Soi lại dấu hiệu Tiffany Young - Byun Yo Han hẹn hò, từ nhẫn đôi đến ánh nhìn tình tứ

Tiffany Young (SNSD) sắp lên xe hoa cùng nam tài tử Byun Yo Han. Trong thư tay trên trang cá nhân, cô bày tỏ Byun Yo Han là người mang đến cho cô cảm giác ổn định, giúp cô nhìn thế giới theo cách tích cực và tràn đầy hy vọng hơn. Về phía mình, nam tài tử sinh năm 1986 cũng không quên chia sẻ rằng Tiffany là người khiến anh muốn trở nên tốt hơn mỗi ngày, với nụ cười dịu dàng sưởi ấm trái tim anh mỗi khi mệt mỏi. Những lời tâm sự chân thành ấy nhanh chóng lan truyền, khiến cư dân mạng không khỏi "tan chảy" trước chuyện tình ngọt ngào của cặp đôi.
Tin tức khiến nhiều người ban đầu không khỏi bất ngờ, nhưng khi ngẫm lại thì dân mạng bắt đầu suy đoán cặp đôi đã âm thầm "thả hint" từ khá lâu. Lần đầu hợp tác trong bộ phim Uncle Samsik, Byun Yo Han vào vai Kim San, người đàn ông theo đuổi lý tưởng cải cách mãnh liệt trong khi Tiffany Young hóa thân thành Rachel Jung có tư duy hiện đại và tầm nhìn xa. Trên màn ảnh, mối quan hệ của họ được xây dựng chậm rãi qua sự tin tưởng và đồng hành, tạo nên phản ứng hóa học tự nhiên và cuốn hút.
Trong thời gian quảng bá phim, loạt cử chỉ nhỏ và những ánh nhìn của cả hai cũng sớm lọt vào "tầm ngắm" fan, khiến nhiều người ngầm đoán mối quan hệ của họ lúc này không chỉ dừng lại ở mức bạn diễn. Loạt chi tiết như nhẫn đôi từng xuất hiện trên tay cả hai, hay bức ảnh Tiffany đăng hộp quà bị nghi là chụp khi đang ngồi trên xe của bạn trai càng khiến fan thích thú khi "xâu chuỗi" lại.
Sau khi những "hint" cũ được nhìn lại, không ít người cho rằng mối quan hệ này đến một cách tự nhiên, chậm rãi và trưởng thành. Dù từng khiến khán giả bất ngờ, câu chuyện của Tiffany Young và Byun Yo Han ở thời điểm hiện tại nhận về nhiều thiện cảm và lời chúc phúc từ công chúng.