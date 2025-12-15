Soi lại dấu hiệu Tiffany Young - Byun Yo Han hẹn hò, từ nhẫn đôi đến ánh nhìn tình tứ

HHTO - Mạng xã hội tràn ngập lời chúc phúc sau khi thông tin Tiffany Young và Byun Yo Han hẹn hò được xác nhận. Những khoảnh khắc cũ của hai người được "đào lại" để tìm ra thời điểm họ rung động với đối phương.

Tiffany Young (SNSD) sắp lên xe hoa cùng nam tài tử Byun Yo Han. Trong thư tay trên trang cá nhân, cô bày tỏ Byun Yo Han là người mang đến cho cô cảm giác ổn định, giúp cô nhìn thế giới theo cách tích cực và tràn đầy hy vọng hơn. Về phía mình, nam tài tử sinh năm 1986 cũng không quên chia sẻ rằng Tiffany là người khiến anh muốn trở nên tốt hơn mỗi ngày, với nụ cười dịu dàng sưởi ấm trái tim anh mỗi khi mệt mỏi. Những lời tâm sự chân thành ấy nhanh chóng lan truyền, khiến cư dân mạng không khỏi "tan chảy" trước chuyện tình ngọt ngào của cặp đôi.

Thư tay của 2 nghệ sĩ gửi tới khán giả.

Tin tức khiến nhiều người ban đầu không khỏi bất ngờ, nhưng khi ngẫm lại thì dân mạng bắt đầu suy đoán cặp đôi đã âm thầm "thả hint" từ khá lâu. Lần đầu hợp tác trong bộ phim Uncle Samsik, Byun Yo Han vào vai Kim San, người đàn ông theo đuổi lý tưởng cải cách mãnh liệt trong khi Tiffany Young hóa thân thành Rachel Jung có tư duy hiện đại và tầm nhìn xa. Trên màn ảnh, mối quan hệ của họ được xây dựng chậm rãi qua sự tin tưởng và đồng hành, tạo nên phản ứng hóa học tự nhiên và cuốn hút.

Cả hai bùng nổ "phản ứng hóa học" khi ở cạnh nhau.

Trên màn ảnh, ánh mắt mà cả hai dành cho nhau luôn đong đầy cảm xúc.

Không chỉ ăn ý trên màn ảnh, cặp đôi còn ghi điểm bởi sự chuyên nghiệp và những tương tác tự nhiên sau hậu trường.

Trong thời gian quảng bá phim, loạt cử chỉ nhỏ và những ánh nhìn của cả hai cũng sớm lọt vào "tầm ngắm" fan, khiến nhiều người ngầm đoán mối quan hệ của họ lúc này không chỉ dừng lại ở mức bạn diễn. Loạt chi tiết như nhẫn đôi từng xuất hiện trên tay cả hai, hay bức ảnh Tiffany đăng hộp quà bị nghi là chụp khi đang ngồi trên xe của bạn trai càng khiến fan thích thú khi "xâu chuỗi" lại.

Những khoảnh khắc Byun Yo Han lén nhìn Tiffany hay các tương tác chạm nhẹ tinh tế giữa hai người nay được xem như những "manh mối".

Chiếc nhẫn đôi được cả hai đeo thường xuyên.

Hình ảnh nữ ca sĩ SNSD check-in trên xe của bạn trai.

Sau khi những "hint" cũ được nhìn lại, không ít người cho rằng mối quan hệ này đến một cách tự nhiên, chậm rãi và trưởng thành. Dù từng khiến khán giả bất ngờ, câu chuyện của Tiffany Young và Byun Yo Han ở thời điểm hiện tại nhận về nhiều thiện cảm và lời chúc phúc từ công chúng.