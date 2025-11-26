Không phải Đất Xanh Sinh Cú, đây mới là dự án cứu danh tiếng Địch Lệ Nhiệt Ba?

HHTO - Kiêu Khởi Thanh Nhưỡng (Đất Xanh Sinh Cú) phát sóng chưa lâu, khán giả đã cho rằng Địch Lệ Nhiệt Ba nên tham gia Tướng Môn Độc Hậu vì đây là dự án duy nhất có thể đẩy danh tiếng cô lên.

Kiêu Khởi Thanh Nhưỡng (Đất Xanh Sinh Cú) đã lên sóng và nhiệt độ vượt mốc 27.000 chứng tỏ phim đang có tốc độ phát triển ổn. Tuy nhiên, nhiều người dự báo bộ phim này không thể gây bùng nổ, tạo nên cơn sốt khiến người người nhà nhà quan tâm bàn tán. Vì thế, danh tiếng Địch Lệ Nhiệt Ba vẫn chưa thể bật cao như mong muốn.

Đất Xanh Sinh Cú chưa có thành tích như mong muốn.

Mọi người nhận ra rằng tuy Địch Lệ Nhiệt Ba rất nổi tiếng, hợp đồng quảng cáo nhiều, đi sự kiện luôn được chú ý, tham gia nhiều phim có đề tài đa dạng nhưng cô vẫn thiếu một bộ phim ăn khách để khẳng định vị trí ngôi sao.

Bởi từ năm 2023 đến nay, Địch Lệ Nhiệt Ba chưa có bộ phim nào đình đám, các dự án của cô như Công Tố Tinh Anh, An Lạc Truyện, Lợi Kiếm Hoa Hồng… đều có lượt xem trung bình khoảng 20-23 triệu/tập. Kiêu Khởi Thanh Nhưỡng hiện nay cũng đang loanh quanh ở mốc này và khó có khả năng bứt phá lên con số 40 triệu.

Địch Lệ Nhiệt Ba đã cố gắng nhiều cho dự án này.

Vì thế, nhiều người cho rằng Địch Lệ Nhiệt Ba nên nhận lời tham gia Tướng Môn Độc Hậu, dự án phim đầy thị phi khiến cho nhiều nghệ sĩ muốn né. Trước đây, Địch Lệ Nhiệt Ba cũng vướng tin đồn sẽ đóng nữ chính Thẩm Diệu nhưng ê-kíp của cô đã thông báo từ chối dự án này. Ban đầu, khán giả cho rằng mỹ nhân Tân Cương bỏ qua Tướng Môn Độc Hậu cũng đúng, nhưng bây giờ mọi người lại khuyên cô nên tham gia.

Địch Lệ Nhiệt Ba rất hợp với tạo hình cổ trang.

Lý do vì trong số các dự án đang chờ bấm máy, Tướng Môn Độc Hậu là cái tên được chú ý nhất. Kịch bản chuyển thể từ tiểu thuyết ăn khách, nam chính được cho là Vương Hạc Đệ, nội dung hấp dẫn. Chưa kể Địch Lệ Nhiệt Ba rất hợp với tạo hình cổ trang, cô mà diễn tôt vai Thẩm Diệu thì sẽ tạo nên cú hích lớn.