hò nhưng vừa thông báo chia tay

Hải Phong - Ảnh: FBNV

HHTO - Cuối cùng thì mọi câu hỏi về mối quan hệ của Võ Cảnh và Thúy Ngân đã có câu trả lời rõ ràng khi người trong cuộc chính thức lên tiếng.

Khoảng 2 năm nay, Võ Cảnh và Thúy Ngân luôn khiến khán giả phải tò mò về mối quan hệ giữa hai người. Khi đóng chung 7 Năm Chưa Cưới Sẽ Chia Tay hồi 2023, cặp đôi bị nghi ngờ "phim giả tình thật". Không chỉ ăn ý trên phim mà Võ Cảnh, Thúy Ngân còn bị bắt gặp du lịch chung, dính chặt như hình với bóng trong các sự kiện cũng như những buổi gặp gỡ bạn bè.

thuy ngan (3).jpg
thuy ngan (6).jpg
Thúy Ngân Võ Cảnh từng gắn bó như hình với bóng.

Thúy Ngân đã từng úp mở về một đám cưới trong năm 2025, đã từng khoe ảnh đeo chiếc nhẫn rất giống nhẫn đính hôn. Võ Cảnh từng bối rối ngượng ngùng khi khán giả ghép đôi anh và Thúy Ngân. Còn các nghệ sĩ khác thì thoải mái trêu chọc Thúy Ngân, Võ Cảnh, xem họ như một cặp đôi “không công khai nhưng cũng không giấu diếm”.

thuy ngan (4).jpg
thuy ngan (1).jpg
Hai người không xác nhận hẹn hò nhưng cũng không phủ nhận.

Thế nhưng từ giữa năm 2025, hai người lại có dấu hiệu rạn nứt. Không còn livestream chung, Thúy Ngân một mình đi sự kiện hoặc đi chơi với hội bạn thân, chẳng thấy tương tác qua lại trên mạng xã hội như trước kia… Sau rất nhiều đồn đoán của khán giả, Thúy Ngân đã chính thức thừa nhận cô chia tay Võ Cảnh được khoảng 7 - 8 tháng rồi.

thuy ngan (8).jpg
Tiếc rằng cả hai đã chia tay nhau cách đây vài tháng.

Thúy Ngân thừa nhận mọi người cứ mong muốn cô và Võ Cảnh thành đôi sẽ gây khó cho cả hai người, bởi họ cũng cần hẹn hò rồi kết hôn với người khác. Thúy Ngân khẳng định cả hai rất vui vẻ với nhau, vẫn hỏi thăm sức khỏe đối phương nhưng khán giả cứ gán ghép làm cho họ khó xử.

Vậy là cuối cùng cặp đôi mà khán giả hết lòng đẩy thuyền đã không đi tới cái kết đẹp như phim. Có lẽ Thúy Ngân, Võ Cảnh đã muốn chia tay trong im lặng nhưng vì netizen vẫn cứ mong mỏi hai người thành đôi nên nữ diễn viên phải một lần nói rõ.

qc.jpg
Hải Phong - Ảnh: FBNV
#Võ Cảnh #Thúy Ngân #Thúy Ngân Võ Cảnh #Thúy Ngân Võ Cảnh chia tay

Xem thêm

Cùng chuyên mục